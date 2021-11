Niti posjet predsjednika Zorana Milanovića Vatikanu nije mogao proći bez izjava koje su u hrvatskoj javnosti podigle dosta prašine. Naravno, one se tiču aktualne epidemiološke situacije, a stigle su neposredno prije uvođenja obveznih covid-potvrda za zaposlenike i korisnike u lokalnim, državnim i javnim institucijama.

"Imam problem u zadnje vrijeme s tim mahnitanjem, bez ikakvih argumenata. Podržavao sam to mjesecima, ali ovo više nije znanstveno pitanje. Ne može biti znanost izum cjepiva, što je rezultat rada nekoliko briljantnih umova i ove gluposti s mjerama. U Austriji danas zabranjuju ljudima koji nisu cijepljeni da izlaze iz kuće. Što je to? Je li to znanost? Ili su to metode koje podsjećaju na tridesete", poručio je Milanović iz Vatikana.

Potom je pojasnio kako je i sam rekao građanima da se cijepe, ali da oni imaju pravo zaštititi se od samovolje. "Gdje je tu sud za ljudska prava? Papa je dobro rekao, to je čin milosti i ljubavi prema sebi", dodao je.

'RH ima blaže mjere od većine zemalja'

Večernji je stoga pozvao četvoricu medicinskih stručnjaka, koji redovito komentiraju epidemiju koronavirusa u medijima, da prokomentiraju i Milanovićeve izjave. Klinički imunolog Luka Čičin-Šain iz centra za infektivna istraživanja Helmholtz u Braunschweigu smatra da Hrvatska ima blaže mjere od većine europskih zemalja, ali i jedan problem.

"U situaciji gdje su bolnice preopterećene covid-bolesnicima prijeko su nam potrebne mjere koje će spriječiti daljnje širenje zaraze. Hrvatska ima blaže mjere od većine EU zemalja u svom okruženju, ali i nižu stopu procijepljenosti, što je već dovelo do visoke smrtnosti. Covid-potvrde kompromisno su rješenje, alternativa tvrdom lockdownu, jer ostavljaju mogućnost relativno normalnog života uz redukciju širenja virusa", rekao je Čičin-Šain.

Dvostruka ugroza od necijepljenih

Naglasio je da necijepljeni građani ugrožavaju ostale na dva načina. "Izravno, zbog mogućnosti prijenosa zaraze na cijepljene s lošim imunosnim sustavom zbog imunosupresivnih terapija ili zbog starosti), kod kojih cjepivo nije učinkovito kao kod mladih i zdravih. Neizravno, jer opterećenje bolničkog sustava necijepljenih covid-bolesnika oduzima resurse za zbrinjavanje svih bolesnika, uključujući one čije stanje nije prouzročeno koronavirusom. Srčane bolesti, tlak ili dijabetes nisu nestali, ali starije i cijepljene osobe teže dolaze na red kad liječnici imaju pune ruke posla s necijepljenima koji su oboljeli od COVID-19", poručio je znanstvenik.

Optimističan je zbog sve većeg interesa za cijepljenje, ali smatra da tu kampanju trebaju podržati sve političke opcije bez zadrške. "Vrijednost ljudskog života nije nikome sporna. Štoviše, svetost života apsolutna je vrijednost iza koje jasno stoji Hrvatska biskupska konferencija. Tako da javno zdravlje i očuvanje ljudskih života ne bi trebalo biti stranačko pitanje", smatra Čičin-Šain.

'Nije segregacija ni diskriminacija'

Pulmolog Saša Srića nedavno se našao "na piku" predsjednika Milanovića, iako je bio član SDP-a u Milanovićevo vrijeme, pa čak ga i podržao na predsjedničkim izborima.

"U ovom naletu četvrtog vala pandemije, kad je struka gotovo ujedinjena, glas autoriteta nedvojbeno je bitan, a predsjednik Milanović opet u svom nepopravljivom stilu omalovažava svjesno ili nesvjesno rad i goleme napore svih nas zdravstvenih djelatnika, a komentarom 'nek' radi što je kome volja', ponovno banalizira problem pandemije i važnost cijepljenja, ali i mjera. Naravno da su COVID potvrde nužno rješenje kad već nije donesen Zakon o cijepljenju, to rješenje nije ni segregacijsko ni diskriminacijsko nego nužno zbog zdravstvene situacije u smislu smirivanja četvrtog vala i što bezbolnijeg učinka potencijalnog petog vala. Mislim da je Milanovićeva izjava u najmanju ruku neodgovorna i da je populističke naravi, no vjerujem u zdrav razum naših sugrađana, da shvaćaju koliko je cijepljenje bitno, a mjere neizbježne i važne", poručio je Srića.

Prvo najaviti, onda primijeniti

Stručnjak za primijenjeno računalstvo u zdravstvu, Miroslav Mađarić nedavno je objavio i znanstveni rad o komuniciranju u znanosti. On smatra da su ljudska prava ograničena pravima pojedinaca da im se ne nanosi šteta.

"Svjetska zdravstvena organizacija jasno kaže da maske djelomično štite, a da su cijepljeni manje zarazni. To sprečava eksponencijalni rast zaraze i dio teških posljedica bolesti. Po Zakonu u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Vlada ima pravo poduzeti mjere u tom smjeru i poduzela je. Argumenti? Pa dovoljno je pogledati smrtnost u dvije zemlje različite po procijepljenosti – Danske i Hrvatske", smatra Mađarić.

Istaknuo je da je uvođenje obveznih covid-potvrda u redu, ali pokazuje rad države mimo Ustava. Naime, ako je vlast htjela mjerama potaknuti cijepljenje, mjere je trebalo najaviti u trenutku kad je pojava četvrtog vala zaraze bila evidentna,

"Trebalo je dati barem mjesec dana vremena za jače procjepljivanje i najaviti mjere pod uvjetom da broj potvrđenih slučajeva prijeđe 1000 (kotrljajući prosjek 7 dana). Tako bi se građani neposredno vezali uz ishod svoje preventivne aktivnosti. Ovako najaviti mjere tjedan dana prije uvođenja nema mnogo učinka na covid-potvrde zato što se one dobivaju tek tri tjedna nakon prve doze. Sve u svemu, Milanović se razbacuje s jakim izjavama, a Stožer kalkulira pod utjecajem dnevne politike i njenog interesa za rejting", drži Mađarić.

Dolijevanje ulja na vatru

Nenad Ban s ETH u Zürichu smatra da se dolijeva ulje na vatru daljnjim polariziranjem stanovništva. "Ne razumijem takve komentare ako se vidi koliko su bolnice opterećene, koliko ljudi je bolesno i koliko će imati dugoročne posljedice. Meni se čini da je sada cijela diskusija jako politična, a vrlo malo znanstvena. Naša zajednička izjava prije dva tjedna je sve kazala. Brojne su države u svijetu svojim primjerima pokazale da je moguće zaštititi živote stanovnika i čuvati zdravstveni sustav. To se postiže upravljanjem krizom, povjerenjem u struku i jedinstvom cijelog društva u razumijevanju situacije, cijepljenjem što većeg udjela svog stanovništva te pravodobnim uvođenjem niza raspoloživih protuepidemijskih mjera”, zaključio je profesor Ban.