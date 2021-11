Četiri djelatnice Osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću uspjele su jutros ući u školu, iako nisu imale covid-potvrde, niti negativan nalaz testa, ušle unatoč pokušajima apeliranja ravnateljice i drugog osoblja škole, javlja Jutarnji list.

"Mi smo ih upozorili, no unatoč tomu kolegice su ušle u školu na nastavu i sada odrađuju svoj radni dan, ali bez predočenih potvrda ili nalaza testova. Fizički ih niti možemo, niti želimo udaljiti s radnoga mjesta, jer to i ne smijemo. Žao mi je zbog te situacije. Odluka Stožera i Ministarstva je jasna i ja je nastojim je ispoštovati", rekla je ravnateljica.

Pred istom se školom jutros prosvjedovalo protiv covid-potvrda, a skupilo se više roditelja te djelatnika škole.

"Skupio se određeni broj roditelja i djelatnika, i mjesni svećenik. Neki roditelji su bili i neugodni, uzvikivali. Oni to zovu mirnim prosvjedom, no za mene je to neugodan događaj. Ne znam tko je pozvao policiju“, kaže ravnateljica.

Zabilješku će dostaviti ministarstvu

Škola će pismenim putem dostaviti Ministarstvu zabilješku o događaju, kao što je nadležno ministarstvo i tražilo.

U prvoj smjeni u školama Splitsko-dalmatinske županije dosad su skupljene četiri bilješke učitelja iz nastavnika triju škola, a kojima nije dopušten ulazak na radno mjesto jer nemaju covid-potvrde, niti su predočili negativan test.