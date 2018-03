CESTE U VELIKOM DIJELU ZEMLJE OKOVANE LEDOM: Oglasio se i MUP, evo što vas čeka ako prekršite odredbe o vožnji u zimskim uvjetima

Zbog ledene kiše vozi se uz ograničenje brzine na pojedinim dionicama autocesta, a dogodile su se i neke prometne nesreće. Osim HAK-a, na oprez apelira i policija.

U velikom dijelu zemlje pada snijeg ili kiša koja se u dodiru s tlom smrzava, pa je na cestama poledica.

Poledica na cestama

U većini zemlje je oblačno. Na Jadranu povremeno kiša, na jugu Dalmacije moguće obilna uz pokoji pljusak s grmljavinom. U unutrašnjosti će oborina na granici kiše i snijega biti češća opet krajem dana. Oborina se mjestimice može smrzavati na drveću, predmetima i tlu, osobito u Lici i Slavoniji. Ponegdje nastaje i novi snježni pokrivač. Vjetar uglavnom slab, još ujutro na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji će puhati jugo, jako na dubrovačkom području. Najviša dnevna temperatura uglavnom od -5 do 0, a na Jadranu od 6 do 13 °C.





Temperature, iako i dalje u minusu, nešto su više nego jučerašnje. Tako je, prema podacima DHMZ-a u Zagrebu na Griču u 19 sati izmjereno minus 3,6 stupnjeva, u Varaždinu minus 5, u Bjelovaru minus tri stupnja, u Sisku minus 4, u Slavonskom Brodu, Osijeku i Županji minus 1,6, a u Karlovcu minus 4,6. Na Plitvičkim jezerima je minus pet stupnjeva, dok je u velikom dijelu obale temperatura ipak u plusu.

I sutra bi trebalo biti umjereno do pretežno oblačno povremeno sa slabom oborinom, češćom u noći s petka pa opet krajem dana. Na Jadranu će padati kiša, u unutrašnjosti u početku ponegdje snijeg, zatim i kiša koja se ponegdje može smrzavati na tlu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, poslijepodne u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura između -5 i -1, na Jadranu uglavnom od 2 do 8 °C. Najviša dnevna od -2 do 2, a Jadranu od 7 do 13 °C.

Vožnja uz ograničenje

Zbog ledene kiše vozi se uz ograničenje brzine na pojedinim dionicama autocesta. HAK javlja da su zbog leda na kolniku ili snježnih nanosa zatvorene sljedeće ceste:

DC38 Požega-Pakrac u mjestima Jagma i Bučje

DC47 Lipik-Trokut

DC218 Dobroselo (g.ž.LS)-Mazin-Bruvno (DC1),

ŽC4163 Trnava-Kondrić

ŽC3275 Stankovac-Jame

ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac,

ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica,

ŽC5094 Jasenak-Stalak,

ŽC5203 Brotnja-Srb-Sučević.

lokalne ceste Zalesina-Stari Laz, Senj-Podbila, u mjestu Francikovac, Stolac, Veljun Primorski, Selo Vratnik, Grabarje.

Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) između mjesta Smokvica i Sibinj te kod Bakra vozi se jednim prometnim trakom. Na autocesti A1 zbog lakše prometne nesreće kroz tunel Grič u smjeru Splita vozi se jednim trakom. Zbog ledene kiše vozi se uz ograničenje brzine na pojedinim dionicama autoceste A1 između čvorova Otočac i Gospić, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između Bregane i Križa, na autocesti A4 Goričan-Zagreb, na autocesti A6 Rijeka-Zagrab Karlovca i Kikovica te na A11 Jakuševec-Lekenik.

Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Gorskom kotaru, Dalmaciji, Istri i Hrvatskom primorju, a ima je i na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i vijadukta Baričević, čvora Zadar 2 i čvor Benkovac, te između čvorova Ravča i Karamatići, autocesti A6 Rijeka-Zagreb na dionici Kikovica-tunel Tuhobić, autocesti A7 od čvora Matulji do čvora Diračje i na dionici brze ceste DC1 Solin-Klis te na Istarskom ipsilonu između čvora Rogovići i tunela Učka. U Istri, Hrvatskom primorju, Dalmaciji i Slavoniji kolnici su mokri od kiše.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici zbog kiše koja se smrzava pri tlu vozače pozivamo da prilagode brzinu vožnje trenutačnim uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme. Nakon prestanka zimskih uvjeta za sva vozila (i kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom) otvorene su:

A1 između čvorova Bosiljevo II i Maslenica (09:15);

A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo (09:30);

A7 GP Rupa-Diračje

DC6 Jurovski Brod-čvor Novigrad (A1/A6);

DC8 Rupa-Matulji-Rijeka-Bakar-Novi Vinodolski (15:00)

DC36 Žažina-Sisak-Popovača;

DC50 Gračac-Sveti Rok;

DC522 čvor Udbina (DC1) – čvor Gornja Ploča (A1).

Samo za osobna vozila otvorene su:

DC23 Kapela-Jezerane;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Gornje Jelenje-Crni Lug;

ŽC5062 Lukovo-Lič;

ŽC5094 Breze-Stalak;

ŽC5110 Krmpote-Alan,

Sljemenska cesta je otvorena za sav promet.

Obvezna zimska oprema

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na sljedećim cestama:

Gorski kotar, Hrvatsko primorje:

DC3 Karlovac-Duga Resa-Bosanci-Zdihovo-Rijeka;

DC32 GP Prezid-Parg-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin-Ljubošina-čvor Ogulin (A1)-Josipdol-Poljanak-Selište Drežničko;

DC203 GP Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

DC501 Gornje Jelenje-Meja-Šmrika;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Gornje Jelenje-Crni Lug;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5062 Bribir-Lukovo;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;

ŽC5068 Vrata-Fužine;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ostale županijske i lokalne ceste na području Gorskog kotara;

ceste na području riječkog zaleđa, općine Čavle, D. Jelenje, Viškovo, Klana, grad Kastav, općina Matulji, grad Opatija, općina Lovran i Mošćenička Draga, zaleđe Kraljevice i grada Bakra.

Lika i Dalmacija:

DC1 čvor Trakoščan-Đurmanec-Čeglji-Karlovac-Vaganac-Korenica;

DC23 Duga Resa (D3) – Josipdol-Kapela;

DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić-Karlobag;

DC42 Poljanak;

DC50 Žuta Lokva-Špilnik-Lički Osik; Gospić-Sveti Rok;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC217 Ličko Petrovo Selo (D1) – GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

državnim, županijskim i lokalnim cestama na otoku Braču.

Središnja i sjeverozapadna Hrvatska:

DC3 Dubovec-čvor Komin-Donja Zelina-Lužan-čvor Popovec;

DC6 Netretić-Karlovac-Brezova Glava; Glina-Dvor;

DC10 čvorište Sveta Helena-čvor Gradec;

DC14 čv. Mokrice-Bračak;

DC24 Bedekovčina-Zlatar Bistrica-Pece;

DC26 Vrbovec-Gornji Dragićevci; Donji Miklouš-Gornja Garešnica;

DC28 Cugovec-Haganj;

DC29 Novi Gololubovec-Laz-Soblinec

DC30 Velika Kosnica (NC311670) – čvorište Kosnica (A3) – V. Gorica – Ogulinec (g.ž.SM)-Petrinja-Panjani

DC31 Velika Gorica-Pokupsko-Žažina; Pokupsko-Glina

DC35 Očura-Švaljkovec;

DC36 Karlovac (D1) – Šišljavić

DC37 Sisak-Petrinja; Petrinja- Glina

DC43 Dapci-čv. Ivanić Grad;

DC45 čvor Kutina-Rogoža

DC69 Voćin-Djedovica;

DC74 Đurmanec-Bednja;

DC204 GP Pribanjci – Bosanci (D3); Bosanci (D3) – čvor Bosiljevo 1 (A1);

DC205 GP Razvor-Kumrovec-Klanjec-Gubaševo;

DC206 GP Hum na Sutli-Valentinovo-Krapina;

DC207 Hum na Sutli – Đurmanec;

DC225 GP Harmica-Zaprešić;

DC228 Jurovski Brod (D6) – Ozalj – Karlovac (DC1);

DC229 Mali Tabor-Miljana-Kumrovec;

DC231 GP Bregana Naselje-Samobor-Sveta Nedelja;

DC307 Gubaševo-Oroslavje-Marija Bistrica;

DC310 Jastrebarsko-čvor Jastrebarsko;

DC408 Zračna luka Pleso;

DC430 Kosnica-Zračna luka F. Tuđman;

DC507 Valentinovo-Krapinske Toplice-Gubaševo;

DC536 čv. Buševec-Buševec.

Zbog oštećenja bukobrana zatvoren je vozni trak na dionici ceste A7 čvor Šmrika-čvor Hreljin u smjeru Rijeke.

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

DC75 u Karigadoru, Taru i na dionicama Vodnjan – Pula te Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris;

DC206 Hum na Sutli-Kostel;

ŽC 6014 Visočane-Poličnik;

ŽC 6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac (zbog odrona).

Prema privremenoj prometnoj regulaciji, zbog radova, vozi se na cestama:

DC1 Karakašica-Suhač,

DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo;

Jadranskoj magistrali (DC8) kod Omiša, u mjestima Murvica Gornja, Podstrana, Slivno, Doli, Banići-Slano, kod raskrižja za groblje Dubac;

DC31 u mjestu Kravarsko (vozi se jednim trakom, zbog klizišta od 15. siječnja 2018.god.);

DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);

DC46 Đakovo-Budrovci.

Oglasio se i MUP

S obzirom na uvjete na kolnicima zbog ledene kiše koja pada u pojedinim dijelovima Hrvatske, priopćenjem se oglasio i MUP koji apelira na vozače da prilagode brzinu kretanja vozila trenutačnim uvjetima na kolnicima.

Upozoravaju na to da su zimski uvjeti na cesti takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju zimskog računanja vremena, odnosno od 29. listopada 2017. godine. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama.

Iz MUP-a upozoravaju na obveznu zimsku opremu koja se odnosi na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa. Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa. Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.

Savjeti vozačima

Policija upozorava vozače da na put uvijek kreću odmorni, izbjegavaju polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena. Treba se upoznati i s alternativnim pravcima putovanja, a prije putovanja se informirati o stanju na cestama i vremenskim prilikama. Za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme većih snježnih padavina, apeliraju na korištenje vozila javnog gradskog prijevoza. Bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek treba imati u vozilu.

Prije polaska na put vozilo obavezno treba očistiti od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju “mrtve kutove”), provjeriti ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijeniti istrošene metlice brisača. Prilikom polaska na duži put, gorivom potpuno treba napuniti rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopuniti rezervoar te izbjegavati vožnje na rezervi.

‘Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti. Poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom). Pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put. Izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja. Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji. Ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju. Kada se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, budite označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom, odnosno koristite svjetliju odjeću, Koristite bicikle s ispravnom signalizacijom uređajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali vozači na vrijeme uoče. Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, prilikom vožnje biciklom koristite reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću. Vozači traktora i radnih strojeva provjerite tehničku ispravnost vašeg vozila, kao i ispravnost svjetla i ostale signalizacije priključnih vozila’, priopćeno je iz MUP-a.

HGSS u desecima akcija pomoći građanima pogođenih snježnim nevremenom

Iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) u petak su izvijestili da je velik broj mjesta odsječen od prometnica, u pojedinima nedostaje namirnica te da nekim objektima prijeti urušavanje pod teretom snijega, ali i poručuju da je u Gorskom kotaru organizirano 24-satno dežurstvo kako bi spašavatelji što brže i kvalitetnije mogli odgovoriti na pozive.

Problemi u prometu javnog prijevoza

ZET javlja da u Zagrebu ledena kiša, koja se ponegdje zadržava na kolnicima, usporava promet. Ekipe zimske službe na prioritetnim su prometnicama i u brdskim predjelima. Od reda vožnje mogu odstupati autobusne linije:

109 (Črnomerec – Dugave)

206 (Dubrava – Miroševac)

226 (Kaptol – Remete – Svetice)

268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica)

Sljemenska cesta je sada otvorena za promet.