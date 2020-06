ČEŠKI PRIJEVOZNIK IMA IZVRSNU PONUDU: Vlakom od Praga do Rijeke za 166 kuna i besplatni doručak

Prema informacijama iz RegioJeta, ova će željeznička linija prometovati od 30. lipnja do 26. rujna, i to tri puta tjedno – utorkom, petkom i nedjeljom iz Praga, a ponedjeljkom, srijedom i subotom iz Rijeke

Početkom lipnja privatni željeznički češki operater RegioJet najavio je uspostavu direktne željezničke veze između Hrvatske i Češke. Karte će pustiti u prodaju već 9. lipnja i to po vrlo popularnim cijenama pa će putovanje od Praga do Rijeke košta od 22 eura (166 kuna) za obično mjesto do 30 eura (227 eura) za odjeljak s krevetom, piše Jutarnji list.

U tu su cijenu uključeni kava i doručak, a u vlaku je dostupan i internet. Vlak će imati do 12 vagona ukupnog kapaciteta za 560 putnika.

Vlakovi će stajati i u Bratislavi i Ljubljani

Prema informacijama iz RegioJeta, ova će željeznička linija prometovati od 30. lipnja do 26. rujna, i to tri puta tjedno – utorkom, petkom i nedjeljom iz Praga, a ponedjeljkom, srijedom i subotom iz Rijeke. Iste cijene i uvjeti vrijedit će i za putnike koji iz Hrvatske budu htjeli putovati u Prag.

“Nikada prije karte za Hrvatsku nisu bile ovako jeftine, niti je veza bila tako dobra. Cijene smo postavili tako da si svatko može priuštiti odmor u Hrvatskoj”, kazala je Ivana Kašická, direktorica RegioJeta za željeznički prijevoz.

Predviđeno je da vlak putem staje u češkim gradovima Brno, Pardubice i Břeclavu, zatim u Bratislavi i Ljubljani pa bi uz češke turiste mogao dovesti i one iz Slovačke i Slovenije.

Iz vlaka u autobuse pa do krajnjih odredišta

RegioJet će, usto, turistima koji njihovim vlakovima dođu u Rijeku osigurati i prijevoz autobusima do krajnjih odredišta na Jadranu: Opatiji, Rapcu, Medulinu, Puli, Rovinju, Poreču, Novigradu, Malinskoj, Šilu, Vrbniku, Krku, Baškoj, Crikvenici, Novom Vinodolskom, Zadru, Sukošanu, Biogradu, Pakoštanima, Omišu, Brelima, Baškoj Vodi, Makarskoj, Podgori, Gradacu, Šibeniku, Primošten, Trogiru i Splitu.

Vlakovi bi iz Praga kretali u 17:20, a u Rijeku stizali oko 8 sati ujutro, dok bi iz Rijeke kretali oko 18 sati, a u Prag stizali u oko 8:40 idućeg dana.