"Nisam ja izbačen. Ne priznajem taj pamflet koji sam danas dobio službeno. To je strašno puno grešaka. Držimo se statuta. Meni je ovo dobro došlo. Ovo ide upravnom sudu, nadzoru upravnog suda. Ja to ne priznajem. Ide i kaznena prijava onima koji su potpisali tu odluku. To ne pije vode, ne možete vi preko koljena raditi. Ali, nije ni čudo kad je potpisao navrnjeni pravnik koji s pravom nema s pravom blage veze. Predsjednik hrvatskog generalskog zbora. ", komentirao je u RTL Direktu Ljubo Ćesić Rojs svoje izbacivanje iz Generalskog zbora, prenosi Danas.hr.

'Razočarao me, dokazao je da čovjek s dva lica'

"Navrnjeni pravnik", kako je nazvao predsjednika Zbora, zapravo je njegov kum "32 godine, mi smo stvarno bili dobri, bliski. Razočarao me, nisam mogao vjerovati da je čovjek s 2 lica. Sad je dokazao da je čovjek s dva lica. U 10 dana smo mali 3 izvanredna upravna odbora, a u statutu piše da morate poslati poziv 7 dana prije. Vi navečer pošaljete da je sutra ujutro upravni odbor. Ljudi su se umorili dolaziti jer koga više briga tko je predsjednik", rekao je i povezao to s hrvatskim problemima: "Narod je gladan kruha, mladi odlaze vani, tužimo Srbiju za ratnu štetu. To preko 450 milijardi."

'Kad odlučim - izići ću. To će biti uragan'

Ističe na ne misli sjediti prekriženih ruku.

"Mi moramo biti ogledalo svim braniteljima da se ugledaju u nas i da nam se mogu obratiti ako imaju kakve probleme. Što nekoga briga jesam li predsjednik ili običan član. Radit ću svoj posao bio običan član ili predsjednik, ali kad ja odlučim ja ću izaći iz Zbora i stranke koja je za mene svetinja - HDZ-a. Kad odlučim - izići ću. To će biti uragan, guraj me moji u politiku, a ja politiku mrzim. Bio sam 4 godine saborski zastupnik. Guraju me, prave mi takve zamke da moram pokazati… Ali onda se neće pitati Pupovca, pitat će se mene, ali onda će biti Vlada bez koalicije. Niti sa SDP-om, s Pupovcem, Bože sačuvaj, niti blizu. Možemo? To ćemo vidjeti, razgovarat ćemo, ali to će biti prava Hrvatska. Ukinut ćemo onaj zakon pod kojim su grbom ginuli pripadnici HOS-a. Došao nam je Šeks tumačiti da Hrvatski generalski zbor to treba prihvatiti. Sve to imamo snimljeno. Pustit ću sve te snimke.", kaže.

Uvjeren je u uspjeh, tj da "da će naprviti uragan" "Uragan zato što ćemo uzeti najmanje 15 zastupnika. Ne ja, hrvatski branitelji. I ako kažu da ne moram biti u saboru - ja sam to iskusio. Morate jedno misliti, drugo raditi, treće govoriti. Nisam ja tako pokvaren. U svakoj stranci. Da je to vođa kao što je bio predsjednik svih Hrvata dr. Franjo Tuđman. Do groba ne odstupam od njegove i politike Gojka Šuška i ostat ću vjeran i nikad neću napustiti tu politiku. Simpatiziram Milanovića zato što je jedini pravni nasljednik predsjednika svih Hrvata, jedini koji govori riječi koje je govorio predsjednik i bori se za hrvatski narod u BiH. Koji vidi kako je teško dolje hrvatskom narodu i bori se da bude ravnopravan ostalim narodima, a ne potišten"