ČESI JEDVA DOČEKALI DOĆI U HRVATSKU: Rasprodane karte za ultrajeftine vlakove za jedan naš grad, moguće i povećanje broja linija

U prvih šest sati od puštanja u prodaju češka željeznička kompanija RegioJet prodala je čak 4000 karata za liniju koja će od 30. lipnja putovati od Praga do Rijeke

Česi su odlučili spasiti turističku sezonu u Hrvatskoj. Naime, u četvrtak iza 18 sati komapnija RegioJet je pustila u prodaju karte za svoju željezničku liniju koja će od 30. lipnja do 26. rujna prometovati od Praga do Rijeke i obratno. Do kraja tog četvrtka prodali su čak 4000 karata. Dvije linije tijekom srpnja su u potpunosti rasprodane, a tvrtka razmišlja i o povećanju broja vlakova, ako interes ostane ovakav.

PREGOVORI SU PRI KRAJU: Uskoro starta izravna željeznička veza Prag-Rijeka, s uslogom internetske veze

Računaju i na slovačke i slovenske turiste

“Interes je stvarno velik pa smo, nakon što smo u četvrtak prodali četiri tisuće ulaznica, ostatak počeli puštati u prodaju postupno, kako bismo zadovoljili interes putnika. Inače, to je najveći interes i skok u prodaji broja karata kojeg kroz povijest bilježi naš rezervacijski sustav”, rekao je Aleš Ondrůj za Jutarnji dodavši da ovakav interes znači da su Česi zainteresirani za odmor u Hrvatskoj i da je smatraju sigurnom.

RegioJetova linija povezivat će Prag s Rijekom triput tjedno, a vlakovi će usputno stajati u Pardubicama, Brnu, Bratislavi i Ljubljani, što znači da računaju na interes slovačkih i slovenskih turista. Oni će iz Praga do Rijeke moći doputovati utorkom, petkom i nedjeljom, a povratak iz Hrvatske je organiziran srijedom, subotom i ponedjeljkom. Naravno, tim danima i Hrvati mogu otići prema Češkoj.

ČEŠKI PRIJEVOZNIK IMA IZVRSNU PONUDU: Vlakom od Praga do Rijeke za 166 kuna i besplatni doručak

Najjeftinija veza na tržištu

Jedan od razloga dobre prodaje, osim privlačnosti naše obale, jest i najava tvrtke da će karte biti moguće kupiti za svega 22 eura, što je jedna od najjeftinijih željezničkih veza na tržištu.