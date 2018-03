CESAREOV OTAC OPISAO PRVI SUSRET NAKON GOTOVO GODINU DANA: ‘Zagrlio sam ga i osjetio da se trese’

Sve u svom životu sam stavio u drugi plan samo da bih mogao biti sa svojim sinom’, kazao je otac dječaka.

Nakon što je u medije istupila majka Nina Kuluz, oglasio se i otac dječaka Alessandro Avenati sa svojom stranom priče.

Kuluz je i svojoj ispovijesti navela kako Avenati igra igru iscrpljivanja, da je dječak zbog oca pod velikim stresom te da ne želi otići s njim u Italiju. Također tvrdi kako joj otac djeteta pokušava napakostiti, no on tvrdi da to nije istina.

U istupu za Slobodnu Dalmaciju Avenati je kazao kako je sve podredio kako bi mogao biti sa sinom te kako je maleni Cesare žrtva laži, nasilja i bijesa.

Tvrdi da se dječak trese od straha

‘Ovo je jedan tužni dan, jedna osoba je žrtva laži, nasilja i bijesa. Ta osoba nisam ja, to nije Nina, to je jedan osmogodišnji dječak koji već sada predugo vremena živi na način na koji nije zaslužio.

Ja sam ga prilikom zadnjeg susreta vidio, zagrlio sam ga i osjetio da se trese od straha, a jedan dječak se nikada ne bi trebao tresti od straha. Zaustavimo se i počnimo konačno misliti samo isključivo na njega, dajmo mu oca, organizirajmo se i dajmo mu da ima i majku. U svakom slučaju, vratimo mu radost i veselje. Kako taj dječak može ići u školu i živjeti kao da nema oca, a ima ga, i to oca koji ga želi i traži. Sve u svom životu sam stavio u drugi plan samo da bih mogao biti sa svojim sinom’, kazao je otac dječaka.

Sa sinom se prvi put vidio nakon gotovo godinu dana u jednoj splitskoj igraonici. Tvrdi da mu se prije toga nije dozvoljavalo da vidi dijete.

Posljednji put vidio ga je u ožujku prošle godine

‘Nije mi se dozvoljavalo da ga vidim. Posljednji put, prije srijede, vidio sam ga u ožujku 2017. godine. Nismo se ni čuli, jer kada bih zvao kazali bi mi ili da ga nema, ili da spava, ili da je bolestan. Drugi problem je što Cesare i dalje, unatoč odluci suda, ne uči talijanski, tako da je razgovor telefonom otežan. Kada se vidimo uživo, u direktnom kontaktu, puno je lakše jer razumije sve šta mu govorim, iako ne govori jezik države u kojoj je rođen’, rekao je Avenati.