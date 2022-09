Ivan Čermak ovo ljeto je od ruskih vlasnika kupio jednu od najljepših vila na Opatijskoj rivijeri, vilu Lenac. "Istina je, da. Kupio sam. Ne bih o cijeni, jer o cijeni se ne govori javno", rekao nam je umirovljeni general za Index . Dodao je da je izuzetno zadovoljan kupnjom jednog takvog objekta koji je udaljen oko sat i pol vožnje od Zagreba. "Svakako ću je češće koristiti".

Vjerojatno plaćena u gotovini

Iako o cijeni nije želio govoriti, Index je su u posjedu kupoprodajnog ugovora u kojem je vidljiva cijena od 12.5 milijuna eura, odnosno 94 milijuna kuna za vilu koja se nalazi na ulazu u Volosko. Vila je vrlo vjerojatno plaćena u gotovini jer nema tereta kredita. Ruski vlasnici tu vilu kupili 2009. godine i to za 5.5 milijuna eura te su je obnovili. Vila ima oko 500 četvornih metara, no sam kompleks prostire se na 4420 kvadrta. Dio je u borovoj šumi, a nalazi se na samom rtu i to s vlastitim molom i plažom za kupanje.

Vila Lenac ili vila Bunker bila je bivša rezidencija generala JNA Mirka Lenca, koju je dobio za zasluge u NOB-u. Do 2009. godine u toj vili živjele su obitelji Lenac i Čošić, a one su taj objekt prodale ruskim investitorima. Tada se pisalo da je kupac ruskinja Ljudmila Rovenska koja je vilu kupila preko tvrtke Keldan d.o.o.

Ruske investitore stajala 10 milijuna

Keldan d.o.o. kupio je građevinu, odnosno vilu, a dodatna 2 milijuna kuna platili su gradu Opatiji kako bi došli do okućnice. Sve skupa, s obnovom vile, stajalo ih je malo više od 10 milijuna eura. Današnja vlasnica tvrtke Keldan je Irina Nazarčuk s mjestom prebivališta u Slovačkoj, a vlasnica je preko tvrtke Meadon Holding Limited koja je registrirana u Malti.