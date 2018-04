ČERMAK O ZAGAĐENJU U SLAVONSKOM BRODU: ‘Optužbe su laprdanja i gluposti, Crodux nije kriv za onečišćenje’

‘Isti čas kad se to dogodilo pozvali smo i vatrogasce i policiju i poduzeće koje se bavi sanacijom, odradili sanaciju. Nagađanja, špekulacije, histerija, zlonamjernosti… kako to uopće komentirati? To nema veze sa strukom’, tvrdi Čermak.

“Dali smo priopćenje i iza njega stojimo. Dokle god ne bude gotova nezavisna istraga nećemo izlaziti s dodatnim komentarima. I dalje tvrdimo da jedno s drugim (radovi Croduxa na ispitivanju produktovoda) nije povezano, a sigurni smo da će to pokazati i istraga na terenu”, kazao je vlasnik Croduxa Ivan Čermak prvi put u javnosti progovorivši o ekoincidentu zbog kojeg je 90 tisuća stanovnika brodskog kraja ostalo bez pitke vode.

Čermak tvrdi i da cijev produktovoda nije pukla, nego da je bila šuplja kada je Crodux započeo ispitivanje, a na pitanje što je onda uzrok golemog zagađenja vode za Večernji list isteče da ne zna i da ne bi ulazio u nagađanja.

‘Koji natječaj, kakvi natječaji?’

Na Dusparine optužbe da je ministar energetike Tomislav Ćorić Croduxu dao posao na produktovodu bez natječaja Čermak je rekao da su to sve “laprdanja i gluposti”.

“Koji natječaj, kakvi natječaji? Taj su posao rafinerija i Crodux direktno dogovorili i ugovorili. Mi smo bili inicijator toga jer smo rekli da je to način da se Slavonski Brod riješi zagađenja”, tvrdi Čermak i dodaje: “Isti čas kad se to dogodilo pozvali smo i vatrogasce i policiju i poduzeće koje se bavi sanacijom, odradili sanaciju. Nagađanja, špekulacije, histerija, zlonamjernosti… kako to uopće komentirati? To nema veze sa strukom.”

Dok se oni prepucavaju 90 tisuća ljudi u Slavonskom Brodu i okolici do pitke vode može tek iz cisterni, a vodu iz vodocrpilišta u Sikirevcima očekuje tek u idućih 15 dana.

U međuvremenu se očekuju i rezultati neovisne analize tla i vode koji su uzeti nakon što je brodski gradonačelnik Mirko Duspara izjavio da je nezadovoljan sanacijom mjesta zagađenja.