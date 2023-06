Centar Zagreba jučer je bio zatvoren za promet što zbog Povorke ponosa, što zbog Antunovskog hoda mladih. Od svetišta sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima do istoimene bazilike na Svetom Duhu organiziran je 5. Antunovski hod mladih koji pohode tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske ali i šire.

Cilj je bio stići do župe na Svetom Duhu gdje je cijela ova ideja i nastala. Da sve prođe u najboljem redu pobrinulo se oko 90 redara, a put je osigurala i policija. Ovo je 5. Antunovski hod kojim, kako kažu - mladi svjedoče svoju vjeru na gradskim ulicama.

"Atmosfera je prekrasna, sve je prošlo lijepo i u divnom raspoloženju. Mladi ne posustaju, imaju snage, Duh Sveti ih nosi. Ovo je najveći Antunovski hod do sada. Svake godine raste broj mladih. Ove godine su tu mladi iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Ako je ovo jubilarni 5. po redu, sigurno ima 5 tisuća mladih. Oni se ne libe izaći na ulice grada i svjedočiti Boga. Ovo su mladi koji su doživjeli Boga, a ono koji su ga doživjeli on ne može mirovati. On ima potrebu tu radost podijeliti s drugima" kazao je fra Stjepan Brčina za RTL Danas.

Hodočašće se završava na Svetom Duhu gdje će biti klanjanje, slavljenje, okrjepu i druženje, kazao je Brčina i dodao da im se jako puno ljudi pridružilo dok su hodali kroz grad.

U ovih nekoliko godina Antunovski hod mladih prerastao je iz gradskog u nacionalni hod. Pohode ga tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske i šire kako bi sudjelovali u tom zajedništvu i svjedočili svoju vjeru ulicama Zagreba.