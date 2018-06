CENTAR ZA SVIH PET SLAVONSKIH ŽUPANIJA: Predsjednica Grabar-Kitarović obišla gradilište osječkoga centra za autizam

Centar za autizam u Osijeku trebao bi biti otvoren godinu i pol dana prije predviđenog roka.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović obišla je petak gradilište osječkoga centra za autizam na mjestu bivše Škole za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’, koji će se skrbiti o osobama s poremećajem iz autističnog spektra iz svih pet slavonskih županija i u kojem će biti prostorije za predškolski odgoj, ranu dijagnostiku i različite oblike terapije te prostorije za edukativne i kreativne radionice.

‘Najbolja institucija u Europi’

Po riječima osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, centar za autizam u Osijeku trebao bi biti otvoren godinu i pol dana prije nego što je bilo predviđeno, a investicija je vrijedna oko 20 milijuna kuna. “Raspisuje se natječaj za opremanje centra, financijska konstrukcija je potpuno zatvorena, a kada centar stavimo u funkciju, imat ćemo najbolju instituciju ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi po sustavu brige i rehabilitacije djece s poremećaijima iz autističnog centra”, rekao je župan Anušić.

Ravnateljica centra za autizam Sandra Zlatarić izrazila je zadovoljstvo što je gradilište obišla predsjednica Grabar-Kitarović, ističući kako će taj centar biti model za ustroj ostalih u Hrvatskoj. “Još je, međutim, ostao niz otvorenih i neriješenih pitanja i predsjednica je pozvana da se uključi u pronalaženje najboljih rješenja”, rekla je Zlatarić. Istaknula je da datum otvorenja centra ovisi o raspisivanju natječaja za javnu nabavu, a do tada treba riješiti dvojbe “poput one kome centar pripada s obzirom na to da je njegov osnivač Osječko-baranjska županija, a po sustavu nadležnosti je pod Ministarstvom obrazovanja”.

Također je rekla da će najmlađi korisnici centra biti djeca već u dobi od 18 mjeseci, a u njemu će biti zaposleno 40-ak djelatnika. U Osječko-baranjskoj županiji evidentirane su 103 osobe s problemima vezanim uz autizam, a u Slavoniji i Baranji 241.

Predsjednica Grabar-Kitarović posjetila je i Graditeljsko-geodetsku školu u Osijeku, a u industrijskoj zoni u Nemetinu obišla je tvrtku ‘Inspecto’, s čijim ju je radom upoznao njezin direktor i vlasnik Ante Nevistić.

‘Inspecto’ se bavi kontrolom robe i laboratorijskim ispitivanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a zapošljava 74 visokoobrazovana djelatnika, istaknuo je Nevistić i dodao da tvrtka ima mnoge međunarodne certifikate.