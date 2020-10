Ključnom novom mjerom označava onu za goste koji će morati nositi maske dok hodaju po objektu i ne sjednu za stol i počnu konzumirati hranu i piće, kao i prilikom odlaska od stola

Ugostitelji će se pridržavati svih epidemioloških mjera, među kojima je od danas obvezno nošenje maski za goste i zaposlene, osim pri konzumiraju hranu i pića u svim ugostiteljskim objektima, ističe u utorak za Hinu predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

Nakon sastanka ugostitelja s predstavnicima nacionalnog stožera civilne zaštite održanog u ponedjeljak poslijepodne, Medak ističe da su prošli “sav dijalog iz proteklih tjedana o svim sekcijama ugostiteljstva o izmjenama i nadopunama mjera i preporuka koje postaju obvezne, inspekciji i drugom”, te da se u utorak očekuje službena objava novih mjera.

Ključnom novom mjerom označava onu za goste koji će morati nositi maske dok hodaju po objektu i ne sjednu za stol i počnu konzumirati hranu i piće, kao i prilikom odlaska od stola.

Medak objašnjava da ta mjera potječe iz Njemačke gdje se pokazala dobrom, s minimalnim brojem zaraza, te vjeruje da će tako biti i u Hrvatskoj, odnosno da će gosti biti sigurni. Dodaje da je do sada registriran jako mali broj zaraza u “protočnim” ugostiteljskim objektima, poput kafića, fast foodova i restorana.

Izvijestio je da je na sastanku sa stožerom razgovarano i o svadbama, što je, kako je kazao, “izregulirano maksimalno”, te će i za svadbe biti postrožene mjere pa vjeruje da tu, kao ni u klubovima, neće biti zaraza.

ŠEF UDRUGE UGOSTITELJA: ‘Nošenje maski u kafićima dobro funkcionira u Njemačkoj’; Spomenuo i ‘Covid redare’

Ništa neće raditi nakon ponoći

“Bitno je i da će svi raditi do 24 sata – klubovi i ostali objekti, a i svadbe će moći biti do tog doba i nijedan objekt neće moći raditi poslije tog vremena, pa ni klubovi”, naveo je Medak.

Za svadbe je još dodao da broj okupljenih na svadbama ne bi bio ograničen, ali se moraju svi prijaviti do pet dana do početka svadbe i mora se voditi evidencija svih gostiju, da se svi pridržavaju mjera i da se i tako može voditi nadzor.

To ne znači da ih neće moći biti primjerice do tisuću, nego se mora omogućiti četiri metra kvadratna po osobi zbog distance, a na svima koje imaju do 50 osoba morat će ordinirati tzv. covid redari. Ukida se i plesni podij i sve će morati biti gotovo do 24 sata, a hrana će se morati služiti na stolove i ne smije biti buffet ili ‘švedskih’ stolova.

Napomeno je i da će se ugostitelji toga i pridržavati, a na pitanje je li im to prihvatljivo odgovorio je da nemaju izbora te da žele i nastoje raditi u skladu s epidemiološkim mjerama.

Gostima poručuje da se ne trebaju bojati zaraze ako se pridržavaju mjera.

Očekuju ekonomsku kompenzaciju

Ipak, kaže da ugostitelji od Vlade očekuju ekonomsku kompenzaciju.

“Stožeru smo jasno rekli da ekonomski ne možemo opstati s takvim mjerama i bez obeštećenja, na što su rekli da to nije pitanje za njih nego Vladu i da će joj to prenijeti”, kazao je Medak, objasnivši da se “obeštećenja” odnose na prije svega ekonomska, poput sniženja stope PDV-a ili odgode plaćanja PDV-a ili neke subvencije ili drugo, bez čega ugostiteljstvo u sadašnjim okolnostima nije održivo.

Naime, kako je objasnio, svaki objekt specifičan je prostorno i po ponudi i ne mogu svi s mjerama zaraditi koliko je potrebno za nabavu sirovina, isplatu plaća, održavanje i drugo, a pogotovo ne ako je za sve lokale, pa i one male od primjerice 25 kvadratnih metara uvjet da po gostu osiguraju četiri kvadratna metra, što će biti obvezno za sve objekte.

Medak je kazao i da su sve mjere usuglašene sa stožerom te fa bi ih stožer trebao objaviti u utorak, nakon što ih uobličiti u dokument.