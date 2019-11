ČELNIK SINDIKATA: ‘Neke izjave Plenkovića dodatno su motivirale ljude da štrajkaju, a jedna stvar je bila posebno uvredljiva’

‘Vlada je u rješavanju ovog našeg problema jako odugovlačila i to je bilo posebno uvredljivo. Ja očekujem stvarno da će ovo biti kratko i da će oko 11,12 sati biti poznati rezultati, mi moramo poštivati naše članstvo’, kazao je čelnik sindikata Preporod Željko Stipić

Sinoćnju ponudu predsjednika Vlade obrazovnim sindikatima, koja uključuje postupno povećanje plaće za 10,40 posto u idućoj godini, predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić ocijenio je “drugačijom i boljom” u odnosu na prijašnje. Uspjehom smatra i to što se na koncu premijer Andrej Plenković ipak pridružio pregovorima.

“Mislim da je uloga sindikata upravo ona koju smo dosad imali. Mi smo organizirali štrajk. Vidjeli smo što je sve trebalo napraviti da se održe pregovori i da se premijer pridruži pregovorima”, kazao je Stipić gostujući na televiziji N1.

‘Posebno je uvredljivo što je Vlada odugovlačila’

Što se tiče samog izjašnjavanja, odnosno referenduma među nastavnicima, o Vladinoj ponudi Stipić očekuje da će rezultati biti poznati već u četvrtak prije podneva.

“Vlada je u rješavanju ovog našeg problema jako odugovlačila i to je bilo posebno uvredljivo. Ja očekujem stvarno da će ovo biti kratko i da će oko 11,12 sati biti poznati rezultati, mi moramo poštivati naše članstvo”, dodao je.

Na sinoćnjem sastanku u Vladi, kaže, nije postignut ikakav dogovor.

“Ne bih rekao da smo mi sindikati rekli “ovo je nama prihvatljivo”, mi smo samo rekli “dajte nam konačnu ponudu”. No, ponuda nije ista bez obzira na to što je konačan učinak vrlo sličan”, ustvrdio je Stipić.

‘Mislili su da će se problem riješiti sam od sebe’

Za premijera Plenkovića kazao je da ne razumije dovoljno problem učitelja i nastavnika.

“Moj neki dojam je da se shvatilo kao da će se taj problem riješiti sam od sebe. Točno je da su neke premijerove izjave dodatno motivirale ljude da se odazovu ovoj sindikalnoj akciji. Kako drugačije shvatiti da netko tko je premijer, da taj netko nakon ne znam koliko tjedana štrajka kaže da iza toga stoje neke mutne političke strukture, da smo mi neke oporba, instrument nečiji”, rekao je.

Premijerov preokret dogodio se, smatra Stipić, u ponedjeljak, nakon velikog prosvjeda na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, na kojemu je, prema procjenama, bilo oko 50 tisuća ljudi.

Premijerov tvrdi stav proizlazi iz njegove taštine

Stipić je također rekao da pritisak Vlade ide u dva smjera.

“Jedan je u pogledu toga kako riješiti problem. Odmah na sastanku u ponedjeljak je rečeno da ne dolazi u obzir bilo kakva intervencija u Uredbu o koeficijentima i da se ti razgovori uopće neće nastaviti, ako je to sindikalni zahtjev. Mi smo ipak ostali na tom sastanku. Jesmo li trebali postupiti drugačije, to ostaje otvoreno pitanje. Sve se može potezom pera poništiti. Što se tiče koeficijenata, oni nikada dosad nisu bili djelo sindikata jer se o njima dosad nikad nije pregovoralo. Kada bi ovaj štrajk dao taj rezultat, za koji se još uvijek nadamo da nije isključen, to bi bilo najveće postignuće ovog štrajka. Tada bi sindikati mogli reći u potpunosti da su involvirani u povećanje plaća”, kazao je čelnik sindikata Preporod za N1 televiziju.

Osvrnuo se i na ponašanje premijera Plenkovića zaključivši da njegov dosadašnji “tvrdi” stav proizlazi iz njegove taštine.

“Kako drugačije objasniti taj prečvrsti stav da to mora biti u onom dijelu na papiru zapisano kako je to smišljeno u glavi premijerovoj. Mi moramo stalno komunicirati s javnošću naše stavove. Ne smijemo dopustiti da naši stavovi budu zagušeni. Kad kažemo javnost, nama je najvažnija podrška roditelja. Rješenje ovog spora je u najdubljem interesu ponajprije učenika i roditelja”, kazao je Stipić.

