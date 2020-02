ČELNIK IMOTSKOG NE VIDI PROBLEM U SPALJIVANJU ‘GAY PARA S DJETETOM’: A organizator fašnika pozira uz svastiku i veliča NDH…

Zanimljivo je što gradonačelnik Imotskog govori da vrijeđanje nije bila namjera organizatora jer je Milivoj Đuka, predsjednik Kulturnog društva ‘Bakove svečanosti’ koje organizira karneval, na svom Facebook profilu pozirao s kukastim križem

Spaljivanje lutke istospolnog para s djetetom koje predstavlja Nenad Stazić s petokrakom na čelu na imotskom fašniku obišle su Hrvatsku brinom munje. I dok je SDP-ovac Arsen Bauk najavio kaznenu prijavu organizatorima, imotski gradonačelnik Ivan Budalić kazao je da se Grad nikada nije miješao u odluke organizatora karnevala pa neće ni sada. Podsjetimo, na cijelu situaciju je reagirao i predsjednik Republike Zoran Milanović te je kazao da je ono što se u Imotskom dogodilo neprihvatljivo i da zahtijeva ispriku organizatora kao i reakciju institucija.

“Znate da se alegorijski spaljuje ono što je točka prijepora, oko čega se u javnosti lome koplja. Razmijem da su se neki osjetili povrijeđenima, ali to sigurno nije bila namjera organizatora”, kazao je Budalić za Dalmatinski portal. Na novinarsko pitanje smatra li on da je u redu ono što su organizatori napravili, odgovorio je da će svoje mišljenje zadržati za sebe.

Zanimljivo je što gradonačelnik Imotskog govori da vrijeđanje nije bila namjera organizatora jer je Milivoj Đuka, predsjednik Kulturnog društva “Bakove svečanosti” koje organizira karneval, na svom Facebook profilu pozirao s kukastim križem. Osim što se voli fotografirati sa svastikom, Đuka često objavljuje fotografije povezane s fašizmom, piše 24sata.

Poziranje uz svastiku i dizanje desnice u zrak

Za Slobodnu Dalmaciju Milivoj Đuka kazao je da su “ostali konzervativni” i da se “drže tradicije”. “Daj dite materi, kako bi se reklo. Mislimo da je to ispravno”, kratko je kazao za Slobodnu. Do kojih do vrijednosti Đuka drži i na što je točno mislio provjerili su novinari 24sata i to ni više ni manje nego na njegovom Facebook profilu.

Tako na njegovom profilu odmah iskače fotografija Đuke koji pozira pred svastikom odjeven u Hajdukov dres. No, to nije sve jer su i neke druge fotografije koje objavljuje povezane su s fašizmom. Tako je objavio fotografiju nogometne reprezentacije NDH na kojoj nogometni reprezentativci dižu desnicu i, kako bi se u narodu reklo, “mjere kukuruz”.

