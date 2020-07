ČELNICI RESTARTA ŽESTOKO O HDZ-U: ‘Ne mogu uskratiti pravo glasa nikome, zbog čega su raspisivali izbore?’

Predsjednik HSU-a osvrnuo se i na problem staračkih domova

Odgovarajući na pitanja novinara na konferenciji za medije, predstavnici stranaka Restart koalicije osvrnuli su se i na problematične upute DIP-a oko epidemioloških mjera.

DIP je zabranio glasanje svima koji imaju temperaturu veću od 37,2 stupnjeva Celzijevih, što su brojni pravni stručnjaci ocijenii kao neustavnim uskraćivanjem glasačkog prava i bez ikakvog uporišta u zakonima, a na zahtjev SDP-ovog zastupnika Peđe Grbina, reagirao je i Ustavni sud i tražio očitovanje DIP-a. DIP je potom izmijenio upute. I dalje je oboljelima i onima u samoizloaciji uskraćeno pravo glasanja, ali ostaje nejasno kako bi trebali glasati ono koji imaju temperaturu veću od 37,2.

DIP IZMIJENIO UPUTE, ONI KOJI IMAJU TEMPERATURU ILI KAŠLJU MOŽDA SMIJU GLASATI: Evo pod kojim uvjetima je to moguće

DIP OBJASNIO ZAŠTO SU ZARAŽENIMA OGRANIČILI PRAVO GLASOVANJA: ‘To je propisano zakonom i služi legitimnom cilju’

‘Zbog čega su raspisali izbore’

Čelnik SDP-a Davor Bernardić, ističe kako su vladajući ti koji su željeli uranjene izbore, te kako je sada odgovornost na njima, a posao DIP-a je da svima osigura ostvarivaje prava zajamčenog ustavom. Slaže se i čelnik HSS-a Krešo Beljak.

“Ne mogu uskratiti pravo glasa nikome. Zbog čega su raspisali izbore? To je bio rizik HDZ-a, a sad bi zabranjivali pojedincima i pojedinkama da glasaju. Ne, ne mogu im to zabraniti. Mogli su izbore održati kada prođe pandemija, sve su mogli. Ali su se nadali da će profitirati na koronakrizi“, tvrdi Beljak, prenosi N1.

“Nije odgovornost na meni, niti na nikome iz opozicije koji smo bili protiv izbora, nego na onima koji su inzistirali da se izbori održe u jeku koronakrize. Sada bi zabranjivali glasovanje. Siguran sam da oni koji su u samoizolaciji neće izaći, ali oni koji imaju temperaturu 37,2 – ne znači d su zaraženi”, kaže Beljak i dodaje: “Uostalom, jedini relevantan toplomjer je onaj živin kojim se temperatura mjeri pet minuta. A oni digitalni, njima se vjeruje kao i HDZ-u, dakle ništa.”

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika ističe specifičan problem. “To se mora urediti da oni koji imaju pravo glasa mogu glasati – to je zadaća DIP-a, To što je dom umirovljenika zatvoren, to ne znači da se štićenicima mora uskratiti pravo glasa. Postoje mjere zaštite i način na koji se ljudi koji provode izbore moraju obući. Sva su rješenja već poznata. To treba DIP zajedno sa strukom odlučiti.”