ČELNICI EU ZEMALJA PRISTALI NA ODGODU BREXITA: Velika Britanija će uskoro morati odlučiti što zapravo želi

Britanska premijerka Theresa May već je dva puta tražila odgodu

Čelnici 27 zemalja članica Europske unije pristali su u četvrtak navečer jednoglasno na odgodu izlaska Velike Britanije iz Unije do 22. svibnja ako sporazum o razdruživanju bude potvrđen u britanskom parlamentu, a ako ne bude potvrđen onda bi se London do 12. travnja trebao izjasniti želi li održati izbore za Europski parlament ili izići bez sporazuma.

Britanska premijerka Theresa May zatražila je odgodu brexita jer dvaput nije uspjela u parlamentu dobiti potporu za svoj sporazum o razdruživanju s EU-om. “Europsko vijeće slaže se s odgodom do 22. svibnja 2019. pod uvjetom da Donji dom potvrdi sporazum o razdruživanju sljedeći tjedan.

Ako Donji dom ne potvrdi sporazum o razdruživanju sljedeći tjedan, Europsko vijeće se slaže s odgodom do 12. travnja 2019. i očekuje od Ujedinjene Kraljevine da se do toga datuma izjasni što će poduzeti”, stoji u zaključcima koji su dogovoreni nakon sedmosatne rasprave.

Izlazak bez sporazuma ili dulja odgoda

Ako Britanija ne uspije ratificirati sporazum o razdruživanju do 12. travnja, pred njom bi se našao izbor ili izići bez sporazuma ili tražiti dulju odgodu ako pristane održati izbore za Europski parlament koji se održavaju od 23. do 26. svibnja. May je pozdravila odluku 27 članica, kazavši da zastupnici britanskog parlamenta sada imaju jasan izbor. “Nadam se da se svi možemo složiti da sada trebamo donijeti odluku”, rekla je May.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je da se tijekom razgovora 27 čelnika konzultirao i s May, te da je ona prihvatila novu ponudu EU-a. “Drago mi je da mogu potvrditi da smo postigli sporazum”, rekao je Tusk, dodajući da do 12. travnja, kad Britanija treba odlučiti hoće li sudjelovati na europskim izborima, “sve opcije ostaju otvorene”, prenijela je agencija dpa.

Merkel: Vodili smo iskrenu raspravu

U slučaju da britanski parlament ponovno odbije sporazum, i 12. travnja Britanija odbije sudjelovati na europskim izborima, tada bi “opcija dugotrajne odgode brexita automatski postala nemoguća”, rekao je Tusk. Njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da se na sastanku vodila “jako iskrena, važna rasprava”. “Željeli smo podržati premijerku May, i mislim da smo to i izrazili”, rekla je Merkel.

Čelnici 27 zemalja cijelo popodne i večer raspravljali su o tome kako odgovoriti na zahtjev britanske premijerke May za odgodom izlaska do 30. lipnja. I u prvoj varijanti nacrta zaključaka stajao je datum 22. svibnja, neposredno prije početka izbora za Europski parlament. Kasnije se u raspravi pojavio i rok do 7. svibnja, koji je kasnije otpao, ali se pojavio novi datum 12. travnja.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je prije početka summita kako dosta zemalja smatra da je primjerenije odgoditi brexit do izbora za Europski parlament jer bi se na taj način izbjegle sve nejasnoće oko tih izbora.