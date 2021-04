PRISTIŽU PODACI ŽUPANIJSKIH STOŽERA: Dok jedni tek idu u novi lockdown, drugi bilježe puno bolje stanje

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 2599 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, preminulo je 50 osoba

Požeško-slavonska: 196 novozaraženih

8:59 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 196 slučajeva zaraze korona virusom (covid-19), 180 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 16 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 621 osoba, a ukupno je testirano 36.312 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 293 uzorka, od kojih je 47 pozitivnih. Jučer je županija imala 11 novooboljelih.

Indija: Novi rekordan broj oboljelih od koronavirusa

8:56 – Indija je u subotu izvijestila o rekordnom broju novozaraženih koronavirusom koji iznosi 145.384, kao i o najvećem broju preminulih u više od pet mjeseci, boreći se tako s drugim valom pandemije zbog kojeg je tijekom vikenda došlo do zaključavanja savezne države Maharashtre. Broj preminulih narastao je za 794 čime je ukupno 168.436 umrlih od koronavirusa, pokazali su podaci ministarstva zdravstva.

Broj oboljelih u Indiji dosegao je 13,21 milijuna, što je treći najveći broj zaraženih na svijetu. Veći iznos zabilježen je u Sjedinjenim Državama i Brazilu. Indija je objavila najveći broj slučajeva na svijetu u proteklih tjedan dana, prešavši 100.000 oboljelih prvi put u ponedjeljak, a zatim i četiri puta nakon toga dana. Vlada za ponovni skok zaraze krivi uglavnom gužvu i odbijanje nošenja maski.

Maharashtra, indijska država s najviše slučajeva, već je zatvorila restorane, trgovačke centre i crkve te je zabranila kretanje većini ljudi kako bi kontrolirala epidemiju koja prijeti kolapsom zdravstvenih ustanova i borbom s manjkom cjepiva, rekli su dužnosnici. Kraj zaključavanja bit će u ponedjeljak.

U indijskom ekonomskom središtu Mumbaiju stotine siromašnih migrantskih radnika ovog su tjedna vlakovima pobjegli iz grada, riskirajući tako širenje zaraze u manjim gradovima i selima. Željeznički odjel porekao je da ljudi bježe iz gradova zbog pandemijskog vala, navodeći da se takvo kretanje radnika smatra uobičajenim za ovo doba godine zbog praznika i žetve.

Sisačko-moslavačka: 36 novozaraženih

8:53 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježeno 36 novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19, priopćio je Županijski stožer Civilne zaštite. Kako stoji u dnevnom izvješću, 15 novozaraženih je iz Kutine, šest osoba je iz Siska, četiri su iz Petrinje, po tri iz Popovače i Novske, te po jedna osoba iz Gline, Topuskog, Lekenika, Sunje i Lipovljana.

Italija bilježi poboljšanje situacije s koronavirusom

8:15 – U Italiji je tijekom Uskrsa nastavljeno blago poboljšanje situacije s epidemijom koronavirusa, priopćilo je u petak ministarstvo zdravstva u Rimu. “Krivulja zaraze u Italiji je u blagom padu, dok u drugim zemljama i dalje raste. U Italiji bilježimo lagano poboljšanje”, kazao je Silvio Brusafero, zdravstveni stručnjak.

R-vrijednost koja mjeri brzinu prenošenja koronavirusa, sada iznosi 0.92. Pad vrijednosti ispod 1 ukazuje na usporavanje širenja infekcije. Prema najnovijim podacima, broj novooboljelih u sedmodnevnom razdoblju na 100.000 stanovnika – stopa sedmodnevne incidencije – manji je od 200. Brusaferro je objasnio da se radi o pozitivnim znakovima, međutim, upozorava da treba biti oprezan s navedenim brojkama.

Vlada u Rimu je tijekom uskrsnih blagdana proglasila mediteransku zemlju sa 60 milijuna stanovnika crvenom zonom sa strogim policijskim satom. U međuvremenu, u Italiji su ponovo uvedene različite zone rizika u kojima pravila o koronavirusu ovise o širenju bolesti.

Neke regije će u ponedjeljak postati zone niže razine rizika, najavilo je ministarstvo zdravstva. Lombardija, Pijemont, Emilia-Romagna i Toskana područja su koja će biti u srednje narančastoj zoni. Na Sardiniji se, međutim, situacija pogoršala: otok popularan među turistima u ponedjeljak će postati crvena zona. Talijanske vlasti su u petak zabilježile gotovo 19.000 novozaraženih i više od 700 preminulih u 24-satnom razdoblju.

Pfizer i BioNTech zatražili odobrenje cjepiva protiv covida za adolescente

8:10 – Američka farmaceutska kompanija Pfizer i njezin njemački partner BioNTech zatražili su u petak od američke regulatorne agencije odobrenje za hitnu upotrebu njihova cjepiva protiv covida-19 i za adolescente u dobi od 12 do 15 godina. To cjepivo zasad ima odobrenje za hitnu upotrebu u SAD-u kod ljudi od 16 godina naviše. Kompanije su u petak izvijestile da su zatražile proširenje odobrenja od američke Administracije za hranu i lijekove i na mlađu populaciju. Još u ožujku te su kompanije objavile da su klinička ispitivanja pokazala da je njihovo cjepivo sigurno, učinkovito te da stvara snažna antitijela kod adolescenata u dobi od 12 do 15 godina.

Nije poznato koliko će regulatoru trebati vremena da razmotri podatke iz kliničkih ispitivanja, no direktorica američkog Centra za kontrolu bolesti Rochelle Walensky rekla je za ABC News u četvrtak kako očekuje da će cjepivo za tu dobnu skupinu biti odobreno do sredine svibnja. Moderna i Johnson&Johnson također provode ispitivanja svojih cjepiva protiv te bolesti na djeci starosti od 12 do 18 godina, a podaci iz kliničkih ispitivanja Moderne uskoro će biti objavljeni.

Pfizer i Moderna već su pokrenuli ispitivanja i na još mlađoj djeci, starosti od 6 mjeseci do 11 godina. Obje kompanije poručile su kako se nadaju da će se moći cijepiti djecu mlađu od 11 godina početkom 2022.

Procjepljivanje djece i mladih ljudi mnogi stručnjaci smatraju ključnim korakom prema dostizanju imuniteta krda i suzbijanju pandemije. Pfizer i BioNtech su objavili i da planiraju idućih dana zatražiti i ostale regulatore diljem svijeta odobrenje za korištenje njihova cjepiva za adolescente u dobi između 12 i 15 godina.

Od ponedjeljka online nastava u 16 županija

Jučer – Nastava će se od ponedjeljka, 12. travnja u potpunosti online održavati na području Istarske, Međimurske, Primorsko-goranske i Šibensko-kninske županije, u 12 županija održavat će se djelomično online, a u pet u potpunosti u školi. Na području Istarske županije nastava u nižim razredima osnovnih škola se obustavlja.

Online nastavu pratit će učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda i srednjoškolci (osim maturanata, odnosno učenika završnih razreda srednjih škola) u Bjelovarsko-bilogorskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zagrebačkoj županiji te u Gradu Zagrebu. Ostali učenici tih županija, odnosno niži razredi osnovnih škola i učenici završnih razreda srednjih škola, nastavu će pratiti u razredu, kao i učenici glazbene škole Karlovac, dok će učenici Glazbene škole u Varaždinu u školi imati individualnu nastavu.

U Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji online nastavu imat će učenici od 5. do 8. razreda osnovne i svi učenici srednjih škola, dok će u učionicama nastavu pratiti samo učenici nižih razreda osnovne škole.

Na području Dubrovačko-neretvanske i Krapinsko-zagorske županije online nastava održavat će se samo za učenike srednjih škola, osim maturanata, odnosno učenika završnih razreda srednjih škola. Učenici osnovnih škola Dubrovačko-neretvanske županije nastavu će pratiti po modelu A (u školi) ili B (dijelom u školi, dijelom online), dok će učenici osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije nastavu pratiti po modelu A.

U Ličko-senjskoj županiji online nastava će se održavati za sve razrede triju srednjih i jedne osnovne škole, dok će u školu ići svi učenici 11 osnovnih i dviju srednjih škola s područja te županije.

Po modelu A, odnosno u potpunosti u školi, nastavu će pratiti učenici Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske županije.

Praktična nastava redovno će se održavati u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj županiji, u Šibensko-kninskoj održavat će se samo kod poslodavca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji obustavlja se praktična nastava u školskim objektima, dok će se u Istarskoj županiji održavati po A modelu.

Primorsko-goranska županija ide u dvotjedni lockdown

Jučer – Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije donio je danas strože mjere obrane od koronavirusa koje će biti na snazi od ponedjeljka, 12. travnja, pa do 26. travnja. Ravnatelj županijskog stožera civilne zaštite Mladen Šćulac na konferenciji za novinare kazao je da strože mjere podrazumijevaju zabranu svih javnih događanja i okupljanja i obustavu rada trgovina odjeće i obuće, dok će ostale trgovine raditi od 6 do 19 sati s najviše 10 kupaca u trgovini u isto vrijeme. “Ovo su jako stroge mjere, ali to je jedini način da zaustavimo širenje epidemije”, rekao je Šćulac.

