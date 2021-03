PRISTIŽU NOVI PODACI: Australija pozvala EU da ponovno razmotri odluku o zabrani isporuke cjepiva; Što će biti sa Sputnjikom?

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 667 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj s jučerašnjim danom ukupno 3558

U Hrvatskoj je 740 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 69 pacijenata

Jučer je preminulo 9 osoba

U svijetu je potvrđeno 115.015.709 zaraženih

Oporavilo se 90.740.348 pacijenta, a umrlo je 2.550.726 oboljelih

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska županija: 6 novozaraženih

8:09 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 54 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 46 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 8 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 249 osoba, a ukupno je testirano 30892 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 113 uzoraka, od kojih je 6 pozitivnih

Ispitivanje kubanskog cjepiva protiv koronavirusa ušlo u treću fazu

8:07 – Kubanski kandidat za cjepivo protiv koronavirusa ušao je u treću fazu ispitivanja u četvrtak, a to je prvo cjepivo latinoameričke zemlje koje je tako daleko stiglo, objavila je vlada. Novačenje 44.000 dobrovoljaca u dobi 19 do 80 godina za cjepivo Soberana 2 već je počelo, priopćio je kubanski institut za cjepivo Finlay. Prva testna cjepiva primijenit će se u Havani sljedeći tjedan.

Dobrovoljci će biti podijeljeni u tri skupine: neki će primiti dvije doze cjepiva u razmaku 28 dana, druga skupina dobit će dvije doze i dodatno treći pojačivač imunološkog sustava, a treća placebo. Treća faza ispitivanja završit će tri mjeseca nakon što je ubrizgana treća doza, priopćio je institut Yury Valdes. Međutim, budu li rezultati obećavajući, odobrenje za hitnu uporabu moglo bi se tražiti prije toga.

Komunistička država, koja je objavila da ove godine želi cijepiti sve stanovnike, bila je relativno pošteđena pandemije covida-19, sa samo nešto više od 53.000 zabilježenih slučajeva i 333 smrtnih ishoda u populaciji 11,2 ljudi.

Pod američkim sankcijama, otočna država počela je razvijati vlastita cjepiva 1980-ih, te otkrila prvo cjepivo protiv meningokokne bakterije B, uzročnika meningitisa. Kuba radi na četiri kandidata za cjepivo protiv koronavirusa. Soberana 2, poput Novavaxa razvijenoga u Americi, cjepivo je na bazi rekombiniranih bjelančevina. Djeluje tako da stvara šiljke na površini koronavirusa i uvodi ih u tijelo, uvježbavajući imunološki sustav da prepozna takve uljeze i uzvrati im udarac u slučaju stvarne zaraze. Za rekombinirana cjepiva, za razliku od onih već u uporabi, nije potrebno ekstremno hlađenje.

Australija pozvala EK da ponovno razmotri odluku o zabrani isporuke cjepiva

7:22 – Australska vlada je u petak pozvala Europsku komisiju da ponovno razmotri odluku o blokadi isporuke AstraZenecinog cjepiva za Australiju, navodeći istodobno da blokada isporuke neće utjecati na australski program cijepljenja protiv covida-19. Europska komisija i Italija blokirale su u četvrtak isporuku AstraZenecinog cjepiva za Australiju jer taj proizvođač nije ispunio obveze preuzete ugovorom sklopljenim s Europskom unijom. AstraZeneca je zatražila dozvolu talijanskih vlasti za izvoz 250.000 doza iz tvornice Anagni blizu Rima, no talijanska vlada je to odbila, a Europska komisija u tome ju je podržala. Europska unija prvi je put iskoristila mogućnost zabrane izvoza cjepiva protiv covida-19. “Australija je postavila to pitanje Europskoj komisiji kroz više kanala komunikacije, konkretno smo zatražili od EK-a da ponovno razmotri tu odluku i da ju promijeni”, rekao je australski ministar zdravstva Greg Hunt. On je dodao da je Australija već primila 300 tisuća doza cjepiva AstraZenece, što će joj dostajati dok se ne zahukta lokalna proizvodnja cjepiva.

Europska unija je u siječnju uspostavila registar za praćenje izvoza cjepiva u jeku spora s britansko-švedskim proizvođačem AstraZenecom kako bi pratila ispunjava li taj laboratorij svoje ugovorne obveze. Taj mehanizam dopušta vlastima pojedine zemlje članice Unije da u konzultaciji s Europskom komisijom blokiraju izvoz prema odredištu izvan Europske unije ako blok vjeruje da proizvođač nije ispunio obveze preuzete prema EU-u.

AstraZeneca nije još isporučila Europskoj uniji obećane doze te je predviđene isporuke s 80 milijuna srezala na 40 milijuna doza pravdajući to smanjenje teškoćama u proizvodnji. Sumnjalo se da su cjepiva proizvedena u EU-u prodana zemljama izvan bloka zbog čega je i uspostavljen registar za praćenje izvoza cjepiva.

Australija je naručila 53,8 milijuna doza cjepiva AstraZenece, a lokalna farmaceutska tvrtka CSL Ltd osigurala je prava na proizvodnju 50 milijuna od tih naručenih doza. Očekuje se da će prve lokalno proizvedene doze cjepiva biti dostupne krajem ožujka. Australija, koja je daleko manje pogođena pandemijom od mnogih drugih zemalja sa samo 29 tisuća registriranih slučajeva covida-19, planira do listopada dovršiti svoj program cijepljenja.

ZOO u San Diegu cijepio devet čovjekolikih majmuna protiv covida-19

7:00 – Devet majmuna u zoološkom vrtu u San Diegu – četiri orangutana i pet bonoba – cijepljeno je protiv covida-19, čime su ušli u povijest medicine, rekli su dužnosnici zoološkog vrta u četvrtak.

Jedna od primateljica cjepiva je i 28-godišnja ženka orangutana Karen koja 1994. bila prvi čovjekoliki majmun koji je podvrgnut operaciji na otvorenom srcu. Svaka od devet životinja dobila je po dvije doze eksperimentalnog cjepiva originalno namijenjenog psima i mačkama. Nijedan od majmuna nije imao lošu reakciju na cjepivo i svi su dobro, rekla je glasnogovornica zoološkog vrta Darla Davis za Reuters.

Dužnosnici su odlučili cijepiti majmune nakon što su u siječnju gorile u San Diego Safari Parku oboljele od covida-19, u prvoj poznatoj transmisiji koronavirusa na čovjekolike majmune. Osam gorila se od tada oporavilo i na putu su punog ozdravljenja, rekla je Davis.

Gorile sada nisu cijepljene jer su veterinari ocijenili da je njihov imunosni sustav već razvio antitijela za borbu protiv virusa. Pretpostavlja se da je gorile zarazio asimptomatični djelatnik u parku.

Orangutani i bonobi izabrani su za cijepljenje jer je ocijenjeno da su u najrizičnijoj skupini.

Plenković: Vlada više nego pripravna nabaviti rusko cjepivo Sputnjik V kada se odobri

Jučer – Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak da je Vlada više nego pripravna nabaviti rusko cjepivo Sputnjik V kada ga Europska agencija za lijekove odobri. Plenković je na sjednici Vlade rekao da je Vlada od ruske strane zatražila dodatnu dokumentaciju o cjepivu Sputnjik V te istaknuo da je očito započeta formalna procedura da ga EMA odobri. “Učinit ćemo sve bilateralno da vidimo detalje. Kada Agencija odobri cjepivo mi smo više nego pripravni da ga nabavimo i dodatno stavimo u funkciju zaštite građana od pandemije”, poručio je premijer. Tijekom ožujka se očekuje odobrenje EMA-e za cjepivo Johnson & Johnson, što je, rekao je, novih 900.000 doza u dolasku, u određenoj u dinamici distribucije. Naveo je da je što se tiče cjepiva prema dosadašnjim podacima utrošeno više od 242.000 doza, od čega je jednu dozu primilo 121.000 ljudi, a 60.000 ljudi obje doze.

Premda bilježimo određeni rast proteklih dana, prošlog tjedna 26 posto, a ovaj tjedan rast od 20 posto bili smo, kazao je, u prilici da se ponovno omogući rad ugostiteljskih objekata i vrate treninzi. Ističući da se radilo o iskoraku ka što normalnijem načinu života, apelirao je da se na tom tragu zadrži oprez kako bi održali trend smanjenja broja hospitaliziranih, preminulih i onih na respiratoru.

EU kaže da ne pregovara o kupnji ruskog cjepiva

Europska komisija u četvrtak je kazala da ne pregovara o kupnji ruskog cjepiva protiv covida-19 Sputnjik V. Europska agencija za lijekove (EMA) kazala je ranije u četvrtak da je počela postupnu ocjenu dokumentacije o cjepivu Sputnjik V, koja bi mogla dovesti do njegova odobrenja za korištenje u 27 država članica. “Samo zato što je neko cjepivo odobreno na europskoj razini, nakon pozitivne ocjene EMA-e, to ne znači da je Komisija obvezna uključiti ga u naš portfelj”, rekao je glasnogovornik Komisije.

Cjepivo je već odobreno ili se razmatra njegovo moguće odobrenje u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. Hrvatska je u četvrtak rekla da je pripravna nabaviti rusko cjepivo Sputnjik V kada ga Europska agencija za lijekove odobri. Nacionalna odobrenja u kriznim situacijama moguća su po pravilima EU-a, ali države članice mogu biti odgovorne ako nešto s cjepivom pođe po zlu, dok odobrenje EMA-e osigurava veću zakonsku zaštitu.

Jedan dužnosnik kazao je da su države članice preliminarno razgovarale o tome hoće li pregovarati s ruskim proizvođačima cjepiva, ali ništa konkretno nije izneseno na stol. Države članice EU-a smiju kupiti cjepiva koja nije Unije naručila kao cjelina, ali im je savjetovano da se suzdrže od paralelnih pregovora i dogovora ako Unija pregovara o zajedničkoj kupnji.