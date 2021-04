PRISTIŽU IZVJEŠĆA ŽUPANIJSKIH STOŽERA: Od sutra strože mjere u nekoliko županija; Francuska produljuje razmak između doza

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 2535 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminule su 34 osobe

Prema jučerašnjim podacima, 1796 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju, 180 je na respiratoru

Strože mjere u četiri županije od ponedjeljka, 12. travnja

Od ponedjeljka online nastava u 16 županija

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Sisačko-moslavačka županija: 9 novozaraženih

9:30 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježeno devet novooboljelih osoba od Covida-19, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite. Četiri novozaražene osobe su iz Novske, po dvije iz Siska i Petrinje, te jedna osoba iz Popovače.

Iz županijskog Stožera podsjećaju građane da je borba protiv širenja zaraze moguća jedino primjenom svih epidemioloških mjera i preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite.

New York: kampanju cijepljenja prati pad broja hospitalizacija i stopa zaraze

8:12 – Stopa zaraze koronavirusom i hospitalizacije u američkoj saveznoj državi New York pale su na razine nezabilježene u ovoj godini, uz sve veću procijepljenost građana, objavile su vlasti te države. Udio pozitivnih testova za proteklih sedam dana pao je na 3,31 posto, a tek je 4241 Njujorčana hospitalizirano zbog covida-19 što nije zabilježeno više od četiri mjeseca, objavio je guverner Andrew Cuomo. “Postižemo veliki napredak u cijepljenju širom države no svatko i dalje mora primjenjivati mjere sigurnog ponašanja”, rekao je Cuomo.

Novih 7283 novozaraženih otkriveno je nakon ogromnog broja testiranih osoba, pa je stopa pozitivnih testova pala u subotu na 2,79 posto, što je najniže u proteklih mjesec dana. Ti ohrabrujući podaci sugeriraju da se New York uspješno bori s četvrtim valom pandemije. Stope zaraze porasle su u New Yorku i nekim drugim američkim saveznim državama, posebno Michiganu, nakon što su se počeli širiti novi zarazniji sojevi koronavirusa.

Dok u Europi i Brazilu dramatično raste broj zaraženih odnosno umrlih, u SAD-u to nije bio slučaj, a stručnjaci to pripisuju sve većem broju cijepljenih, posebno u najugroženijim skupinama poput starijih osoba. Cuomo je kazao i kako se program cijepljenja u New Yorku brzo odvija. Potrošeno je više od 11,5 milijuna doza cjepiva, a samo prošlog tjedna dano je 1,4 milijuna doza. Trećina Njujorčana dobila je najmanje jednu dozu cjepiva, a petina je potpuno cijepljena.

Francuska će produžiti razmak između prve i druge doze mRNA cjepiva

8:08 – Francuska će produžiti razmak između prve i druge doze mRNA cjepiva protiv covida-19, odnosno cjepiva Pfizer/BioNTecha i Moderne, sa četiri na šest tjedana kako bi ubrzala kampanju cijepljenja, najavio je francuski ministar zdravstva Olivier Veran za tjednik JDD. “To će nam omogućiti da brže procjepljujemo a da ne smanjujemo zaštitu”, objasnio je Veran listu.

Francuska je odobrila cijepljenje mRNA cjepivima Pfizer/BioNTecha i Moderne. Veran je također rekao da će od ponedjeljka cjepivo AstraZenece ponuditi svima starijima od 55, a ne samo onima s ozbiljinim faktorima rizika od težih posljedica covida-19. Nakon sporog početka francuska kampanja cijepljenja se uhodala ali prosječni dnevni broj novozaraženih je još uvijek oko 40.000 a zemlja će ovoga u idućem tjednu sigurno preći broj od 100.000 smrtnih slučajeva povezanih s covidom-19.

Veran je rekao da ima znakova da je treće nacionalno zatvaranje uvedeno prošlog vikenda počelo usporavati širenje zaraze. Broj novozaraženih je “dalje i vrlo visok”, rekao je Veran i dodao da “možemo očekivati da će razdoblje stabliizacije doći na jesen”, objavljuje JDD u nedjelju . “No za sada moramo ovako ići dalje”, zaključio je francuski ministar.

Od ponedjeljka strože mjere u četiri županije

Jučer – Zbog velikog broja novooboljelih, pooštrene su epidemiološke mjere u četiri županije, a u Primorsko-goranskoj županiji od ponedjeljka, 12. travnja, uvodi se potpuno zatvaranje, objavljeno je u subotu na službenim stranicama Vlade.

Na prijedlog lokalnih stožera, uvode se strože epidemiološke mjere u Primorsko-goranskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Zagrebačkoj i Osječko-baranjskoj županiji.

U Primorsko-goranskoj županiji od ponedjeljka, 12. travnja, do 26. travnja zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja, zatvaraju se teretane i fitness centri, kina, casina te trgovine u kojima se prodaje obuća i odjeća. Zabranjuje se posjet korisnicima domova za starije, a ograničava se radno vrijeme u trgovinama u kojima je dozvoljen rad od 6 do 19 sati.

Od ponedjeljka se uvode i nove dvotjedne epidemiološke mjere u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj zabranjuju javna okupljanja za više od 15 osoba na jednom mjestu. Na privatnim okupljanjima može biti najviše osam osoba iz dva kućanstva.

Na prijedlog županijskog stožera, u Zagrebačkoj županiji uvode se u ponedjeljak strože epidemiološke mjere i bit će na snazi do 25. travnja. Uz ostalo, ograničava se vrijeme radno vrijeme ugostiteljskih objekata od 6 do 21 sat, radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje od 8 do 21 sat, te se zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 do 6 sati.

U Osječko-baranjskoj županiji do kraja travnja vrijede preporuke da se u sportskim objektima ne koriste svlačionice te pojačan nadzor pridržavanja nužnih epidemioloških mjera na javnim događanjima i okupljanjima, u javnom prijevozu, u trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima.

Šef Kriznog stožera KB Dubrava: Najveći pritisak očekujemo 20.4.

Jučer – Voditelj Kriznog stožera KB Dubrava dr. Bruno Baršić rekao je u subotu kako je u toj bolnici situacija “prenapregnuta”, hospitalizirano je 300 covid pacijenata, preko 50 ih je na respiratoru, otvorena je peta Intenzivna jedinica, a najveći pritisak očekuju oko 20. travnja. “Najveći pritisak očekujemo oko 20. travnja, spremamo se i za otvaranje još jednog Intezivnog odjela”, rekao je dr. Baršić u Dnevniku HTV-a napominjući kako je u petak otvorena i poluintenzivna jedinica za visoku protočnu oksigenaciju bolesnika gdje je trenutno više od 20 pacijenata. Više doznajte OVDJE.