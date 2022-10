Nisu prošla ni 24 sata od drastičnog poskupljenja goriva, naročito dizela, a već stižu najave novih poskupljenja. Sve što vozi i stiže na kotačima, od putnika do mandarina bit će skuplje, kaže se u prilogu RTL-a Danas. Prijeti lančana reakcija zbog koje građani kalkuliraju čega će se prvo odreći. I sve to u trenutku najveće inflacije otkako je Hrvatske.

"Ne možemo ostati na istim cijenama ako nam je gorivo otišlo gore. Ja od Zadra do Zagreba moram doći, i što da držim po istim cijenama proizvode – nema svrhe. Sami sebi skačemo u usta", kazala je za RTL Ana Brkić, prodavačica na zagrebačkoj tržnici.

'Kilogram salate - 30 kuna, to je van pameti'

Većini je već sada preskupo, a zbog nove cijene dizela moglo bi biti još i skuplje.

"Mislim da treba kontrolirati to kad poskupi, je li poskupjelo s razlogom , a ne samo da se dižu cijene. Mislim da je u svemu tome važna kontrola", smatra Zagrepčanka Zora Bobanović. "Salata, 600 grama - 19 kuna. Kilogram je 30 kuna, to je van pameti. Više nego duplo u roku od dva mjeseca", dodaje Zagrepčanin Anđelko Barić.I salata i svi ostali proizvodi trebaju nekako stići na police, pa će poskupljenje goriva podići cijenu transporta i do 20 posto.

"Sve robe i usluge bit će skuplje za 15 do 20 posto i bit će problema s distribucijom roba kod kolega koji financijski nisu sposobni pratiti ovu situaciju", ističe Vladimir Jurčić, potpredsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

'Cijene divljaju zbog troška goriva'

I autobusnim prijevoznicima voda dolazi do grla. Mnogima je već ukinut i moratorij na kredite, računi im dolaze na naplatu, cijene rastu, a putnika je sve manje.

"Prosječni građanin ne shvaća da će potrošiti deset puta više u iduća dva tjedna. Sve ove cijene koje divljaju, divljaju većinom upravo zbog troška goriva. A trošak goriva u transportu u prijevozu putnika u ovom trenu čini nestvarnih 70 posto. To je suludo", kazao je za RTL Danas Ivan Leskovar, predsjednik udruge Autobusi.hr.

Cijene goriva diktiraju cijene karata, koje ovise i o prijevozniku, ali i o isplativosti linije. Poskupljenje je neizbježno.

"Hoće li karta danas koštati 100 kuna ili za tjedan dana 200 kuna, to je nešto što strašno unosi nemir u naše poslovanje", dodaje Leskovar.

Cijene dizela u Europi i dalje će rasti?

"Kad dolazi do pojeftinjenja onda ti isti koji su dizali cijene s opravdanjem da im je poskupio transport, na drugoj strani kažu da im taj isti transport nema veliki udio u ukupnim troškovima pa da zbog toga, bez obzira na to što je to pojeftinilo, nije tako značajno da bi oni spuštali cijene", kaže Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Boris Podobnik, prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, kaže da je realno za očekivati daljnji porast cijena dizela u Europi.

"Povećao se broj onih koji potražuju dizel – to su elektrane i toplane koje su zamijenile ruski plin s mazutom", pojasnio je Podobnik.