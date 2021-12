Umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu povremeno s kišom, osobito u Dalmaciji, a na jugu su još mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak.

Premda ga je već mnogima dosta, posebice na Jadranu - "grubo vrime" potrajat će do kraja tjedna, prognozirao je Zoran Vakula za HRT. Pritom će u petak kiša i snijeg biti rjeđi i manje obilni nego što su bili u četvrtak i što će biti tijekom subote, kada će se u unutrašnjosti opet stvarati snježni pokrivač. Povremeno jako i olujno jugo koje će zapuhati u drugom dijelu petka zamijenit će podjednako jaka, većinom i jača bura i tramontana, koje malo pahulja mogu donositi i do mora.

Od nedjelje stabilnije, zatim i mirnije, uz blagi porast dnevne temperature zraka, ali i dalje malo hladnije nego što je uobičajeno u ovom dijelu prosinca, na kopnu prema sredini sljedećeg tjedna uz sve češću i dugotrajniju maglu i niske oblake, iz kojih su samo ponegdje moguće slabe oborine. I naravno, uz sve to - u prometu po unutrašnjosti ne zaboravite i na mjestimičnu poledicu, upozorava Vakula.

U petak oborine većinom na moru i uz njega

U većini istočne Hrvatske oborine će izostati, a ne ostvare li se prognoze noćnog djelomičnog razvedravanja - neće biti ni temperaturnih "minusa" i mjestimične poledice. No, mogućnost za njih postoji pa je bolje upozoriti. Baš kao i na jutarnju maglu, te slabu susnježicu i snijeg ponegdje u Podunavlju i Posavini. I u središnjoj Hrvatskoj će se između oblaka i jutarnje magle nazirati i nebesko plavetnilo, većinom i sunce. Vjerojatnost oborina je vrlo mala, ali je velika za jutarnju mjestimičnu poledicu jer se temperatura tijekom noći može spustiti i do oko -3 °C. Najviša dnevna 2 do 4 °C.

Malo niža od prosječne ovog dijela godine bit će i u zapadnijem području, gdje će uz i dalje dosta oblaka mjestimice biti slabih oborina, osobito snijega u gorju, a vjerojatno rjeđe kiše na sjevernom Jadranu. Do poslijepodneva će vjetar biti uglavnom umjeren promjenjivog smjera, a kasnije jača najprije jugo zatim sve češća i još jača bura.

I na srednjem Jadranu će navečer jačati jugo, a do tada će ponegdje biti prolazno umjerenog vjetra raznih smjerova, uz more većinom malo do umjereno valovito. I pritom promjenjivo oblačno uz povremenu mjestimičnu kišu, u unutrašnjosti Dalmacije i snijeg. Temperatura zraka uz more od 4 do 11 °C, a u unutrašnjosti 0 do 8 °C. Jug Hrvatske i u petak naš najtopliji kraj, ali i najnestabilniji, uz lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu, te i dalje prilično vjetrovito, uz većinom umjereno, gdjekad i jako jugo i jugozapadni vjetar.

U subotu opet česte oborine

U subotu opet češće oborine, pri čemu na Jadranu ponegdje i obilnija kiša, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, a mjestimice može biti i snijega nošenog jakom i olujnom burom i tramontanom. Od nedjelje suho i sunčanije, od ponedjeljka i mirnije.

Podjednako i u kopnenom području, gdje su poslije nedjelje samo rijetko moguće slabe oborine. No, u subotu će biti česte, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije i uz nov snježni pokrivač, a valja upozoriti i na svakodnevnu mjestimičnu poledicu, javlja Vakula.

Stiže nova ciklona

Dorian Ribarić najavio je u prognozi za RTL da nam stiže nova ciklona. No, ta će se ciklona večeras i tijekom subote premještati prema jugu Italije pa će nas glavnina obilnih oborina većinom zaobići. No, ovoga će puta nakon ciklone zapuhati prava olujna bura na kojoj će se činiti osjetno hladnije.

Petak donosi kratko i prolazno smirivanje vremena, ali opet hladnije jutro. Na kopnu česta magla i niski oblaci, a valja računati i na moguće smrzavanje mokrih kolnika. Na Jadranu će još biti povremene kiše, ali uglavnom na području Dalmacije i njenog zaleđa, gdje u višim predjelima može biti snijega. U unutrašnjosti vjetar slab ili će izostati, a na moru će postupno tijekom dana jačati jugo, no na sjevernom dijelu navečer već u okretanju na buru. Najviša temperatura na kopnu do 3 °C, a na moru između 9 i 12 °C.

Na kopnu ujutro i dalje s poledicom, ali opet oblačnije uz porast vjerojatnosti za povremeno slabe oborine, većinom u gorju, osobito Lici uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Jačat će i vjetar sa sjevera pa će se činiti osjetno hladnije, usprkos djelomičnom razvedravanju u uglavnom suhu nedjelju. Bit će, dakle, prilično hladno, hladnije od uobičajenog za ovaj dio prosinca.

Na Jadranu već u noći na subotu kišovito, osobito u Dalmaciji gdje je moguća obilnija kiša pa i grmljavina. No, sa sjevernog dijela će se ubrzo duž cijele obale proširiti jaka i olujna, pod Velebitom na udare orkanska bura. Rastjerat će to kišonosne oblake, očekuje se zato sunčanija nedjelje, ali zbog vjetra svakako valja računati na ograničenja i prekide kako pomorskog tako i cestovnog prometa duž obale. Temperatura se neće značajnije mijenjati, čak će nedjeljno jutro biti hladnije.