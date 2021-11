Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u RTL-u Danas. Dotaknuo se niza tema, a kao prva se nametnula Advent koji se suočava s pandemijskim okolnostima.

"Ne mislim da će Advent biti manji i skromniji. Bit će manji što se tiče kućica s obzirom na situaciju vezanu uz pandemiju, ali puno je programa i proširili smo lokacije. Advent je sada na nekih petnaestak lokacija, program sadrži više od 120 koncerata, ali moramo biti fleksibilni i prilagođavati se mjerama".

"Ako je nešto drugačije, onda je to sustav kako su se dodjeljivale adventske kućice. Ranije je to bilo dosta sporno, pa su se time bavili DORH i USKOK", rekao je i nastavio: "Zagrebački Advent nadaleko je poznat u Europi. Nije bilo nikakvog govora da se s time neće nastaviti, već da se Advent unaprijedi.

Komentirao je i novi prosvjed roditelja odgojitelja:

"Imali smo sastanak ovaj tjedan, čuli smo njihovu stranu priče, oni našu. Javno savjetovanje je u tijeku. Zadnjih pet godina je bilo izdvajano samo 23 milijuna kuna u prosjeku godišnje za gradnju novih, adaptaciju starih i dogradnju vrtića ukupno.

Mi smo to digli ove godine na 67 milijuna kuna i dići ćemo znatno više u 2023. i 2024.", naveo je Tomašević i odgovorio čekaju li građane poskupljenja, hoće li doći do dizanja komunalija, prijevoza...

"Mi smo zatekli dosta tešku financijsku situaciju i gledamo kako da građani za svoj novac, budući da plaćaju najveći prirez u zemlji, dobiju doista kvalitetne javne i komunalne usluge.

Na pitanje o rezanju božićnica za radnike Holdinga, zbog čega Sindikati negoduju, Tomašević je kazao da bi to ostavio Upravi i Sindikatu koji vode razgovore o tome. "Ključnije je gdje postoji slaganje s većim dijelom Sindikata, a to je da mora doći do korekcije broja zaposlenih", kazao je.

Tomašević je komentirao i što će biti sa žičarom te hoće li se njome ove zime moći na Sljeme.

"Nadam se da hoće. Dolazi sezona skijanja, manifestacija na Sljemenu i krajnje je vrijeme da se to pitanje riješi. Iskustvo me naučilo da nema smisla govoriti o rokovima rok jer svatko tko je prognozirao kada će se žičara otvoriti naposljetku je promašio", kazao je Tomašević.