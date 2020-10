ČEKAJU LI NAS ZA BLAGDANE STROŽE MJERE? Evo što kaže ministar Božinović

Davor Božinović tvrdi da vjerski događaji prolaze bez većih rizika: ‘Međutim, dolasci, odlasci, pogotovo za blagdan Svih svetih, autobusi, to je nešto o čemu trebamo voditi računa’

Šef nacionalnog Stožera civilne zaštite i ministra unutarnjih poslova Davor Božinović danas se sastao s predstavnicima glazbene industrije i ugostiteljskih djelatnosti. “Što se tiče današnjeg sastanka, mi smo pokazali koliko je Stožer spreman daleko ići u dijalogu, a dijalogu nema alternative. Ono što je danas bilo jasno svim sudionicima tog sastanka je da smo svi na istom poslu, da nam je svima cilj isti”, rekao je Božinović za HRT.

Tvrdi da je cilj da se znatno ne povećava broj novozaraženih osoba u Hrvatskoj te da istovremeno u ovakvim uvjetima “pokušavamo zajedno vidjeti koje su to okolnosti u kojima sve te djelatnosti mogu nastaviti svoj rad.”

Strože mjere i karantena

Upitan razmišlja li o nekim strožim mjerama, Božinović je rekao da su strože mjere za neke situacije koje se mogu izbjeći ako se pridržavamo mjera koje se u konačnici uvijek svedu na isto. “Koliko se održava distanca, higijena ruku, nosa, maske u zatvorenim prostorima. Ako se to može, naravno u nekim situacijama kao što je rad kafića, klubova – to nije normalna okolnost za njihovo poslovanje, međutim, moramo svi nešto u svemu ovome naučiti i prilagoditi se.”

Na pitanje kakve se epidemiološke preporuke mogu očekivati u vezi s vjerskim okupljanjima, budući da su pred nama Svi sveti, advent i Božić, odgovorio je da su velika okupljanja uvijek rizik te da treba imati u vidu i šire okolnosti, ne samo vjerski događaji koji sami po sebi prolaze bez relativno velikih rizika. “Međutim, dolasci, odlasci, pogotovo za blagdan Svih svetih, autobusi, to je nešto o čemu trebamo voditi računa”, kazao je.

Božinović je rekao da su lokalni stožeri, prije svega na županijskoj razini, ti koji predlažu mjere, upitan o uvođenju parcijalnog “lockdowna” ondje gdje su žarišta. “Lokalna žarišta – lokalne mjere. To znači jedan veći napor za sve koji su uključeni u ovaj posao, međutim, mislim da je to ispravno i to je odgovor na pitanje kako izbjeći širi ‘lockdown'”.

Ukidanje vize za SAD

Što se tiče najave Mikea Pompea da će se za državljane Hrvatske ukinuti viza za SAD, nakon što se riješe određene administrativne stvari, Božinović kaže da su zadovoljni napretkom. “U ovom trenutku možemo reći da smo pri samom kraju, sporazumi o kojima se govori, implementacija vezano za razmjenu sigurnosnih podataka, daktiloskopskih podataka – to je sve u završnoj fazi”, rekao je Božinović koji smatra kako smo na dobrom putu da se ukinu vize za SAD.

Na pitanje očekuje li pokušaj većeg proboja migranata prema Hrvatskoj, odgovorio je da hrvatska policija čuva granicu. “Ove godine bilježimo 39% više pokušaja ilegalnih ulazaka u RH, gdje su migranti spriječeni u tom naumu – što je veliko povećanje s obzirom na činjenicu da skoro dva mjeseca nije bilo nikakvih prelazaka, jer su svi bili zatvoreni i u Europi i u BiH”, kazao je.

Dodao je da su nastavili cijelo vrijeme s obučavanjem i opremanjem hrvatske policije. “Spremni smo za svaki scenarij, međutim, nadamo se da će se to izbjeći kada govorimo o zimskim mjesecima ipak tehnika doći do punog izražaja”, dodao je.

