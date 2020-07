ČEKAJU LI NAS STROŽE MJERE I KAZNE ZA ONE KOJI IH SE NE PRIDRŽAVAJU? Božinović upozorio kako će na jesen biti ‘više izazova’

Ministar je kazao kako bi se svi trebali držati pravila

Gostujući u Dnevniku Nove TV, ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović kazao je kako mjere ovise o epidemiološkoj situaciji, odgovarajući na pitanje razmišlja li se o pooštravanju mjera.

“Imamo zadnja dva dana pad broja oboljelih i to pripisujemo pojačanom nadzoru. Ostaje sve po starom u smislu da svi rade svoj posao – epidemiolozi, policija i druge civilne službe. Uspjevamo držati krivulju i imati manji broj oboljelih”, rekao je Božinović.

Novčane kazne za mjere?

Kada je riječ o novčanim kaznama za one koji ne poštuju mjere, ljeto treba iskoristiti za privikavanje na jesen “kada će biti više izazova”, rekao je Božinović. “Pravila postoje, izradio ih je HZJZ i svi koji se drže tih pravila, a tjedno ima 300-tinjak svadbi i ako ima neke na kojima su se pojavila žarišta, onda to nije pravilo već izuzeci. Ako se bude to širilo, onda ćemo i reagirati”, kazao je.

Komentirao je i izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je Stožer nazvao paraustavnim tijelom, kazavši kako njegovo djelovanje nije u skladu s Ustavom. Božinović je rekao da ga ta izjava čudi. Prema trećim državama, kaže Božinović “sigurno neće ublažavati mjere”.