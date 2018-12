ČEKAJU LI NAS KIŠA I SNIJEG U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI? Pogledajte što nam kaže prognoza za naredna tri dana

U novogodišnju noć ući ćemo bez snijega i kiše, a djelomice sunčano, ali hladno vrijeme očekuje nas prvog dana 2019.

Kako sada stoji u meteorološkim prognozama, nakon sunčanog Božića imat ćemo i sunčanu Novu godinu, a temperature se neće mnogo mijenjati od one kakva je i danas.

No počnimo redom. Prema DHMZ-u Hrvatsku sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme, od sredine dana na kopnu i na sjevernom Jadranu porast naoblake. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, u Dalmaciji mjestimice i jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna uglavnom od 3 do 8 na kopnu te od 11 do 16 °C na Jadranu.

Temperauture će biti iste ili vrlo slične i u nedjelju, s manjim minusima ujutro i sa svega nekoliko stupnjeva tijekom dana. No, u nedjelju može biti mjestimice kiše i susnježice, ponajprije u sjevernim i istočnim krajevima. U Dalmaciji će bura okrenuti u sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U krajevima u kojima je kiša predviđena za nedjelju mogla bi se nastaviti i u ponedjeljak pa je tako prema sedmodnevnoj prognozi vidljivo da će padati primjerice u Bjelovaru, Virovitici, Vinkovcima, Čakovcu, Hrvatskoj Kostajnici, Novoj Gradiški… no svakako će stati do večeri pa će tako novogodišnja noć biti suha.

Ista je situacija i kad je u pitanju snijeg, odnosno pokoja njegova pahulja nacrtana za područje Gospića, Karlovca i Gračaca.

Prvi dan, pak, Nove godine bit će djelomice sunčan i malo hladnijI. Bit će razmjerno vjetrovito, uz umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak i sjeverac, duž obale i buru s olujnim udarima. U utorak vjetar u slabljenju.