ČEKAJU LI NAS IPAK STROŽE MJERE? Božinović: ‘Ne isključujemo tu mogućnost; Nažalost, ni vrijeme nam nije saveznik…’

Mjere su nužne, ali je važnije kako se one provode i kako ih ljudi prihvaćaju. Držati distancu, nositi masku, prozračivati, održavati higijenu ruku i sve ovo kasnije su izvedenice. Svatko tko se na taj način ponaša, njemu ne trebaju nikakve mjere. Ako ispunite tih nekoliko stvari, vrlo je vjerojatno da se nećete zaraziti, kazao je Božinović

Potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova i šef Stožera Civilne zaštite Davor Božinović u petak je na konferenciji za novinare rekao da su donesene epidemiološke mjere u svakoj fazi bile i dobre i ozbiljne.

“Ključno je koliko se to disciplinirano provodi od organizatora događanja i kakvo je ozračje u društvu, koliko su ljudi pokazali spremnost. Virus je uvijek tu i bit će sve dok se ne završi procjepljivanje i jedini je odgovor pridržavanje mjera. Mi iz Nacionalnog stožera ne možemo izvršiti uvid u epidemiološku situaciju u svakom mjestu, zbog toga od jeseni inzistiramo na pojačanom angažmanu lokalnih stožera i gdje nije ista epidemiološka situacija. Imate Virovitičko-podravsku županiju s osmero novooboljelih osoba i 475 u Gradu Zagrebu. Dokle god je tako, najbolje je prihvaćanje mjera županijskih stožera i njihovih epidemiologa koji najbolje poznaju situaciju. Poslali smo uputu za sve koji su lokalno angažirani da dnevno koordiniraju i procjenjuju kakva je situacija te predlažu mjere. A mi ćemo pratiti situaciju te donositi nove mjere”, kazao je Božinović.

Dodao je kako su pratili i situaciju s procjepljivanjem.

“Tamo gdje je više ljudi cijepljeno, došlo je i do opuštanja. U prvim danima nakon cijepljenja je došlo do naglog rasta, a potom i do naglog pada, zato je bitan i napor u pregovorima za dobivanje novih doza kako bismo zaštitili zdravlje ljudi i bolje se pripremili za turističku sezonu”, kazao je Božinović.

‘Ako ispunite tih nekoliko stvari, vrlo je vjerojatno da se nećete zaraziti’

Dodaje kako Hrvatska ima ozbiljne mjere na nacionalnoj razini, ali i još strože u nekim županijama.

“Ne mogu najaviti strože mjere na nacionalnoj razini, ali ih neću ni isključiti. Razgovarali smo i s obzirom na blagdane, tako da ćemo sve to uzeti u obzir. Mjere su nužne, ali je važnije kako se one provode i kako ih ljudi prihvaćaju. Držati distancu, nositi masku, prozračivati, održavati higijenu ruku i sve ovo kasnije su izvedenice. Svatko tko se na taj način ponaša, njemu ne trebaju nikakve mjere. Ako ispunite tih nekoliko stvari, vrlo je vjerojatno da se nećete zaraziti. Lokalne mjere koje su strože imaju smisla jedino ako svi budemo odgovorni u njihovom držanju”, naveo je Božinović.

‘Ne isključujemo mogućnost da i s nacionalne razine donesemo strože mjere’

Kazao je kako Njemačka stavlja svoje države na crvenu listu ako broj novozaraženih prijeđe 2000 dnevno, a tu onda ulaze sve regije bez obzira na epidemiološku situaciju.

“To su poruke za sve nas. Mi smo na početku travnja, a do svibnja, ako se svi stisnemo, siguran sam da ćemo imati dobar uvod u turističku sezonu. No, to će ovisiti i o provedbi mjera i više bih govorio o tome nego o mjerama. Ponavljam da ne isključujemo mogućnost da i s nacionalne razine donesemo strože mjere. Sve što smo mislili da nam je dovoljno za zaštitu, dok je bio samo jedan soj, možda sad nije dovoljno. Možda je danas potrebno manje vremena da s novom varijantom dobijete veću razinu virusa nego jučer”, rekao je Božinović.

Izazovno razdoblje pred nama: ‘Nažalost, nije nam ni vrijeme saveznik’

Napomenuo je kako je pred nama izazovno razdoblje zbog uskršnjih blagdana što predstavlja veliki epidemiološki izazov.

“Ali, ne smijemo se opuštati i moramo se pridržavati mjera. Nadzor neće biti smanjen, bez obzira na blagdansko vrijeme. I WHO daje preporuke da se skupovi održavaju virtualnim putem, a ako to nije moguće, onda sa što manje ljudi. Preporuka je i da se vjerski obredi održavaju na otvorenom koliko god je to moguće. Nažalost, nije nam ni vrijeme saveznik. Prognoze su takve da možemo očekivati naglo pogoršanje vremena. Mogu apelirati da ako nas kiša i bura natjeraju na boravak u zatvorenom, da to bude u najužem krugu ljudi i uz pridržavanje mjera, jer u situaciji gdje nam brojevi rastu i gdje smo ušli u novi val, da izađemo sa što manjim posljedicama. Preporuke zdravstvene struke i institucije imaju vrlo jasne upute, a ja apeliram na svijest svih koji sudjeluju u bilo kojoj vrsti okupljanja, pa i vjerskih, da je sve do njihovog prihvaćanja i discipline u provedbi već poznatih mjera”, poručio je Božinović.

