ČEKA SE SNIJEG: Prije toga bit će sunca, kiše, bure, juga… Temperature će skakati i padati prije nego što dođe prava zima

Prije jačeg zahladnjenja koje stiže idućeg tjedna donoseći i snijeg u gorje, najprije ćemo morati otrpjeti novu epizodu južine

Počinje vrijeme Adventa i mnogi se nadaju pravom zimskom ugođaju. No, prije toga će, po riječima RTL-ovog metoerologa Nikole Vikića-Topića doslovno biti “svega i svačega”, počev od sutra kada raste vjerojatnost za kišu.

Ipak, u kopnenim će predjelima u početku biti malo više sunca nego danas, a manje magle i niskih oblaka. Na obali pak znatno oblačnije, osobito poslijepodne kad će kiša biti sve češća, a jugo sve jače, puhat će umjereno do jako – kazao je Vikić-Topić u emisiji RTL Danas.

Prije jačeg zahladnjenja naglo zatopljenje

Sutra navečer kiša stiže i u kopnene krajeve, i to prvo na zapad. Najviša temperatura bit će od 10 do 15, a na obali od 16 do 19 stupnjeva Celzijevih. U nastavku tjedna bit će, kaže Vikić-Topić, i sunca i kiše, i bure i juga, sve uz temperature od 15 do 20 stupnjeva, ali i minuse!

Prije jačeg zahladnjenja koje stiže idućeg tjedna donoseći i snijeg u gorje, najprije ćemo morati otrpjeti novu epizodu južine. Zato će već u srijedu prijepodne na Jadranu biti više oblaka nego što ih je bilo u utorak, osobito na sjevernom dijelu gdje će padati i malo kiše. U Dalmaciji sunčanije.

Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura će ujutro biti oko 12. U Gorskom kotaru i Lici također malo kiše, dok će u nizinama kopna biti manje magle i više sunca nego posljednjih dana, no i dalje ostaje svježe i hladno, ujutro oko pet stupnjeva.

U srijedu osjetno toplije, ali uz kišu

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti osjetno toplije nego u utorak, oko 14 stupnjeva. U početku će biti još sunčanih razdoblja, ali će potom s juga stići sve više oblaka, a navečer stiže i kiša. Bit će i malo vjetrovitije, osobito u Zagorju i Međimurju gdje će puhati umjeren do jak jugozapadnjak.

U Slavoniji će također biti više sunca i toplije nego danas, osim u Baranji i dijelovima Posavine gdje će se magla dulje zadržavati pa će biti i nekoliko stupnjeva svježije. Navečer će i ondje biti kiše, najprije u zapadnijim krajevima.

U Dalmaciji će drugi dio dana biti oblačniji. Povremeno i lokalno uz malo kiše ili poneki pljusak. Jugo će jačati na umjereno do jako, a temperatura će biti između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici poslijepodne sve oblačnije i sve češće uz kišu koja će povremeno biti jaka, a jačat će i jugo. Temperatura na obali oko 16 stupnjeva, a u gorju od 9 do 13.

Od subote osjetno hladnije, ponegdje i snijeg

U četvrtak, petak i subotu na kopnu će padati još malo kiše, s tim da će u četvrtak i petak još biti 15-ak stupnjeva, a u subotu osjetno hladnije. Tad u gorju može pasti i malo snijega. Najhladnije će biti ujutro u nedjelju koja će ostati većinom suha. Onda početkom idućeg tjedna ide novo pogoršanje i zahlađenje.

Na obali će u četvrtak lokalno biti jačih pljuskova uz lebić. U petak još malo kiše, a u subotu prolazno sunčanije uz buru. No već u nedjelju novo jačanje juga koje najavljuje pogoršanje idući tjedan. Temperatura će malo oscilirati, ali će zasad ostati iznadprosječna.

Vikić-Topić zaključio je svoju prognozu u emsiji RTL Danas rekavši da nas sutra čeka jedan vjetrovitiji dan, ali uz više sunčanih razdoblja na kopnu nego danas i jučer, a na moru s više oblaka, pa i kiše. Ukratko – vraća se južina.

