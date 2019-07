KIRIN ODGOVARAO NA NEUGODNA PITANJA O NESTALIM MILIJUNIMA I MRTVOM PROČELNIKU: Pogledajte nevjerojatno očitovanje na mračan misterij

U prijepodnevnim satima ponedjeljka, dok javnost još nije ni doznala za smrt pročelnika, na stranicama Grada Virovitice objavljeno je šturo priopćenje Ivice Kirina koji je Palma optužio da je od Grada ukrao 17 milijuna kuna jer ima problema s kockanjem

Gradski vijećnik grada Virovitice Darko Lešković (MOST) i politički tajnik Nikola Grmoja u Općinskom državnom odvjetništvu predali su kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Ivice Kirina zbog sumnje u pomaganje u počinjenju kaznenog djela teške krađe i pronevjere, javljaju Vijesti.hr.

Lahorka Weiss, predsjednica Gradskog vijeća Virovitice iz redova HDZ-a sazvala je za 16:30 sati sjednicu kako bi zatražila objašnjenje slučaja Siniše Palma, mladog pročelnika koji je pronađen mrtav nakon što ga je gradonačelnik Ivica Kirin optužio da je iz gradskog proračuna ukrao 17 milijuna kuna. Pročelnik se navodno objesio, pokopan je sljedeći dan, dok obdukcija nije napravljena. Oporba u Virovitici inzistira na političkoj odgovornosti Kirina.

TIJEK DOGAĐAJA

NOVO 18:50 “Da je barem netko javio za problem tog čovjeka, spasili bi ga”, rekao je Kirin. “Spremni smo kao grad financirati obdukciju, to je u interesu grada. Moram reći jednu stvar, doći će vrijeme, majka je izgubila sina, mislim da ni ona ni ja nismo spremni. Teško mi je što se čovjek mlad ubio. Sigurno da ću jedan dan otići da izrazim sućut i da porazgovaramo o njemu kao čovjeku. A o ovome što sad znate, nećemo razgovarati. Niti ja niti majka nismo još spremni, bol je prevelika”, rekao je Kirin novinarima na pitanje je li posjetio obitelj pročelnika.

Na pitanje kako je na službenom računalu pronašao dokaze o kockanju te tko je provjeravao to računalo Kirin nije htio odgovoriti.

18:40 Kirin se nakon sjednice obratio novinarima.

“Ja u četvrtak poslijepodne, iza pet sati, dobivam poziv iz banke da je došlo do čudnih transfera na jednu sportsku udrugu. Ja idem provjeriti je li to istina. Zakazujem sastanak. Tamo odlazim u osam sati ujutro, zatražite od Zagrebačke banke da vidite kad sam ušao i izašao.

U međuvremenu, Palm je došao na radno mjesto. U 9:45 napušta radno mjesto kad je shvatio da su mu blokirani računi”, ispričao je.

“Tamo sam bio negdje do 11:45. Onda sam se vratio u grad. Rekao sam da mu se napiše rješenje o suspenziji”, kaže Kirin. Na pitanje zašto nisu provjerili, odgovorio je: “Moja glasnogovornica je nekome od vas odgovorila da se ja taj dan nisam susreo s time”, negirajući da se svađao s Palmom.

“”Od tog dana više ga nitko nije vidio. Negdje oko dva sata ga traži dostavljač da mu uruči rješenje o suspenziji. Više nitko nije znao gdje je”, ispričao je.

“Ja sam još u šoku i tuzi. To je mlad čovjek, nije trebao dignuti ruku na sebe, to je mlad čovjek. S druge strane, počele su razne insinuacije, da ja i moja supruga kontroliramo njega. Ona s njim nema veze, da ga je bar kontrolirala”, kaže Kirin.

18:26 U tijeku je stanka.

18:20 Kirin demantira da se derao na Kirina u uredu. “Netočno je da sam se derao na njega u uredu. Zato se obraćam novinarima, obratit ću se i HND-u”, rekao je.

“Kao gradonačelnik, mislim da bi bilo dobro da se obavi obdukcija kako bi se skinula svaka sumnja”, rekao je Kirin i dodao kako Palm nikad ne bi došao u Grad Viroviticu, “a kamoli financije, da se znalo za njegov problem”. Oporba poziva Kirina da preda ostavku, no on to ne želi učiniti.

18:00 “Sačekajte da se istraga završi. Vi nemate pravo tražiti ostavku od mene jer niste za mene glasali. Ja ovo shvaćam kao politički stav i to prihvaćam. Virovitica nije grad slučaj”, rekao je Kirin.

Opet je napao novinare. “Hoćete li se ispričati kad istina izađe vani? Sumnjam”, rekao je.

17:35 Kirin objasnio kako je Palm došao na visoku funkciju. “On je dobro proučio sustav i znao je da su slabe kontrole. Što je s onima koji su trebali kontrolirati nas? S obzirom da smo obavili nekoliko sastanaka, mi hitno moramo napraviti da se to nikada više ne dogodi”, kaže Kirin.

“Iskoristili ste moju ljudsku bol. Nismo ga ni pokopali, a već su na groblju krenule priče”, rekao je Kirin i požalio se da je krenula haranga.

Kaže da je zbog toga morao reći da je Palm kockar.

17:20 Kirin je rekao kako mu je Palm bio kao član obitelji, a da je na dan kad je shvatio što je napravio proračunu, shvatio da ga zapravo ne poznaje.

“Ja sam subjektivno odgovoran”, rekao je listajući papire.

“Kad je u pitanju moja objektivna krivnja, nema objektivne krivnje. Ja nisam naložio ništa protuzakonito. Štoviše, uspostavio sam cijeli niz mjera da se spriječi bilo kakva korupcija”, dodao je gradonačelnik, prenosi Index.

17:07 U vijećnici se čuju povišeni tonovi. Nedugo nakon toga prekinut je prijenos sjednice.

17:04 “Provode se sve potrebne radnje. To je nažalost sve što sada mogu reći. Što se tiče normalnog funkcioniranja, bit će sve u redu s financijama. Jedino što ćemo malo usporiti s projektima”, rekao je Kirin.

“Osvrnuo bih se na još jednu temu, a to je slučaj Fimi media koji se vodi. To se učestalo koristi kad treba opisati mene i naš grad. Ja sam u određeno vrijeme bio ministar i prvi čovjek policije čija je osnovna zadaća bila stvoriti i unaprijediti sigurnosni sustav. Meni se stavlja na teret da sam napravio zloporabe. U slučaju FIMI medije dokazat ću svoju nevinost”, rekao je

17:02 “Još jedanput majci, sestri, prijateljima izražavam sućut, ne mogu kao vjernik prihvatiti da je suicid rješenje. Kako je nestao novac još uvijek se ne zna, mislio sam da se to ne može napraviti da se to odmah ne sazna. Cijeli niz sigurnosnih softvera prati financije”, rekao je.

17:00 “Kako to da ljudi 16 godina imenom i prezimenom istog čovjeka i što ne valja s narodom u Virovitici?

Palmova okolina morala je znati za njegov dugogodišnji problem kockanja”, kazao je Kirin i ponovno se požalio na tretman u medijima.

“Kao osoba koja se bavi politikom objave novinarčića razumijem, no postoji granica kad te neistine u priču uvlače moju obitelj i kad ih pravnim putem moram zaustaviti. Žele unijeti strah i mržnju u našu Viroviticu, poručujem im: uzalud vam trud svirači”, rekao je.

16:54 Kirin najavio da će govoriti o temi koja sve zanima, nestalim milijunima i preminulom pročelniku, a onda kazao: “Ne mogu govoriti o detaljima koji bi mogli ugroziti istragu. Svi oni koji nešto znaju pozivam da na ovoj sjednici progovore o svemu što znaju. Novinare molim da izvijeste javnost istinito i vjerodostojno”, kazao je Palm.

“Brojni novinarski izvještaji predstavljaju dno dna novinarskog izvještavanja. Mnogi se pitaju, ja osobno, tko je unaprijed odabrana žrtva, a tko krivac. Ne mogu se oteti dojmu da osobe zamjenjuju svjesno i s namjerom teze tko je dobar, a tko je loš, računajući da će ljudi reagirati povodljivo.”

“Što je sporno u kaznenoj prijavi? Novinarski izvještaji navode kako ga nisam trebao prijaviti. Podižući prijavu postupao sam u skladu sa zakonom prema odgovornoj osobi, koja je uživala moju podršku do tog dana. Istražne radnje otkrit će detalje tog čina. Jesam li trebao zataškati da moj suradnik uzima novac? Naravno da nisam. Kažu da sam ga trebao poslati na liječenje.

Stvara se percepcija o nama, rekao je i požalio se na novinarski tekst. Tko će čitati cijeli tekst kad sve piše u naslovu, a bez upitnika?”, rekao je Kirin.

16:47 Kirin upravo govori o brojnim ulaganjima u grad, nabraja razne uspjehe i slično. Smatra kako opozicija napada vlast. Navodi i kako Grad stipendira studente deficitarnih zanimanja.

Oporba negoduje jer ne odgovara na pitanje koje mu je postavljeno, Kirin odgovara neka izađu van ako se “ne ponašaju demokratski”.

16:44 “Učinit ću sve da zaustavim blaćenje ovog grada, koje nažalost se dogovara u našem gradu Virovitici. Sve neistine potakli su neki pojedinci, ne danas, ovo stanje traje već dulje vrijeme. Ovo je samo nastavak te prljave rabote, učestalog blaćenja, institucija i pojedinaca u našem gradu.

Virovitica ne zaslužuje poniženje, vrijeđanje, ružne etikete koje se Virovitici koje se prosperitetnom malom gradu pripisuju Virovitici. Gradska uprava su ponos ovog grada, uvijek ću braniti onog koji predano radi svoj posao, odlučno biti kritičan prema onima koji to povjerenje zloupotrebljavaju.

Gradska uprava neovisno na ovaj nemili događaj mora raditi u interesu svojih građana. Ona zajedno s gradonačelnikom provodi jednu prosperitetnu politiku, politiku HDZ-a, kojima ste upravo vi dali povjerenje na prošli izborima.

Poštovani vijećnici koji pratite ovu sjednicu putem radio postaja i medija, dozvolite mi da odgovorim na pitanje zašto netko pokušava plasirati netočne insinuacije.

Razlozi su dublji i konkretni.

Kaznena prijava

“Obraćamo Vam se vezano za sumnju da je gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin optužio pokojnoga pročelnika Sinišu Palma za počinjenje kaznenog djela teške krađe, odnosno pronevjere. Ako su te optužbe istinite, pokojni Siniša Palm je u svojstvu pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Virovitice takva djela mogao počiniti samo uz saznanje i potporu gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina”, stoji u kaznenoj prijavi.

U prijavi piše i kako je Kirin nedavno javno objavio da je Palm godinama u svojem radu prisvajao novac, to jest imovinska prava koja su mu povjerena u radu te time priskrbio sebi višemilijunsku protupravnu korist te oštetio proračuna grada.

“Smatram da je za navedeno odgovoran i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin koji je znao ili morao znati za ovakvo postupanje pokojnog pročelnika te koji mu je svojim nečinjenjem pomogao u počinjenju kaznenih djela za koja ga se tereti”, stoji u kaznenoj prijavi.

Optužio preminulog da je kockar

Podsjetimo, posljednji je put mladi pročelnik za financije Siniša Palm viđen u gradskim uredima u petak u prijepodnevnim satima. Prema informacijama koje iz Grada ne potvrđuju, bio je na sastanku s gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i razgovor je, navodno, bio oštar. Mediji su nakon tragedije pisali kako je Kirin urlao na pokojnog pročelnika. Nakon toga Palm odlazi iz ureda te majci s kojom živi kaže da mora nešto obaviti. Kasnije je nađen obješen.

Nevjerojatno priopćenje

U prijepodnevnim satima ponedjeljka, dok javnost još nije ni doznala za smrt pročelnika, na stranicama Grada Virovitice objavljeno je šturo priopćenje Ivice Kirina koji je Palma optužio da je od Grada ukrao 17 milijuna kuna jer ima problema s kockanjem te zbog toga vjeruje da je pronevjereni novac iz proračuna iskorišten upravo u tu svrhu.

