ČEKA SE REZULTAT REFERENDUMA: NI SUTRA NEMA NASTAVE! Nastavnici milenijskom fotografijom poslali poruku Plenkoviću

Iz školskih sindikata poručuju da će izjašnjavanje trajati do petka, što znači da ni sutra neće biti nastave u školama, a rezultate referenduma objavit će na konferenciji za novinare sutra u 11 sati

Tisuće učitelja, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj danas se na internom referendumu izjašnjavaju o prijedlogu Vlade da im se plaća iduće godine poveća za 10,4 posto.

“Prihvaćate li prijedlog Vlade RH?” i “Ako ne prihvaćate, jeste li za nastavak štrajka do ispunjenja zahtjeva?” – dva su pitanja na koja će dati odgovore o kojima ovisi hoće li štrajk biti nastavljen i kada bi učenici konačno mogli u klupe.

Ne žele prejudicirati rezultate

U sindikatima koji provode referendum ne žele prejudicirati rezultate ni iznositi, odnosno nametati stavove, a najmanje predvidjeti što će se dogoditi ako učitelji ponudu odbiju, kao što se moglo zaključiti u srijedu kada su učitelji na društvenim mrežama masovno premijeru Plenkoviću poručivali “ne”, piše Dnevnik.hr.

U školskim sindikatima zasad ne govore puno o izjašnjavanju članova o Vladinom prijedlogu, jedino kažu da provedba referenduma zasad teče dobro.

Iz Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama kažu da će se izjašnjavanje protegnuti i na petak, što znači da ni sutra neće biti nastave u školama. Rezultate izjašnjavanja objavit će na konferenciji za novinare sutra u 11 sati.

Pravo glasa imaju svi koji su u štrajku

Inače, pravo glasa imaju svi zaposlenici osnovnih i srednjih škola koji su u štrajku, bez obzira na to jesu li članovi sindikata.

“Svaka škola ima svog povjerenika koji ujedno, na početku glasanja, objašnjava pravila. On i nadgleda izbore. Uz njega, škola može angažirati još nekoliko ljudi koji će također nadgledati”, objasnila je za Novu TV Ana Hinić, voditeljica splitskog ureda Sindikata hrvatskih učitelja, dodavši da povjerenik na kraju radnog dana zbraja dobivene rezultate i unosi ih u tablicu.

Da bi Vladin prijedlog prošao, za njega mora glasati natpolovična većina, odnosno 50 posto plus jedan glas. U tom slučaju sindikati će sklopiti sporazum s Vladom RH i prekinuti štrajk. Ako prijedlog Vlade ne bude prihvaćen s natpolovičnom većinom, sindikati će nastaviti štrajk do ispunjenja zahtjeva.

U Puli snimili milenijsku fotografiju

U Puli su nastavnici snimili milenijsku fotografiju držeći papire na kojima piše “Ne”, javljaju Vijesti.hr.

To je njihov odgovor Vladi koja im nudi povećanje nastavničkog, odnosno učiteljskog dodatka za 3 posto od prosinca ove godine i za dodatnih 1 posto od lipnja sljedeće godine te obećanje da će za još jedan posto povećati dodatak od prosinca sljedeće godine ukoliko do tada ne dođe do izmjene Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama “temeljem prethodno provedene analize cjelokupnog postojećeg sustava plaća u javnim i državnim službama”.

Profesori i učitelji od početka štrajka traže povećanje koeficijenta složenosti poslova na 6,11 posto uz argument da je on, prema uredbi, najniži od svih visokoobrazovanih u sustavu.

