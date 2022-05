Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nazočio je otvorenju 15. sajma poslova Job Fair u organizaciji Fakulteta elektronike i računarstva Zagreb, Centra karijera FER-a, Saveza studenata FER-a i Kluba studenata elektrotehnike (KSET).

"Kaj je bilo? Puno vremena provodim među karijeristima, a ovo su jedini karijeristi koji su mi simpatični. Hrvatska nema neke sirovine, sve što joj ostaje je život od rente, od turizma. Vaš fakultet je jedan od 3 - 4 centra izvrsnosti i pameti bitne za hrvatsku budućnost. Mi moramo kao nacija, kao država prestati biti, i stvarno i verbalno, ovisnici Europskih fondova. Njih treba iskoristiti do kraja, a mi smo u tome loši. Skoro pola ide na poljoprivredu, svaka čast, ali to je socijala. Ostaje oko 3 milijarde kuna, ne eura, za ostatak. Je li to cijena koja se isplati?", rekao je Milanović pa dodao:

"Put do bogatstva vodite vi i još neki, nema vas puno. Dragi karijeristi, ali ne politički karijeristi, budite ambiciozni, budite uspješni. Ja se ne bojim za vaš posao, samo se nadam da će biti u Hrvatskoj. Živjeli i sretne vam karijere koje su već počele."

O Orbanu i hrvatskom moru

Milanović se nakon govora obratio i medijima.

"Jeste čuli nekad Austrijance da plaču za našom obalom? Niste. Orban očito ima neke komplekse. On je premijer susjedne, prijateljske zemlje. Te njegove sitne palanačke opsesije s obalom su dio njegovog repertoara. Ja to ne bih ozbiljno shvaćalo. Ja sam ga kritizirao više puta, Plenković i Radman su šutjeli, uvijek su imali lijepu riječ, razumijevanje. U EU parlamentu HDZ-ovci uvijek glasaju da zaštite Orbana. To nije ljudsko ponašanje", rekao je Milanović, komentirajući izjavu Viktora Orbana koji je prije nekoliko dana rekao kako bi "i Mađarska imala obalu, da joj nije oduzeta", zbog čega je reagiralo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Napomenuo je kako se Orban bori za svoju državu i za svoju energetsku neovisnost: "To je njegov posao, on je izabran za to. To je nešto što u Hrvatskoj HDZ ne želi priznati", rekao je pa još dodao:

"Nije Orban tražio taj teritorij, on samo plače. To nije mađarsko. A hrvatski interes je da se ubire renta, ne vidim neku dramu. Smeta mi pokvarenost Plenkovića i potrčka. Do jučer su branili Orbana kad ga nije trebalo braniti", poručio je.

Što kaže da današnji HDZ?

"Katastrofa. Počelo je u vrijeme Tuđmana sa skrivanjem vila, a opet, bio je prvi ratni predsjednik. 1992. je bio permanentni strah. Bošnjaci su tad bili sami, kao danas. Bio je strah i oprez da se ne napravi šteta tamo. Danas u 2022. te stvari je dobro čitati da su ti ljudi bili u velikoj mjeri odgovorni. A ja pitam što je danas stoji na putu da ne zaštitimo hrvatski narod u BiH? Stoji nam na putu strah par ljudi u srednjim godinama koji se boje da neće dobiti neki posao. Ovaj HDZ je puno gori, jer su se onda borili za državu, bila je ugrožena, bili smo pod prijetnjom sankcijama. Sad pričamo o EU fondovima, jako smo loši u tome, to je milodar", rekao je.

"Upozoravam, ostajemo bez srca. I Plenković je za, ali ništa ne poduzima. Niska točka novije hrvatske povijesti. Što bi Tuđman rekao? Bilo bi ga sram. Nije Tuđman sve dobro radio, s imovinom, to tako ne ide. Ja sebi sve plaćam sam, i liječnički pregled. Nisam ja Frka da mi plati vlada", dodaje.

Zatim je opisao kako se vodi politika vezano uz uvođenje eura: "Ovo nisu guske u magli, ovo su kokoši pred spavanje. Guske kada polijeću u maglu, mogu, samo je pitanje gdje će sletjeti. Nema plana. Srećom, to neće biti loše za nas jer smo gospodarstvo bazirano na uslugama, to je puno bolje nego da samo orijentirani na izvor roba. Tu se Slovenija uspjela snaći. Italija se zbog tog problema ušla u kategoriju zemalja drugog reda. Kad je to postalo fiksno, imaš euro i u konkurenciji si s Nijemcima i Šveđanima. No, ako budemo živjeli samo od rente i turizma, i mi ćemo doći na tu razinu."

O pravu na prekid trudnoće

"Prije 5,6 godina nismo imali situaciju da svi ginekolozi u nekoj klinici imaju priziv savjesti. Znate što je to na kraju? Da imate dva ginekologa koji nemaju priziv savjesti i onda rade samo pobačaje, ne razvijaju se profesionalno. Ne mogu to nikome zamjeriti. Tu nastupa država, zadnjih pet godina je sigurno trebala nastupiti i reći da će osigurati uvjete da žene mogu dobiti tu uslugu i tu vrstu zaštite. Izbor je ženin, ali zakon uvijek govori o nekim limitima. Nakon određenog tjedna trudnoće se stvari kompliciraju, ali nije dobro kada se prijeti kaznenim progonom, kao što je to napravio Branko Bačić.

Što je to? Kakva je to prijetnja? To je nisko, daj riješi problem! On se bavi kaznenim progonom. Ispada da nema ni reda. Što sam stariji, to je pobačaj za mene delikatnija stvar. To je pravo žena, ali svi zakoni kažu da je to pravo žene do određenog tjedna trudnoće. No takvi su slučajevi uznemirujući, politika to mora slušati. Ja bih bio najsretniji da nema pobačaja i da sve završava sjajno. Ne može nitko biti žrtva sustava jer ni jedan ginekolog ne želi raditi taj mučan posao, a država tu ne radi ništa", rekao je Milanović.

O Musku i Twitteru

"Za Muska mi uopće nije jasno odakle novac, jer stvarnog proizvoda nema. Kad Bezos kupi Washington Post, sljedeće će kupit američku vladu. Muskovo preuzimanje Twittera je opasno, takvima bih uzimao novac bez milosti. To je u Americi jedino moguće. Svakome tko ima bolesno puno treba to oduzeti, da budu obični milijarderi. Facebook sam koristio zadnji put prije dva mjeseca. Ne koristim ga, to je postalo opasno. Na Twitter neću ići nikad. Smatram da je to otrov. To otpušta ono nagore u ljudima", rekao je Milanović.