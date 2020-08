PRED VRATIMA JE ZAHTJEVNA JESEN: ‘Minusi su ogromni, a najgore je što ne znamo koliko će sve ovo trajati. Jedino je jasna jedna stvar…’

‘Vlada je javno iznijela podatak koji smo račun do sada platili u ovoj koronakrizi, a to je oko 21 milijardu kuna. Jasno je jedino da će se minusi gomilati. Najbolje od svega je štititi radna mjesta jer jednom kada ih izgubite, teško je nadoknaditi, a bez njih ni nema oporavka, smatra Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca

Damir Zorić, novi glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), komentirao je za N1 gospodarsku situaciju u Hrvatskoj rekavši su minusi veliki. “Čini mi se da je turistički prosjek ostvario i više nego što su očekivali i čemu se nadali, iako ima i onih koji su ispod. Statistike pokazuju da smo bilježili kakav-takav rast, iako on nije dovoljan da se pokriju svi minusi koji su se nagomilali. Očekuje nas vrlo zahtjevna jesen”, rekao je Zorić.

Od Vlade, kaže, očekuju komunikaciju jasnih, transparentnih mjera koje se brzo moraju poduzeti. “Svjesni smo prilika u kojima se nalazimo, svjesni smo svih minusa. Vlada je javno iznijela podatak koji smo račun do sada platili u ovoj koronakrizi, a to je oko 21 milijardu kuna. Minusi su ogromni, a najgore od svega je što ne znamo koliko će sve ovo trajati, a jasno je jedino da će se minusi gomilati. Najbolje od svega je štititi radna mjesta jer jednom kada ih izgubite, teško je nadoknaditi, a bez njih ni nema oporavka”, izjavio je Zorić.

Dodao je da je Vlada sada najodgovorniji čimbenik u državi, ali da bi svatko od nas trebao shvatiti svoju odgovornost jer ovo nije slučaj koji pogađa samo Vladu. Smatra da financijsku pomoć koju je Vlada dala poslodavcima u ožujku, sada nije moguće ponoviti. “Zaduživanje nije beskonačno”, rekao je.

Što se tiče najavljene reforme u javnoj upravi, kaže kako misli da se mjere jasno komuniciraju. “Potrebno je učiniti nešto da se jedinice lokalne uprave i samouprave do neke mjere kompenziraju jer je neki dio prethodnih mjera išao središnjoj državi. Sustav će pasti onog trenutka kada padnu neki njegovi određeni dijelovi. Tu treba tražiti balans”, kazao je Zorić.

“Ako se bude ulazilo u neke rizičnije poteze, a reforma uvijek izaziva neke otpore, onda to može dovesti do nekih posljedica u javnosti koje sigurno neće biti dobar saveznik u nastojanjima da se obranimo od ove pošasti koja se zove korona pandemija. Dakle, to je sada politička odluka Vlade. Moja osobna preporuka je jedinstveno po svakoj cijeni”, kazao je Zorić.

Rad od kuće

Komentirao je izmjene u Zakonu o radu te rad od kuće koji se popularizirao u vrijeme koronavirusa. “Koronakriza je natjerala brojne poslodavce da se uvede rad od kuće, ali koronakriza je to samo ubrzala. Tehnologija je toliko napredovala da se radi u obrazovnom procesu na daljinu, da se u čitavom nizu drugih djelatnosti može raditi na daljinu.

Treba urediti to pitanje po čitavom nizu parametara. Što u slučaju kada radnici koriste svoja osnovna sredstva, svoj stan, internet – je li to uređeno? Što po pitanju zaštite na radu? Ako se to ne uredi, mogli bi nam se množiti kojekakvi slučajevi, što nije potrebno”, istaknuo je Zorić za N1.

