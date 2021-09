Nakon ljetne stanke, političari se 15. rujna vraćaju u saborske klupe, a sudeći po nekim komešanjima i događanjima koja su iza nas, pred nama je zanimljiva politička jesen, i to baš u saborskim klupama gdje bi moglo doći do velikih promjena.

Rasplet pojedinih događanja čeka se i lijevo i desno. Lijevo se čeka rasplet situacije oko SDP-ovog kluba zastupnika koji će narednih tjedana zasigurno doživjeti neke promjene i izmjene zbog toga što neki zastupnici više nisu članovi SDP-a, dok su desno sve oči svijeta uperene u Miroslava Škoru i njegovu sestru Vesnu Vučemilović, koji više nisu zastupnici stranke Domovinski pokret. Prema neslužbenim informacijama, Škoro i Vučemilović mogli bi završiti u klubu Suverenista.

Promjena će biti i na široj političkoj sceni. Prema zadnjim rejtinzima, Možemo i SDP vode mrtvu trku za drugu stranku nacionalne političke scene. Domovinski pokret zbog svih je silnih previranja izgubio podršku koju su uživali od strane građana, a početkom listopada na desnom spektru najavljeno je veliko okrupnjivanje stranaka Hrast, HKS, neovisni za Hrvatsku te Generacija obnove. Te će četiri stranke uskoro postati jedna te će djelovati kao Hrvatski suverenisti.

Teški dani pred Grbinom

Najviše problema i dilema imat će šef oporbe, Peđa Grbin. Nakon čistke u redovima zagrebačkog SDP-a, članovima stranke prestali su biti neke saborski zastupnici, a zbog toga bi moglo doći do promjena u redovima Kluba zastupnika. Politički analitičar Tomislav Stipić smatra da bi teoretski moglo doći do raskola u njihovom klubu te da bi se klub mogao podijeliti na dva kluba – u jednom bi bili oni koji podržavaju predsjednika Peđu Grbina, dok bi u drugom bili takozvani „SDP-ovi disidenti“. Odnosno, oni koji više nisu članovi SDP-a i oni koji slove za "bernardićevce".

U Saboru, SDP je imao 32 svoja zastupnika, a u tih 32 je i četvero izbačenih članova (Vukas, Brumnić, Ostojić i Opačak Bilić). Stipić kaže da bi baš ti „disidenti“, odnosno bernardićevci mogli postati najjači oporbeni klub u Saboru, odnosno da je moguće da brojčano budu nadmoćniji od kluba zastupnika SDP-a. Dođe li do toga, tada postaje upitno i njihovo potpredsjedničko mjesto, pa politički analitičar ne odbacuje ideju da bi se u saborske klupe mogao vratiti i Rajko Ostojić, koji bi na posljetku, to mjesto i preuzeo.

"Ovo što rade Peđi Grbinu, to je neki vid osvete s obzirom da je on njima radio isto. Međutim, razlika je što je Peđa to uvijek radio u javnosti, a oni su na neki način njega pokušali sabotirati iznutra“, kaže Stipić, nadodajući da je to pogotovo bilo vidljivo kod slaganja lista za Zagreb, kada su se iste u zadnji čas povlačile, „samo da SDP padne“.

"Po tome se vide koliko su zapravo iskreni, a koliko zapravo žele stvarati kaos", nadodaje.

Dupli izborni legitimitet

Stipić smatra da o njemu možemo misliti ovo ili ono, no Peđa Grbin ima izborni legitimitet.

"I to dupli – prvi kao predsjednik stranke jer je izabran sa velikom većinom glasova na unutarstranačkim izborima, a drugi je u tome što je dobio uvjerljivo najviše glasova na prošlim parlamentarnim izborima od svih SDP-ovaca“, kaže nam, dodajući da je dobio i više nego tadašnji predsjednik stranke Davor Bernardić.

"Prema tome, Peđa Grbin ima legitimitet i ne može ga nitko osporiti, a ovi disidenti se uporno pozivaju da ne žele raditi probleme. Pa ako ne želiš raditi probleme, onda nemoj raditi probleme u klubu jer na taj način štetiš samoj stranci, a te stranke su ti puna usta“, govori.

Stipić kaže da ukoliko se klub SDP-a podijeli, u onom "pravom" će ostati manji broj ljudi od ovih 32. „Međutim, ti koji će ostati, na izborima će imati puno veći legitimitet, a imaju i već sada po broju glasova, nego ovi što su disidenti“, kaže.

Pojašnjava da su disidenti došli na liste isključivo zbog bliskosti s Bernardićem, a po broju glasova osim njih par, nikada Sabora ne bi vidjeli.

"Mislim da je to ključ i da će upravo svi ti najbolji ljudi koji će ostati uz Grbina biti jezgra neke buduće vlade u suradnji sa Možemo, ako zajedno ostvare takav rezultat“, kaže politički analitičar, koji smatra da nije možda niti loše da se ovo događa sa SDP-om jer oni će i s manjim brojem zastupnika puno kvalitetnije djelovati u Saboru.

Preživljavanja nakon krize

Zanimljivo bi moglo biti i na desnici, odnosno kod Domovinskog pokreta. Naime, nakon što je već sada bivši predsjednik Miroslav Škoro dao ostavku na svoju poziciju, a potom nakon tjedana i tjedana drama koje su se odvijale u redovima te stranke u konačnici zatražio i ispisnicu iz stranke, ostaju dva goruća pitanja. Prvo je, hoće li Domovinski pokret bez Miroslava Škore preživjeti, a drugo je kakva je politička budućnost Škore i njegove sestre Vesne Vučemilović.

Stipić smatra da će Domovinski pokret preživjeti u ovom mandatu, no smatra da neće preživjeti na idućim izborima.

"Ako njihovi zastupnici i imaju kredibilitet kao na primjer Stipo Mlinarić zbog braniteljskih tema koje artikulira, oni nemaju kapacitet. Domovinski pokret je postao deficitaran u ljudima i kapacitetu jer se vrtio oko Miroslava Škore“, pojašnjava nam.

"Škoro je bio ta točka koja je svih njih okupljala. Sad kada te točne nema, svatko će voditi svoju politiku i to će sada prividno trajati da su oni zajedno“, kaže nam pa dodaje da će se oni „međusobno početi izjedati iznutra“.

"Jedino koga ja vidim da je u nekom vinklu je Stjepo Bartulica. On je jedan staložen i miran čovjek, vrlo inteligentan i pametan, dobronamjeran, bez obzira što ga se prikazivalo kao nekog radikalca. Po meni bi on bio točka oko koje se Domovinski pokret ne bi raspao do kraja, međutim pitanje je koliko on ima ambicije i pitanje je koliko bi oni u Domovinskom pokretu takvog čovjeka htjeli podržati", nadodaje Stipić, ističući da njima sada treba jedna figura koja je ipak malo borbenija da ih drži iznad vode.

Gdje će nastaviti politički put?

Stipić nadalje kaže da sada dolazi na vidjelo da je to bila jedna strogo interesna priča, što se da naslutiti po svim događanjima proteklih tjedana koji su snašli Domovinski pokret.

Na pitanje hoće li brat i sestra svoj politički put nastaviti s također bivšim članovima kluba, Milanom Vrkljanom i Karolinom Vidović Krišto, Stipić kaže da sumnja jer "svih njih četvero imaju poljuljani kredibilitet u javnosti".

Hoće li ostati "solo igrači" ili će se pridružiti nekome od već postojećih klubova, valja vidjeti narednih dana. Prema neslužbenim informacijam, Škoro i sestra bi mogli preći u klub Suverenista. U svakom slučaju, politička jesen mogla bi biti vruća i jako zanimljiva. Nakon ljetne stanke, malo "adrenalina" dobro će doći svima...