STIGLE NOVE BROJKE, ŠKORO PREDSJEDNICI POREMETIO PLANOVE: U drugom krugu ipak jedan kandidat pobjeđuje za dlaku

Prema najnovijem istraživanju RTL-a i Promocije plus, 12 dana prije predsjedničkih izbora, troje kandidata vode gotovo mrtvu trku

U napetoj predizbornoj atmosferi, u mjesecu održavanja predsjedničkih izbora donosimo vam ekskluzivno istraživanje RTL-a u suradnji s Promocijom plus, čije je rezultate analizirala Damira Gregoret.

Sve smo bliže još jednom izboru za predsjednika Republike, a u posljednjem ovogodišnjem istraživanju političkih preferencija kandidata za Pantovčak situacija je sve napetija. Očito je da će upravo drugi krug iznjedriti pobjednika. U samom finalu, 12 dana prije izbora, troje kandidata vode gotovo pa mrtvu trku.

Kolindu Grabar-Kitarović bira 26,8 posto ispitanika (28,6 posto u studenom). Zorana Milanovića 25,4 posto (24,3 posto u studenom), a Miroslava Škoru 21 posto (16,7 posto u studenom). Mislav Kolakušić udaljio se od vodećeg trojca, ali nezanemarivih 10,6 posto ispitanika njega želi za predsjednika (u odnosu na 14 posto u studenom).

Aktualna predsjednica od rujna, uzastopna četiri mjeseca, bilježi pad potpore. U odnosu na studeni, pala je za gotovo 2 postotna boda. Milanović je od rujna na sličnoj razini, s tim da mu je od studenog potpora porasla nešto iznad postotnog boda. Najveći rast, više od 4 postotna boda u odnosu na studeni, bilježi Miroslav Škoro koji se time ozbiljno približio vodećem dvojcu! Istodobno, Kolakušić gubi 3,5 postotna boda.

Koga preferiraju HDZ-ovi birači?

S obzirom na otvoreni rat na desnici, prema istraživanju, HDZ-ovi birači, točnije njih 77,3 posto podržat će službenu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, no 14,1 posto kaže da bi izabralo bivšeg člana HDZ-a Miroslava Škoru, koji im je ovoga vikenda na skupu i rekao da će biti njihov predsjednik. Mislava Kolakušića bira 2,3 posto. A u redovima HDZ-a ima i onih kojima je Zoran Milanović prvi izbor. Zanimljivo je da nešto manje SDP-ovaca bira Milanovića, nego HDZ-ovaca Grabar-Kitarović.

Ostali ispod 3 posto

Kad se vratimo na poredak, nakon vodećeg kvarteta, peta je Dalija Orešković s 2,6 posto (2,5 posto u studenom). I ona i Ivan Pernar bilježe rast. Bivši član Živog zida sada je na 1,9 posto (1,3 posto u studenom). Dejan Kovač pada, bira ga 1,5 posto ispitanika (2,6 posto u studenom). Dario Juričan, odnosno Milan Bandić, bilježi rast, ali je i dalje ispod 1 posto (0,9 posto, a u studenom 0,5 posto).

Baš kao i Katarina Peović koja je na 0,9 posto (0,3 posto u studenom). Anto Đapić je ispod toga, na 0,4 posto. Nedjeljko Babić na 0,3 posto.

Neodlučnih birača je 7,9 posto što je, s obzirom na iznimno tijesan poredak u vrhu, jako puno, no i oni mogu odlučiti tko će u drugi krug koji je još neizvjesniji. Škoro, koji je treći izbor u prvom krugu, u drugom pobjeđuje i Grabar-Kitarović i Milanovića.

Pravi politički triler

Ali do drugog kruga treba doći, a prema istraživanju ondje će se sučeliti aktualna predsjednica i bivši premijer. I tu vidimo pravi politički triler. Grabar-Kitarović u tom slučaju bira 48,3 posto ispitanika (51,8 posto u studenom). Zorana Milanovića 47,6 posto (u studenom 44,5 posto). Neodlučnih je 4,1 posto i to su oni koji bi odlučili o novom predsjedniku ili predsjednici.

U proteklih pola godine predsjednica u ovakvom srazu kontinuirano pada. U odnosu na studeni, tri i pol postotna boda, dok je Milanoviću potpora narasla 3 postotna boda. Prije mjesec dana predsjednica je bila u prednosti više od 7 postotnih bodova, a sada se ta prednost istopila na svega 0,7 posto.

Grabar-Kitarović gubi u srazu sa Škorom

Još veći pad Grabar-Kitarović bilježi u srazu s Miroslavom Škorom. Da oni uđu u drugi krug, Škoru bi obabralo 50 posto ispitanika (45,6 posto u studenom), aktualnu predsjednicu 45,2 posto (49,2 posto u studenom). Škoro ovdje u odnosu na studeni bilježi rast od gotovo 4,5 postotna poena, a predsjednica pad od čak 4 postotna poena. Smanjio se i broj neodlučnih, ali i dalje ih je 4,8 posto.

Gotovo 80 posto HDZ-ovaca u ovakvom srazu bira predsjednicu, a nešto više od 18 posto Miroslava Škoru. No više od 60 posto SDP-ovaca prednost daje Škori, gotovo upola manje je za predsjednicu.

Sraz Škore i Milanovića

I za kraj sraz Škore i Milanovića. Ovdje je Škorina pobjeda uvjerljivija. Bira ga 52,9 posto ispitanika (prema 49,6 posto u studenom). Milanovića 43,5 posto (u studenom 46,3 posto).

Neodlučni, kojih je ovdje 3,6 posto, ne mogu promijeniti pobjednika. I ovdje Škori potpora, u odnosu na studeni – nešto iznad 3 postotna boda, a Milanoviću pada za oko 3 postotna boda. Gotovo 90 posto HDZ-ovaca je ovdje, očekivano, uz Miroslava Škoru, a birači Mislava Kolakušića su se podijelili.

U sam finiš, u tjednu uoči predsjedničkih izbora, kandidati na vrhu ulaze s razlikom koja je gotovo na razini statističke pogreške, tako da je jedino jasno da ćemo do pobjednika doći u drugom krugu, no potpuno je neizvjesno tko će se ondje naći. A onda, ovisno o tome tko do njega dođe, počinje potpuno nova bitka.

Napomena: Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 05. do 09. prosinca 2019. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetna građana Republike Hrvatske. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95%.