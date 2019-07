ČEKA NAS PAKLENO LJETO: Stižu vrućine i toplinski val na što smo navikli, ali Balkan će pogoditi i jake oluje s drastičnim posljedicama

Hrvatska će biti ‘pod udarom’ toplinskog vala, sušina i vruća i jakih grmljavinskih oluja

AccuWeather, poznati meteorološki servis, objavio je prognozu za ljeto i ono što se odmah može zamijetiti jest – Europu čeka pakleno ljeto. Veći dio Europe zahvatit će toplinski val, a jugoistočni dio Europe, zajedno s Balkanom, pogodit će jake oluje. Ono što se očekuje gotovo svuda na našem kontinentu jest suša.

Kako prognozira AccuWeather, vrijeme će najviše pogoditi poljoprivrednike, baš zbog čestih sušnih razdoblja.

U Hrvatskoj grmljavinske oluje i toplo ljeto

Na Balkanskom poluotoku smještena je i Hrvatska pa je dobro proučiti prognozu AccuWeathera za ovaj dio Europe. Osim što će Hrvatska biti “pod udarom” toplinskog vala, sušina i vruća, svjedočit ćemo i jakim grmljavinskim olujama. Oluje i grmljavine posebno će zahvatiti Dalmaciju te južne dijelove kopnene Hrvatske. Dulja razdoblja velikih vrućina čekaju Slavoniju, središnju Hrvatsku i sjeverni Jadran.

Suše diljem Starog kontinenta

Ipak, veće oluje bit će u Srbiji, Grčkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj i dijelu Jadrana. Tuča, orkanski vjetrovi i munje bit će sasvim “normalna” pojava tijekom ljeta na Balkanu. Dugotrajni toplinski valovi “pogodit” će Portugal, Španjolsku, Poljsku i Mađarsku. Za razliku od prošlog ljeta, vrućine će biti dugotrajnije. Preko 38 stupnjeva prelazit će termometri u sjevernoj Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Toplinski valovi s temperaturama preko 43 stupnja zahvatit će Portugal i Španjolsku.

Puna sunca bit će i Velika Britanija, a požari prijete Portugalu, Španjolskoj i Alpama.

Zbog toplinskih valova i suše, postoji velika opasnost od požara u većem dijelu zapadne i srednje Europe. U posebnoj su opasnosti su područja od sjevernog Portugala do sjeverne Španjolske te od Alpa do Njemačke i Češke. Suše će biti i u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj. Predviđaju se temeprature oko ili iznad prosjeka od lipnja do kolovoza.