Ulazak u Schengenski prostor Hrvatskoj bi mogao donijeti neke benefite, a između ostalog, ukidanje granica moglo bi utjecati na povećanje broja turista u našoj zemlji. Lijepa naša Hrvatska sada će zasigurno postati još atraktivnija, jer turisti neće trebati provesti sate čekajući na granici da bi ušli u zemlju.

Činjenica je da turistički sve više i više rastemo, a to pokazuju i podaci Hrvatske turističke zajednice. Prema podacima iz sustava eVisitor, u siječnju 2023. godine ostvareno je gotovo 235 tisuća dolazaka i 707 tisuća noćenja što u usporedbi sa siječnjem 2022. godine predstavlja rast od 30 posto u dolascima i 20 posto u noćenjima.

"Najviše noćenja u siječnju ostvareno je u Istri, Kvarneru, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj te Zadarskoj županiji, a gledajući po destinacijama najviše je noćenja ostvareno u Zagrebu, Splitu, Rovinju, Opatiji, Dubrovniku i Rijeci", odgovaraju na upit Net.hr-a iz Hrvatske turističke zajednice.

"Ako usporedimo brojke dolazaka i noćenja iz siječnja 2023. godine sa siječnjem u rekordnoj 2019. godini, u dolascima je ostvaren rast od 9 posto, dok je u noćenjima ostvaren rast od 20 posto", dodali su.

Na pitanje je li do povećanja došlo zbog ukidanja granica, iz HTZ-a su kazali da će ulazak u Schengen našoj zemlji donijeti brojne pozitivne efekte na što upućuju i pojedine analize prema kojima će otvorene granice odgovarati hrvatskom gospodarstvu pa tako i turističkom sektoru. "Konkretnije rečeno, kada nema dugotrajnih graničnih kontrola, odnosno višesatnih čekanja na granicama, to dovodi do značajnih ušteda vremena i novca kod samih putnika, ali i organizatora putovanja čime se stvara dodatni prostor za daljnjim rastom turističkog prometa, ali i prihoda", kazali su iz HTZ-a.

Najviše domaćih gostiju

Kada govorimo o siječnju, ostvareni rast nije isključivo rezultat ulaska Hrvatske u Schengen već i kontinuiranih pozitivnih trendova koje naša zemlja ostvaruje, ali i sve raznolikije i bogatije turističke ponude u našim destinacijama i tijekom zime, dodaju.

Najviše dolazaka i noćenja u siječnju ostvarili su gosti s domaćeg tržišta, a zatim gosti s tržišta BiH, Slovenije, Njemačke, Austrije i Italije. U siječnju su zapažen rezultat ostvarili i gosti s tržišta Mađarske, ali i SAD-a te Južne Koreje što potvrđuje činjenicu kako gosti s dalekih tržišta vole putovati tijekom cijele godine, posebice u pred i post sezoni.

Iz HTZ-a su se osvrnuli i na projekcije što se tiče turističke sezone ove godine. "S obzirom na to da smo tijekom prošle godine realizirali gotovo 105 milijuna noćenja, čime smo ostvarili 96 posto rezultata iz rekordne 2019. godine, u ovoj godini u našoj zemlji očekujemo nastavak pozitivnih trendova te potpun oporavak turizma, kako u smislu turističkog prometa, tako i u smislu prihoda", zaključili su iz Hrvatske turističke zajednice.