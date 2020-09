‘ČEKA NAS DUGA JESEN I ZIMA’: Capak otkrio da su u Stožeru razgovarali o tome je li vrijeme za kazne i represivne mjere

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 146 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 2649

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 146 novozaraženih

Dvije su osobe preminule

251 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je 14 na respiratoru

U svijetu je zaraženo 25.390.791, a oporavilo se 17.109.729

Preminulo je 850.630

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Mađarska zatvara većinu granica s Hrvatskom

8:12 – Od 1. rujna zbog koronakrize otvorena su samo tri granična prijelaza između Mađarske i Hrvatske: Duboševica-Udvar, Terezino Polje-Barcs (samo za građane iz Hrvatske i Mađarske) i Goričan-Leteneye, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Mađarska zatvara granice za sve putnike koji nemaju adresu stanovanja u toj zemlji (ulaz je omogućen samo za tzv. opravdane slučajeve).

Državljani Hrvatske od 15. kolovoza za ulazak u Srbiju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, osim ukoliko samo tranzitiraju kroz Srbiju. Sve osobe koje iz Republike Hrvatske putuju u Italiju (od 13. kolovoza) i Austriju (od 18. kolovoza), prilikom ulaska moraju imati negativan test na COVID – 19 koji nije stariji od 72 sata ili se testirati u roku od 48 sati od ulaska u te zemlje. Odluka se odnosi na državljane Republike Hrvatske, ali i na osobe koje su boravile u Republici Hrvatskoj. Tranzit kroz Italiju i Austriju trenutno nije ograničen te za njega nije potreban negativan test.

Povratak u škole širom Europe unatoč zabrinutosti zbog covida-19

8:06 – Francuski učenici vraćaju se danas u škole, dok škole širom Europe otvaraju svoja vrata da pozdrave učenike koji se vraćaju ovaj mjesec, gotovo šest mjeseci nakon što ih je pandemija koronavirusa prisilila na zatvaranje i unatoč sve većoj stopi zaraze širom kontinenta. Mnogi nastavnici i roditelji boje se da će ponovno otvaranje škola ubrzati širenje covida-19, ali vlade ustraju na tome da to treba nastaviti. Francuski učenici vraćaju se u utorak, nakon dvomjesečne ljetne stanke koja je slijedila nakon dva tjedna obvezne nastave uoči praznika. Nastavnici i učenici u dobi između 11 i 18 godina moraju nositi maske i u zatvorenom i na otvorenom. Učenici u Belgiji također se vraćaju u škole u utorak, a u Njemačkoj su se vratili prošli mjesec.

Maske su obavezne i u Grčkoj, gdje se povratak učenika u škole očekuje sljedeći ponedjeljak, s najviše 25 učenika u razredu. U Engleskoj i Welsu – gdje se djeca vraćaju ovaj tjedan u škole nakon šest mjeseci – vlada je prvotno rekla da maske u školi neće biti nužne, no promijenila je odluku prošle srijede. U novim smjernicama savjetuje se da osoblje i učenici u dobi 11-18 godina nose maske u hodnicima i zajedničkim prostorima, u mjestima s lokalnim mjerama protiv virusa.

Španjolska vlada ustraje na tome da djeca iznad 6 godina moraju sve vrijeme nositi maske i najmanje pet puta dnevno prati ruke. Djeca bi morala održavati razmak od 1,5 metra jedno od drugoga, a regionalne vlasti uposlile su dodatne nastavnike da smanje broj djece u razredima. Međutim mnogi španjolski nastavnici i roditelji osjećaju da mjere nisu dovoljne, ili da su uvedene u prekratkom vremenu uoči početka nastave da budu propisno provedene. Mercedes Sardina, predstavnica nastavnika u Fuenlabradi, južnome madridskome predgrađu, sumnja da će regionalne vlasti moći uposliti dodatne nastavnike kako su obećali. Usporedila je to s pokušajem pripreme vjenčanja u tri dana “kad niste ništa učinili. Čak ni kupili haljinu”, rekla je.

U Francuskoj, profesorica Sophie Venetitay, iz glavnog sindikata srednjoškolskih nastavnika, ustvrdila je: “Nedostaju nam jasna pravila o svemu što se događa izvan učionica. Na primjer, u knjižnici, možemo li dati učeniku da posudi knjigu koja je upravo vraćena?” Zabrinuti roditelji rekli su da prije svega žele izbjeći ponovnu karantenu. “Razdoblje zatvaranja bilo je pakleno, nećemo ga ponovno prolaziti, ne dolazi u obzir”, rekla je Florence, 42-godišnja majka troje djece između 5 i 13 godina koja živi u Nici, na jugu zemlje. Pojedine će se škole možda ponovno zatvoriti, ali o tome će se odlučivati od slučaja do slučaja, rekao je u ponedjeljak francuski ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer.

Kažnjavanje za nepridržavanje mjera

7:02 – Ivo Ivić, dr.med., predstojnik Klinike za infektologiju KBC Split rekao u Otvorenom HRT-a kako se u drugim zemljama poseže i za kažnjavanjem za nepridržavanje epidemioloških mjera. “U Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo najveći broj. Svi su izgledi da ćemo biti stavljeni na crvenu listu kao regija. Smatram da ima razloga za kažnjavanje zbog nepoštivanja mjera. Mogli smo postići nešto kao Istra, da se ljudi pridržavaju mjera. Ako se ljudi ne pridržavaju mjera, treba nešto poduzeti”, rekao je Ivić.

Capak je istaknuo kako se u Stožeru govori već neko vrijeme je li trenutak da se apliciraju kazne i neke represivne mjere. “Postoji u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da sanitarni inspektor kazni nekoga tko se ne pridržava epidemioloških mjera. Sanitarni inspektori bi mogli kontrolirati i naplaćivati kazne prema uputama koje smo izdali za ne pridržavanje mjera. U Stožeru smo uvijek zauzimali stav da uvijek treba komunicirati s javnosti, educirati ih i uvjeravati ih u to da su i mjere dobre za njih i njihove obitelji i njihovo zdravlje, bolje nego ići represijom”, rekao je Capak.

Krunoslav Capak je istaknuo kako represija izaziva i revolt te da za primjenu represivnih mjera uvijek ima vremena. “Postoje mogućnosti da se neke preporuke prerade u odluke. Mislimo da radimo dobar balans između preporuka kako se treba u određenim situacijama i određenim aktivnostima ponašati, a odluke su onda nešto što postaje obvezno i podliježe nadzoru i kontroli”, dodao je Capak.

Kolarić: ‘Čeka nas duga jesen i zima’

7:01 – Epidemiolog Branko Kolarić rekao je u Dnevniku N1 kako se s povećanjem broja zaraženih povećao i posao epidemiologa.”Posao epidemiologa mogu obaviti i drugi. Zasad nemamo opterećenje bolničkog sustava, ali zdravstveni sustav i primarna liječnička praksa su pod preopterećenjem već šest mjeseci, kako bolnički sustav ne bi bio”, kazao je Kolarić. On smatra kako nas po pitanju Covida-19 čeka duga jesen i zima. “Puno strpljenja i posla će biti na svima nama da suzbijemo epidemiju”, rekao je i dodao kako epidemiolozi očekuju da će se virus efikasnije prenositi, a zaraza ponovno prijeći s mlađe na stariju populaciju. To bi, upozorio je, značilo i lošije ishode pa i smrtne slučajeve. Opasnost vidi u neodgovornosti građana. “Kao grešku vidim, ako to tako možemo nazvati, ljudi sada nepridržavanjem mjera demonstriraju izražavanje nekih građanskih, osobnih sloboda, a to nije dobro. Imamo epidemiju, a mjere su prilično jednostavne – distanciranje i izoliranje u slučaju pojave simptoma. To vidim kao opasnost, veću nego ovaj broj zaraženih”, zaključio je Kolarić.

U SAD-u broj zaraženih premašio šest milijuna

7:00 – U Sjedinjenim Državama broj zaraženih novim koronavirusom od početka pandemije premašio je u ponedjeljak šest milijuna, pokazuje izračun uglednog sveučilišta Johns Hopkins. Najveće svjetsko gospodarstvo daleko je najteže stradalo u pandemiji po apsolutnoj vrijednosti, s više od 183.000 umrlih. Oko 20 posto zaraženih koronavirusom u svijetu zabilježeno je u SAD-u. Posljednjih tjedana broj novooboljelih od covida-19 pada, ali je stanje u zemlji i dalje teško dok se iza američkog prosjeka skrivaju goleme regionalne razlike. Predsjednik Donald Trump koji se na izborima 3. studenog kandidirao za drugi mandat, obećao je posvemašnje suzbijanje pandemije zahvaljujući pronalasku cjepiva koje će, ustvrdio je, “uskoro biti dostupno u stotinama milijuna doza”. Prije nešto više od tri tjedna SAD je imao pet milijuna zaraženih.