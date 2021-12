Govoreći o omikronu, novoj varijanti koronavirusa, za koji se pretpostavlja da će vrlo brzo preuzeti dominaciju nad deltom prof. dr. Zlatko Trobonjača, imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, rekao je za Novi list kako ne misli da je virus oslabio i da je blag.

"Virus nije oslabio, ali je sve više ljudi koji su stekli neki oblik imunosti, bilo cijepljenjem, bilo prebolijevanjem", kaže Trobonjača koji nije previše optimiatičan kad je riječ o ovoj varijanti koronavirusa jer se izrazito brzo širi te će, prema njegovim predviđanjima, Hrvatsku najkasnije zahvatiti u veljači.

Omikron nije blag?

Trobonjača je rekao da je teško reći kakva će biti težina petog vala s omikronom, ali se nada da kliničke slike neće biti toliko teške s obzirom na to da je dosta ljudi već preboljelo virus ili je cijepljeno. "No, nipošto ne mislim da je omikron blagi virus, nego mi kao populacija imamo veću imunost", ističe Trobonjača.

Dodao je kako omikron prilično spretno izbjegava stečenu imunost što znači da će se moći inficirati i dobar dio onih koji su cijepljeni i koji su preboljeli COVID-19. S obzirom na stečenu staničnua, T-limfocitnu imunost smatra da ipak neće biti toliko velikih posljedica i da smrtnost od ovog virusa ipak neće biti tako visoka kao dosad.

Prema Trobonjači ni postojeće cjepivo koje je dizajnirano na originalnoj varijanti koronavirusa ne pruža dovoljnu zaštitu od omikrona, a tek s trećom ili tzv. booster dozom zaštita protiv omikrona penje se na oko 70 posto.

"Ta zaštita vjerojatno će trajati dva do tri mjeseca od primanja treće doze, no svi koji su cijepljeni trećom dozom, a zaraze se, vjerojatno neće razvijati teške oblike bolesti. Kad je riječ o prilagođenom cjepivu, BioNTech je najavio da kreće u razvijanje cjepiva protiv omikron varijante i da im za to trebaju četiri mjeseca, što znači da prilagođeno cjepivo u primjeni možemo očekivati za negdje pet mjeseci, no do tad će se omikron varijanta definitivno proširiti svijetom", upozorava Trobonjača.

Cijepljenje četvrtom dozom

Trobonjača smatra da ako se pokaže da omikron uzrokuje blaže oblike bolesti, četvrta doza neće biti potrebna, ali, ako se počnu pojavljivati teži oblici bolesti, izvjesno je cijepljenje četvrtom dozom.

"Moguće je da će se četvrtom dozom cijepiti samo starije osobe i imunokompromitirani. A nove varijante koronavirusa, nastavit će stvarati nove varijante. Samo omikron ima brojne podviruse, a imale su ih i ranije varijante. Moj kolega i prijatelj koji se bavi sekvenciranjem, kazao mi je da nijednom nije pogodio istu sekvencu delta varijante koronavirusa u genomu. Dakle, sasvim je očito da virus mutira i mijenja se te će epidemija trajati dulje nego što smo to očekivali. Ipak, ona će se sezonirati, a kako se imunost bude akumulirala, populacija će postajati sve imunija od teških oblika bolesti te će se COVID-19 svesti na hunjavicu ili prehladu koja se širi sezonski", zaključuje Trobonjača.

Njega posebno zabrinjava što je koronavirus pronašao svoje domaćine u kojima se može slobodno razvijati i mutirati, HIV-pozitivni ljudi kojih je u subsaharskoj Africi jako puno i ne primaju antiretrovirusnu terapiju.