Nakon što su kupljeni "novi“, polovni tramvaji, Grad Zagreb najavio je kupovinu polovnih autobusa. Kupovinu autobusa komentirao je i sam gradonačelnik Tomislav Tomašević na nedavno održanoj konferenciji za medije.

"Za vrijeme našeg mandata je u vozni park ZET-a došlo 65 novih autobusa i čekamo natječaj ministarstva za novih 100 autobusa na struju ili vodik što će se čekati dvije godine. Mi to vrijeme nemamo i zato ćemo nabaviti tridesetak rabljenih autobusa kao što je to već učinio Split i drugi gradovi. Ključni uvjet će biti kilometraža autobusa“, rekao je gradonačelnik.

Iako su brojni oduševljeni i pozdravljaju dolazak novih vozila koja će služiti javnom prijevozu građana i građanki Zagreba, ne dijele baš svi oduševljenje. Zaposlenik ZET-a Neven Brnjas koji je dobro upućen u situaciju u tvrtki na svom je Facebooku objavio poduži post u kojem se osvrnuo na aktualnu situaciju u ZET-u.

"Evo neke tužne činjenice - nekada su ZET-ovi autobusi znali voziti građane i do milijun i pol kilometara bez greške s urednim održavanjem vozila. Nažalost, servis više nije što je bio“, navodi.

"Nema ljudi, majstora, nema kontrole ulaza dijelova; točnije da li se kupljeni dijelovi instaliraju. Oni koji su to kontrolirali dobili su zabranu uvida u to, zabranjeno im je nazočiti zamjeni dijelova i slično. Nažalost da tragedija bude veća, svaki kupljeni dio ima garanciju dvije godine", kaže.

"Dio koji mene muči je to što se na maloj prijeđenoj kilometraži mijenjaju motori na autobusima – i to na istima i po nekoliko puta do tih milijun kilometara. Primjerice, garažni broj autobusa 190 mijenjao je motor na cca 80.000 kilometara pa je onda na sljedećih 70.000 kilometara mijenjan motor. To su tri motora ukupno", navodi.

Koliko košta jedan motor?

U nastavku piše o još nekim autobusima kojima je nekoliko puta mijenjan ili slagan motor.

"Garažni broj 86, isto je tri puta slagan motor, a garažni broj 181 dva puta. Na garažnom broju 185 raskopan je motor na 30.000 kilometara. Na broju 186 je dva puta slagan motor, na broju 190 motor je slagan tri puta", navodi.

"I sada se kupuju polovni autobusi na kojima će vjerojatno ubrzo mijenjati motore. Koliko košta jedan motor na autobusu? Pa vidite koliko košta na automobilu pa sad zamislite na autobusu.

"Zašto više naši autobusi ne postižu do milijun, milijun i pol kilometara bez mijenjanja motora i zašto se na tako maloj kilometraži događaju tako fatalni navodni kvarovi - ne znam", zaključuje Brnjas skeptičan prema kupovini "novih" polovnih autobusa.

Za komentar na ove izjave kontaktirali smo ZET- a, njihov odgovor objavit ćemo kada nam ga dostave.

