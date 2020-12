ČEKA LI NAS OVE GODINE CRNI BOŽIĆ? Napravljena je projekcija smrtnosti od koronavirusa za idućih mjesec dana

Na pitanje SDP-ovca Arsena Bauka nije li se ovakav rast zaraženih mogao predvidjeti, ministar Beroš je odgovorio kako se to nije moglo matematički odrediti, no čini se da nije baš tako…

U saborskoj raspravi o kaznama za maske i zabave, ovaj put na udaru je bio ministar Vili Beroš, kojeg je oporba napala da je nesposoban brinuti se o zdravlju nacije o čemu najbolje govori da smo po broju zaraženih i umrlih jedna od najgorih zemalja EU-a, javlja RTL.

Na upit Sandre Benčić iz Zeleno-lijeve koalicije osjeća li se politički odgovornim za nastalu situaciju, odgovorio je kako je lako biti general poslije bitke te da se balansiralo između očuvanja zdravlja i ekonomske aktivnosti.

Na pitanje SDP-ovca Arsena Bauka nije li se ovakav rast zaraženih mogao predvidjeti, ministar Beroš je odgovorio kako se to nije moglo matematički odrediti.

Ovakav rast zaraženih i umrlih mogao se upravo matematički odrediti i davno su ga već odredili i prognozirali brojni znanstvenici i epidemiolozi i to dok se on još mogao spriječiti, a nije tajna ni za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, odakle su novinari RTL-a dobili njihovu neslužbenu procjenu broja umrlih i računicu po kojoj do nje dolaze.

Crna predviđanja

Naime, kako kažu u Zavodu, najjednostavnija se pokazala jednadžba koja uzima u obzir nekoliko jednostavnih poznanica. Prva je vrijeme od zaraze do smrti, i pokazalo se da je u prosjeku to tri tjedna. Druga poznanica je postotak umrlih od registrirano zaraženih osoba. Praksa je pokazala da je to oko dva posto. Kako bi se izbjegle oscilacije na dnevnoj razini u Zavodu koriste tjedni prosjek umrlih i zaraženih.

Dakle, u tjednu od 19. do 25. listopada imali smo ukupno 10.407 novih slučajeva, a tri tjedna poslije 217 umrlih od Covida što je dva posto.

U tjednu iza toga registrirano je ukupno 14 tisuća slučajeva, a tri tjedna poslije bilo je 271 preminuli što je 1,9 posto.

Početkom studenoga 14,5 tisuća slučajeva, tri tjedna poslije 388 preminulih odnosno 2,6 posto.

Temeljem prošlotjednih brojki od gotovo 21 tisuću korona zaraženih tako možemo, nažalost, doći do crnih predviđanja za onaj tjedan uoči Božića kada bi, po ovim projekcijama, moglo biti 418 preminulih, a kako izgleda da će i ovaj tjedan biti slično slučajeva, nažalost za Božić i Novu Godinu matematika je prilično jasna.

