ČEKA LI NAS NOVO JAČE PODRHTAVANJE U ZAGEBU: ‘Potresi su se događali i događat će se, moramo naučiti živjeti s tim’

Kada se sve zbroji i oduzme, današnji potres u Zagrebu uništio je brojne stanove, kuće, crkve dok je jednom djetetu donio tešku ozljedu glave. Osim djeteta još je 17 osoba ozlijeđeno, a materijalna šteta se još uvijek zbraja. No, premda se čini da je sada sve mirno, tlo u Zagrebu i dalje nije mirno.

Postoji li mogućnost i jačeg potresa u Zagrebu od onog što je jutros u 6.24 pogodio Zagreb i to jačine 5,5 po Richteru odgovorio je seizmolog Snježan Prevolnik. On je za Dnevnik Nove TV rekao da se ovaj potres zbio u jednom od tri najosjetljivija seizmička područja u Lijepoj našoj.

“Radi se o pločama koje se gibaju, negdje se sudaraju, negdje razilaze i klize jedna uz drugu. Sve to uzrokuje naprezanja na stijene u unutrašnjosti i u trenutku kad ta naprezanja nadjačaju čvrstoću stijene, dolazi do pucanja i oslobađanja energije u obliku potresa i upravo se to dogodilo danas”, objasnio je seizmolog Prevolnik za Dnevnik Nove TV i dodao da se potres dogodio unutar tektonskih ploča, a ne na njihovoj granici.

Postoji li vjerojatnost da se ponovi jači potres?

Nakon jakog potresa, uslijedila je serija slabijih potresa. Neke od njih su stanovnici osjetili, dok neke nisu. Prevolnik kaže da postoji mogućnost da se jači potres ponovi. Premda je ona mala, objašnjava on, ne smije biti isključena.

“Tridesetak do četrdesetak su osjetili i građani. Oni koji su bliže epicentru, osjetili su i više potresa”, istaknuo je. “Da bi uspješno predvidjeli potres bitno je pogoditi lokaciju i vrijeme, ali i jačinu. Mi možemo pogoditi lokaciju i procijenjena maksimalna magnitudu, no ne možemo predvidjeti vrijeme”, rekao je seizmolog.

‘Potresi će se događati, a mi moramo naučiti živjeti u tim potresima’

“Mi živimo u seizmološki aktivnom području, ovakvi potresi su se događali i događat će se opet. Moramo se naučiti ponašati u tim potresima i pokušati umanjiti buduće štete od nekog jakog potresa (…) Svaki jači potres seizmolozima i građevinarima daje informacije o seizmološkim aktivnosti na području u kojem živimo, ali i o manjkavosti građevina koje treba uzeti u obzir i popraviti. Jedini način da se smanje štete je protupotresna gradnja i projektiranje u skladu s protuptresnim načelima”, veli Prevolnik.

Dodao je da postoje određeni trenuci u povijesti koji su bili prekretnica kada je u pitanju kvaliteta i način gradnje. Tako navodi da su nakon 1963. godine zgrade kvalitetnije građene, a razlog je bio veliki potres u Skoplju. Prevolnik kaže da su hrvatske zgrade projektirane tako da ne dožive urušavanje u potresu koji se događa jednom u 400 godina i koji iznosi 6,5 po Richteru. Objasnio je za Dnevnik Nove TV još da osjećaj trajanja potresa ovisi o udaljenosti lokacije gdje se potres dogodio.

