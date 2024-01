Sudski spor između Vlade i sudaca nastavlja se bez naznaka rješenja, dok se i državni odvjetnici razmatraju hoće li se pridružiti štrajku. Kako Ministar pravosuđa, Ivan Malenica, tvrdi da su suci odbili materijalna prava koja su tražili, bijeli štrajk sudaca postaje pitanje ne samo većih plaća već i pravne bitke, javlja Danas.hr.

Prošli puta, više od 70 posto sudaca pridružilo se mjerama upozorenja, a sada najveći sud, Općinski građanski sud u Zagrebu, ima stopostotni odaziv. Sudci su od Vlade zatražili usklađivanje plaća prema prosječnim plaćama, dok je ministar Malenica samo ponudio božićnicom i uskrsnicom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitanje je sada može li kako Vlada pravno osporiti bijeli štrajk sudaca, na što će odvjetnik Fran Olujić tvrdi: "Ne mogu." Ipak, upozorava na milijunske štete koja će nastati ako dođe do štrajka. "Govorimo o štetama u milijunskim iznosima. Izgubljena ročišta zbog štrajka sudaca i sudskih službenika znače izgubljene godine."

U svjetlu bijelog štrajka, odvjetnička komora pisala je predsjedniku Vrhovnog suda, tražeći jasno određivanje hitnih predmeta kako bi se šteta svela na minimum. Predsjednik Vrhovnog suda odgovara da će to osigurati, podržavši time suce. Ipak, podrške od Vlade, ali i oporbe suci ne dobivaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U štrajk ulaze i državni odvjetnici?

Hrvatska odvjetnička komora traži od predsjednika Vrhovnog suda Radoslava Dobronića da osigura uredno funkcioniranje sudova, kao i jasno definiranje koji su predmeti hitni, jer se i dalje osjećaju posljedice prethodnih štrajkova. Dobronić poručuje da suci žele da Vlada ispuni ono što je dogovoreno prije pola godine te poručio da će u slučaju tzv. bijelog štrajka osigurati provođenje hitnih postupaka kako bi stranke bile što manje oštećene, javlja Danas.hr.

Ana Mlinarić koja prati sve detalje oko štrajka tvrdi da zasad nije pronađeno riješenje problema:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zasada nema rješenja. Razgovarala sam s predsjednikom Udruge sudaca koji kaže da ih ministar nije pozvao na sastanak, ali to nije najgora stvar. Vlada je potencijalno suočena s još jednim problemom, u ponedjeljak su istu ponudu Vlade odbili državni odvjetnici. Oni sutra imaju sastanak na kojem će se odlučivati hoće li se i oni pridružiti štrajku. Vlada sada mora gasiti dva požara - ponudila je materijalna prava, ali i suci i državni odvjetnici inzistiraju na njihovom ključnom zahtjevu - donošenju zakona kojim bi se trajno riješili pitanje plaće na način da bi se plaće sudaca i državnih odvjetnika povezale sa prosječnom plaćom i određivale automatski jer sada one ovise od odlukama Vlade.

Suci tvrde da je u zapadnim zemljama to praksa koja je davno napuštena i da na taj način Vlade u nekom vidu drže u šaci sudbenu vlast. Ako do štrajka ipak dođe, za sada je najavljeno da će on trajati od 22. siječnja do 2. veljače. Sva ročišta, odnosno, većina njih, bit će otkazana. Održavat će se samo ona hitna, a što je hitno odlučivat će suci. Građani, koji u tom periodu imaju zakazana ročišta, mogu očekivati da na velikim sudovima ta ročišta sigurno neće biti sazvana prije petog ili šestog mjeseca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na manjim sudovima to će ipak ići nešto brže. Vlada ima još tri dana, preostaje vidjeti što će sutra odlučiti odvjetnici i čeka li nas novi kolaps na sudovima. Godina je završila s više od 17.000 neriješenih predmeta, sigurno je ta brojka rezultat štrajka sudaca, ali i službenika na sudovima", komentirala je Ana Mlinarić.