ČEKA LI NAS NAJJEFTINIJI ODLAZAK NA MORE U ZADNJIH OHOHO GODINA? Na Krku nema mostarine, trajekti i cestarina neće poskupjeti…

Malo života na Jadransku obalu mogli bi donijeti domaći vikendaši koji će iskoristiti blagdan Tijelova koji će si spojiti s vikendom pa otići na more. Prema pisanju Večernjeg lista, od 15. lipnja će dolazak na odmor u Lijepu našu, kada su u pitanju troškovi putovanja, biti puno jeftiniji nego prošlih godina. Upravo to bi trebalo privući i domaće i strane turiste.

Oni koji budu išli prema Krku, most koji taj otok spaja s kopnom će od 15. lipnja prelaziti bez zaustavljanja. Prema pisanju Večernjeg lista, za četiri dana na snagu stupa odluka o ukidanju naplate prijelaza preko Krčkog mosta, jedinog objekta pod naplatom na hrvatskoj cestovnoj infrastrukturi.

Krčki most besplatan, manja cestarina na relaciji Zagreb-Split

U svibnju Vlada je donijela odluku o pripajanju firme Autocesta Rijeka – Zagreb (ARZ) i Hrvatskih autocesta (HAC) te se time ukida i koncesija koju je ARZ imao za autoceste pod svojom nadležnošću kao i za Krčki most gdje je mostarina ukinuta. Odlučeno je da će se zbog turističke sezone te krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, ta cestarina ukinuti 15. lipnja i da se s time ne treba čekati još četiri do pet mjeseci, koliko će trajaci proces spajanja ARZ-a HAC-u, javlja Večernji list.

Za osobna vozila, izvan sezone, cijena prolaza preko Krčkog mosta košta 35 kuna, dok bi tijekom sezone porasla na 39 kuna, što je poskupljenje cestarine od 10 posto. Ove godine, tijekom tri ljetna mjeseca, tim će se autocestama voziti po izvansezonskim cijenama. Ljetna tarifa za cestarine koje budu skuplje za 10 posto uvedena je 2017. godine u sklopu restrukturiranja cestarskog sektora, u svrhu povećanja prihoda prezaduženog HAC-a i ARZ-a.

Što se tiče ljetnih cijena cestarine, one su trebale stupiti na snagu 15. lipnja te bi važile do 14. rujna,. Tako će ove godine u tom razdoblju vožnja autom od Zagreba do Splita i dalje koštati 181 kunu, a ne 200 kao po ljeti.

Odustalo se od dodatnog sniženja cestarine

Na relaciji Zagreb-Split, II. skupina vozila će cestarinu platiti 284 kune umjesto 312 po ljetnoj tarifi. O dodatnom sniženju cestarine od 10 do 20 posto razmišljalo se u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, međutim, na kraju su odustali. Ministar Oleg Butković je na inicijativu predstavnika Otočnog sabora odlučio da se ovo ljeto odgodi povećanje cijena na svim trajektnim linijama kada se radi o putničkom i pomorskom prijevozu.

Poskupljenje od oko 20 posto stupa na snagu krajem svibnja ili početkom lipnja. U Ministarstvu su objasnili da je ta odluka donesena u skladu s trenutačnom situacijom povezanom s pandemijom koronavirusa koja je utjecala na gospodarstvo u Hrvatskoj. Ono što se odlukom želi omogućiti jesu dolasci na otoke po sadašnjem izvansezonskom cjeniku, dok je cilj poticanje gospodarske djelatnosti i turizma priobalja na Jadranu kao i na otocima.

Od Zagreba do Splita s ENC-om za 40 kuna manje

Putnici koji koriste ENC će tijekom tri mjeseca na more stizati još jeftinije nego 2019. Popust na ENC od 21,74 posto od 15. lipnja do 14. rujna 2020. primjenjivat će se na izvansezonske cijene. Tako će korisnici ENC-a put od metropole do Splita platiti 40 kuna manje, odnosno sada će ga platiti 141, a ne 181 kunu.

Kako prenosi Večernji list, iz HAC-a kažu da je ENC uređaje danas, otkako su epidemiološke mjere popustile, moguće opet kupiti na njihovim naplatnim kućicama.

