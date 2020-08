ČEKA LI NAS DANAS NOVI CRNI REKORD U BROJU ZARAŽENIH? Božinović: ‘Nije nam cilj zagorčavati ljudima normalan život, već…’

Hrvatska je jučer imala crni petak što se tiče novooboljelih od koronavirusa pa smo tako imali rekordnih 208 slučajeva. Donesena je i nova mjera koja se odnosi na rad noćnih klubova i kafića do ponoći

U svijetu je trenutno 21.357.890 oboljelih od Covida-19

U Brazilu 50.644 novozaraženih osoba, što znači da je Brazil druga zemlja po broju oboljelih – SAD je prvi

NY Times: ‘Ljudi koji su preboljeli Covid-19 zaštićeni su do tri mjeseca’

U Parizu zabranjeni skupovi više od 10 ljudi

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Gordan Lauc: ‘Dobra je vijest što se virus širi’

Gordan Lauc, naš domaći znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade RH, jučer je na svom Facebook profilu objasnio i objavio jednu važnu vijest vezanu za koronavirus. Pojasnio je da se radi o pozitivnoj vijesti, a riječ je o kako Lauc kaže, “vrlo važnom istraživanju provedenom na švedskom Karolinskom Institutu koje je objavljeno u uglednom časopisu ‘Cell'”.

“Istraživanje je provedeno na razmjerno malom broju ispitanika (206) pa to vjerojatno treba ponoviti prije no što možemo biti potpuno sigurni, no rezultati su iznimno ohrabrujući. Rezultati ove studije pokazali su da i ljudi koji su COVID-19 preboljeli s vrlo malim ili nikakvim simptomima, pa čak i članovi obitelji pozitivnih osoba koje same nikada nisu bile pozitivne razvijaju takozvane T-stanice specifične za SARS-CoV-2. T-stanice značajan su element našeg imunog sustava i pomažu u borbi protiv virusa, što znači da su osobe koje ih imaju barem djelomično, a možda i potpuno zaštićene”, napisao je Lauc.

“Ovo je iznimno važna informacija, posebice u sadašnjoj situaciji kada se virus širi Hrvatskom (i Europom) bez većih posljedica na zdravlje, tj. imamo vrlo malo teško bolesnih. To znači da činjenica da se virus sada širi nije loša, već zapravo dobra vijest i da na to možemo gledati kao na neki oblik prirodnog cijepljenja koji će nam olakšati situaciju na jesen kada će nam se vratiti teži, zimski COVID-19”, objavio je Lauc.

Za kraj, domaći znanstvenik je napisao da se ipak ne treba potpuno opustiti i da osobe koje pripadaju rizičnoj skupini trebaju sačekati cjepivo, a ne riskirati zarazu jer ovaj “ljetni Covid” ipak može biti uzrok teške, a možda i fatalne bolesti.

Božinović: Nije nam cilj zagorčavati normalan život koji su ljudi jedva dočekali

8:40 – Ministar unutarnjih poslova te načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović, u velikom intervjuu za Večernji list osvrnuo se na situaciju s pandemijom u Hrvatskoj i na sam Stožer. Rekao je kako Stožer civilne zaštite RH nije tijelo koje je Vlada “osnovala ad hoc” zbog epidemije korone nego da je to stručno, operativno i koordinacijsko tijelo koje postoji temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite.

“Ni u jednom trenutku pandemije nismo imali preopterećeni zdravstveni sustav, što je bio drastičan problem pred kojim su pokleknule i najrazvijenije zemlje. U različitim europskim zemljama različito je riješeno upravljanje ovom zdravstvenom krizom. No kod svih je uočljivo da je upravljanje situacijom čvrsto u rukama izvršne vlasti, kao i da se svaka vlada u odlukama oslanja na procjene stručnjaka, bez obzira koju to formu imalo. Naš model daje rezultate, a jedan od najvrjednijih je visoka svijest i odgovornost građana.

Od prvoga dana, koliko god je to bilo moguće, nastojali smo ovom situacijom upravljati pomoću preporuka i stalne komunikacije s ljudima, umjesto represijom i zabranama jer one ne doprinose razumijevanju, a rađaju revolt. Ali, isto tako, nije dobro kad se s relevantnih adresa šalju dvosmislene poruke o ozbiljnost bolesti od koje dnevno umiru tisuće ljudi u svijetu, jer ima ne mali broj onih koji, iz raznih razloga, jedva čekaju da ih netko ohrabri u njihovim sumnjama u nužnost pridržavanja epidemioloških mjera ili čak u postojanje virusa. Stjecajem okolnosti vezanih za posao u Stožeru, nažalost, svjedočimo da takvih pojedinaca i skupina nema baš malo”, rekao je Božinović.

Što očekivati od jeseni i hoće li nastupiti nova karantena?

“Epidemiolozi neprestano prate i procjenjuju što se događa u određenim regijama, na različitim vrstama okupljanja i događanjima, kakve su posljedice određenih pooštravanja ili popuštanja mjera, što se događa u susjedstvu, u Europi i u cijelom svijetu. Upravljanje cijelom tom situacijom koja traje već više od šest mjeseci, svrstalo nas je među uspješnije zemlje u borbi protiv pandemije.

Nije nam cilj zagorčavati normalan život koji su ljudi jedva dočekali nakon mjeseci zatvorenosti, već nam je cilj očuvati njihovo zdravlje. Na svaki način nastojimo održati balans između kvalitetnog funkcioniranja života, gospodarstva i zaštite od zaraze. To je vrlo kompliciran, delikatan i svakodnevni zadatak. Trenutna epidemiološka situacija u Hrvatskoj je pod kontrolom i to bi bila najtočnija ocjena. Gasimo žarišta, pratimo situaciju i prilagođavamo mjere. To ćemo činiti i ubuduće”, rekao je Davor Božinović u intervjuu za Večernji.

Crna Gora od ponoći otvorila granicu za građane Srbije i još četiri zemlje

8:30 – Od ponoći je Crna Gora otvorila granice građanima još pet zemalja, javlja Klix. Tako u ovu državu od ponoći mogu ući rezidenti iz SAD-a, Srbije, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije uz PCR ili ELISA (serološki) test i to ne stariji od 72 sata.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za zarazne bolesti Crne Gore donijelo je odluku da se omogući rad do jedan sat iza ponoći za ugostiteljske objekte koji imaju dozvolu.

Raste broj zaraženih na Novom Zelandu, vlasti se pitaju je li povezano s Australijom

8:00 – Na Novom Zelandu je u protekla 24 sata zabilježeno sedam novooboljelih od koronavirusa, javlja Reuters. Šest od sedam novih slučajeva povezano je sa žarištem odgovornim za sve prethodne slučajeve u zajednici, rekla je na brifingu za medije u Wellingtonu generalni direktor za zdravstvo Ashley Bloomfield.

U Aucklandu je nastupila karantena te je produžena u petak kao odgovor na prvo izbijanje korone u ovoj zemlji nakon par mjeseci. Karantena u Aucklandu, u kojem živi 1,7 milijuna ljudi, produžena je za gotovo dva tjedna, nakon što je Novi Zeland izvijestio o 12 potvrđenih slučajeva Covid-19 u petak.

Vlasti Novog Zelanda kažu da istražuju može li novo izbijanje tamo biti povezano s australijskom državom Viktorijom. Na konferenciji za novinare u subotu, glavni ravnatelj za zdravstvo zemlje, dr. Ashley Bloomfield, rekao je da je bio u kontaktu sa zdravstvenim službenicima u Viktoriji zbog epidemije u hladnjači Americold u Melbourneu.

U Brazilu 50.644 novozaraženih

7:30 – Brazil je u petak zabilježio 50.644 nova slučaja koronavirusa i 1060 umrlih, priopćilo je brazilsko ministarstvo zdravstva, dok je u svijetu zaraženo više od 21 milijuna ljudi.

Time je ukupan broj zaraženih u Brazilu porastao na 3.275.520, a umrlih na 106.523 ljudi. Brazil je po broju zaraženih druga zemlja na svijetu, nakon SAD-a.

Više od 21 milijuna ljudi diljem svijeta zaraženo je novim koronavirusom, a 759.411​ je umrlo, pokazuju Reutersovi podaci. Zaraze su zabilježene u više od 210 zemalja i teritorija otkako su identificirani prvi slučajevi u Kini u prosincu 2019.

New York Times: Ljudi koji su preboljeli covid-19 zaštićeni su do tri mjeseca

Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti nedavno je ažuriralo svoje smjernice te objavio da se oni koji su preboljeli covid-19 sigurno mogu kretati i družiti s drugim ljudima tri mjeseca, piše New York Times. To je izvanredan dodatak smjernicama agencije te prva objava da imunost na virus traje barem tri mjeseca.

U lipnju je studija pokazala da bi razina anitijela mogla pasti za dva do tri mjeseca kod osoba s potvrđenom zarazom koje su imale blage simptome ili ih uopće nisu imale. Međutim, anttitijela mogu i dalje biti prisutna na niskoj razini, uključujući ispod razine detekcije. Najnovije smjernice ove agencije idu i malo dalje.

“Ljudi koji su bili pozitivni na testu na koronavirus ne trebaju ići u karantenu ili se pnovno testirati do tri mjeseca ako opet ne razviju simptome”, navodi se u smjernicama. “Oni kod kojih se ponovno jave simptomi u roku od tri mjeseca od prve pojave covida-19 možda će trebati ponovno biti testirani ako nema drugog uzroka njihovih simptoma.”

Drugi koronavirusi, uključujući one koji uzrokuju SARS i MERS, imaju antitijela koja, kako smatraju stručnjaci, traju oko godinu dana. U ranim danima širenja virusa u SAD-u znanstvenici su se nadali da će antitijela novog virusa trajati barem toliko.

Studija objavljena u svibnju otkrila je da se osobe koje su se oporavile od infekcije mogu sigurno vratiti na posao, ali i dalje nije bilo jasno koliko dugo mogu biti zaštićeni. Liječnici su izvijestili o nekim slučajevima kada se činilo da su ljudi zaraženi po drugi put nakon preboljene infekcije, ali su stručnjaci kazali kako je vjerojatnije da se radi o ponovnoj pojavi simptoma od prve infekcije.

U Parizu zabranjeni skupovi više od 10 ljudi ako se ne mogu poštovati mjere

Okupljanje više od deset ljudi zabranjeno je u Parizu ako se ne mogu poštovati epidemiološke mjere, priopćila je pariška policija. Obvezno nošenje zaštitne maske koje je već na snazi na više mjesta u glavnom gradu, proširit će se u subotu u 8.00 sati na dio Elizejskih poljana i na četvrt u kojoj je muzej Louvre, navodi isti izvor.

“Ako se epidemiološka situacija opet pogorša, nošenje maske moglo bi biti obvezno za čitavu prijestolnicu”, dodaje policija. Maske su od ponedjeljka obvezne u nekim dijelovima Pariza, pa tako i na šetnicama uz rijeku Seineu. Pariz je u petak, kao i Bouches-du-Rhone, kojega je Marseille glavni grad, departman u kojemu je virus aktivan. “Stopa pozitivnih rezultata testa na covid-19 danas je 4,14 posto u Parizu i 3,6 posto u Ile-de-Franceu (pariška regija) a državni prosjek je 2,4 posto”, objavila je policija u petak.

Najčešće obolijevaju oni između 15 i 45 godina, premda ni druge dobne skupine nisu pošteđene. Na mjestima gdje maska nije obvezna, preporučuje se njezino nošenje ako ima puno ljudi.

U barovima, restoranima i na terasama pooštrit će se kontrole poštovanja epidemioloških mjera. Utvrdi li se da se mjere nisu provodile, te se ustanove mogu zatvoriti. Pojačat će se i kontrole nošenja maske u gradskom prijevozu. Premijer Jean Castex je, plašeći se ponovnog opterećenja zdravstvenog sustava, pozvao Francuze da se priberu i spriječe povratak epidemije. Francuska vlada je izvijestila u petak da je zabilježeno više od 2500 novozaraženih treći dan zaredom.

Unatoč rastu broja slučajeva, zbog čega je Britanija uklonila Francusku sa svog popisa zemalja sigurnih za putovanja, broj hospitaliziranih zbog koronavirusa i dalje je u padu nakon što je u srijedu prvi put od sredine ožujka pao ispod 5000. Ukupan službeni broj slučajeva sada je 212.211.