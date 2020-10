ČEKA LI I NAS ‘POLICIJSKI SAT’? Evo što kažu stanovnici Slovenije, Španjolske i Belgije koji navečer ne smiju nigdje; ‘Izaziva osjećaj panike i straha’

Osim Španjolske i Slovenije policijski sat uvele su Francuska, Belgija, Grčka u velikim gradovima, Italija u pojedinim gradovima i regijama te Cipar

Francuzi, Španjolci, Grci, Belgijci, Slovenci, a sada i Česi, navečer više ne smiju izlaziti iz kuće, točnije, uvodi se policijski sat. Noćna zabrana kretanja trebala bi spriječiti mlade da se sastaju, druže i prenose virus, ali mnogi su protiv policijskih metoda jer se isti efekt može postići na druge načine, a policijski sat kod ljudi dokazano uzrokuje paniku i osjećaj straha, javlja RTL.

Već tjedan dana Slovenci od 21 do šest sati ujutro ne smiju nikamo. Osim u šetnju s psom, na posao ili hitno kod liječnika. Nema ni skitnje po kvartu, a kazna za nepoštivanje policijskog sata je 400 eura.

“Od danas smo opet zaključani i u naše Općine, kao što je bilo i na proljeće. Do danas smo bili zaključani u regije, a sada u općine jer svaki dan imamo oko 15 zaraženih pa smo zaključani i smijemo se kretati samo tamo gdje živimo”, rekao je Miha Orešnik, slovenski novinar emisije ‘Svet’ na Kanalu A.

Od nedjelje je i živa Barcelona noću grad duhova. Španjolcima je dozvoljeno van samo na posao, po lijekove i kod doktora te u pomoć nekom od starijih ukućana. Ne rade ni barovi ni restorani.

“U Barceloni je pao mrak, a to znači samo jedno, da se bliži policijski sat i 21 sat. Od nedjelje u čitavoj zemlji osim na Kanarskim otocima imamo novu mjeru. Konkretno u Kataloniji ne smijemo izlaziti između 22 i šest ujutro”, rekla je Mirta Kišak Koch, Hrvatica u Barceloni.

Prva su europska zemlja koja je prešla brojku od milijun zaraženih i uz Italiju, europska zemlja s najviše umrlih.

“Španjolska vlada ima trenutno dvije mjere na stolu, to je kompletni lockdown što znači da većina poduzetnika neće preživjeti pa ni ja, a druga je kompletni lockdown, ali samo tijekom vikenda. To znači da od petka do nedjelje sve staje”, dodala je Kišak Koch.

Španjolcima je to previše, pa je tisuće bijesnih prosvjednika izašlo na ulice….

Osim Španjolske i Slovenije policijski sat uvele su Francuska, Belgija, Grčka u velikim gradovima, Italija u pojedinim gradovima i regijama te Cipar. Barovi i restorani širom Belgije zatvoreni su na mjesec dana, zabranu kretanja noću imaju već desetak dana. No to ih nije spasilo od kolapsa koji im prijeti – imaju najveći broj zaraženih na 100 000 stanovnika u cijeloj Europi – od zaraženih liječnika traže da rade.

“Totalni je lockdown. Znači kafići, restorani, priredbe, ništa. Policijski sat je od 10 navečer do šest ujutro osim uz posebne propusnice koje ne vrijede za beskućnike”, rekao je Hrvat u Bruxellesu Fran Vončina.

Ratna metoda mlade bi trebala spriječiti da se noću nalaze, piju, plešu, i tako šire virus. Ali koliki je učinak te mjere, nitko ne govori.

Kada je u pitanju Hrvatska premijer Andrej Plenković, ministri Vili Beroš i Davor Božinović te ravnatelj HZJZ-a Capak rekli su da su policijski sat i lockdown krajnje mjere.

Za policijski sat je Radimir Čačić.

“Međutim, koliko sam ga ja shvatio i on je govorio da još nisu sazrele okolnosti da bi se proglašavao policijski sat tako da se nadam da nećemo morati ići s tim najrestriktivnijim mjerama”, komentirao je Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora.

Psihologinja: ‘Može izazvati anksioznost, strah, neugodu, a kod drugih bunt’

Za zabranu izlaska iz kuće nismo spremni kao društvo, smatra psihologinja Gordana Kuterovac Jagodić.

“Ako se nešto zove policijski sat, onda je u psihologiji povezano s nečim što je jako jako opasno što kod ljudi može izazvati anksioznost, strah, neugodu koju već imamo zbog straha da se ne razbolimo, a kod drugih može izazvati bunt i da se ljudi krenu družiti potajno”, kazala je psihologinja s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Gordana Kuterovac Jagodić.

I zato je protiv policijskog sata.

“Vrlo je važno objasniti svom građanstvu zašto se nešto radi, s kojim ciljem i do kada će to trajati do postignuća kojeg cilja, i zašto baš u određene sate, a ne u neke druge”, dodala je Kuterovac Jagodić.