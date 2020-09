ČEKA LI HRVATE REPRESIJA NA JESEN? Splitski infektolog: ‘Nisam rekao da će nam to možda trebati, ali kad sagledamo ovu situaciju…’

U nekim zemljama policija upada i na privatne zabave kontrolirajući epidemiološke mjere. Hoće li tako biti uskoro i u Hrvatskoj?

Je li došlo vrijeme da se građani kažnjavaju ako se ne drže distance i ne nose maske? Splitski infektiolog i član županijskog stožera dr. Ivo Ivić smatra da je. Naime dr. Ivić smatra da je veliki broj zaraženih u splitsko dalmatinskoj županiji rezultat nediscipline lokalnog stanovništva.

Ali može li se epidemiološka disciplina uopće utjerati kaznama, policijom i pendrekom? Cijela situacija s pravima i ovlastima Nacionalnog stožera civilne zaštite i dosad je pravno jako dvojbena, o čemu će uskoro svoje reći i Ustavni sud, javlja RTL.

Ipak zakonske osnove za kažnjavanje postoje već i sad, ali vlast i policija ih ipak vrlo rijetko ili nikako koriste. No nije vlast svuda tako tolerantna, u nekim zemljama policija upada i na privatne zabave kontrolirajući epidemiološke mjere. Je li to idući korak koji će napraviti Hrvatska?

Poginuli u pokušaju bijega

Stampedo, kaos i tragični prizori iz Lime. Trinaestero ljudi poginulo je prije tjedan dana u pokušaju bijega iz noćnog kluba u koji je upala peruanska policija jer je bio otvoren unatoč zabranama. U susjednom Čileu policijske racije i po stambenim zgradama. Tulumi su zabranjeni. Privode se organizatori okupljanja.

Čile i Peru imaju 15 odnosno 20 puta više preminulih s koronom od Hrvatske, gledajući prosjek na milijun stanovnika. U Hrvatskoj partijaneri diljem obale zasad nemaju sličnih problema s policijom, ali neki misle da bi o kažnjavanju trebalo razmisliti.

Traži ‘novo normalno’

Među njima je i glavni splitski infektolog. “Nisam rekao da će se možda trebati, ali kad sagledamo situaciju u našoj županiji pristalica sam i toga ako se ne može drugačije uspostaviti to jedno ponašanje, novo normalno. Mi ne možemo zaustaviti život, ali se moramo pridržavati mjera distance i zaštite”, rekao je Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split, dr. Ivo Ivić.

Može li ako se brojke na jesen povećaju uslijediti represija? Može, i to temeljem dva zakona. Novčanom kaznom od 1000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne izvršava mjere i aktivnosti civilne zaštite. Novčanom kaznom od 30.000 do 80.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne provodi opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Ali kako su danas iz Inspektorata za Direkt potvrdili, ni jedna kazna nije napisana još od svibnja. U više od 1000 inspekcija, inspektori su bili zatekli i konobare bez maske i razna druga kršenja mjera, ali samo su upozorili kršitelje. Za razliku od travnja kada su nakratko zatvorili 20 restorana, i brzo ih nakon burne reakcije udruga poduzetnika otvorili i kazne izbrisali.

Ocjena ustavnosti ovlasti stožera

“Postavlja se pitanje je li policija to radi dobrovoljno, praktički ne radi po zakonu ili nema pravnog osnova, pa samim time onda navodi da se samo odlučuje za mjeru upozorenja”, rekao je odvjetnik Martin Sherri.

Sherri je autor jednog od gotovo 30 zahtjeva za ocjenu ustavnosti ovlasti stožera. Predsjednik ustavnog suda Miroslav Šeparović najavio je da će nakon godišnjih odmora uslijediti prve odluke, ali zasad još ništa. “Smatram da je svrsishodno da je to što brže i korisnije”, rekao je Sherri.

Kazna za nenošenje maske u Njemačkoj je 150 eura. Prošli tjedan u Sjevernoj Rajni Vestafliji u jednom danu policija je ispisala više od 1700 kazni za kršitelje u javnom prijevozu. U Francuskoj je kazna 135 eura, a od petka je u Parizu obvezno nositi masku i na otvorenom.

Nakon Madrida i Londona, u europskim metropolama nastavili su se antikorona prosvjedi prošli vikend. U Berlinu 38 tisuća ljudi, manja skupina pokušala je na silu ući u zgradu parlamenta, ali su zaustavljeni. Bune se, u isto vrijeme protiv nošenja maski, distance, 5G-a, Angele Merkel i Billa Gatesa. Nenasilni Festival Slobode za ovu subotu 5. rujna najavljen je i u Zagrebu.

