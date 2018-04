ČASNA SESTRA OŠAMARILA DJEČAKA NA VJERONAUKU? ‘Nije mu dala da ide na WC, i inače ih psuje, viče i šamara’

‘Ona mu nije dala da ide, a malome je bila sila, skoro se popiškio u hlače pa se digao i krenuo izaći. Tad ga je ona ošamarila, povikala mu da sjedne i rekla pred svima da nitko neće ići u WC dok ona ne završi sat.’

Prije nekoliko se dana na vjeronauku u župi sv. Marka u Makarskoj dogodio incident. Naime, časna je sestra, navodno, ošamarila devetogodišnjeg dječaka, koji se od tada boji ići na vjeronauk. Dječakova majka za šamar je sasvim slučajno saznala, a to joj je potvrdila još jedna učenica koja ide s njezinim sinom na vjeronauk.

‘Djeca se žale da ona viče, psuje, šamara ih…’

Sve se dogodilo kada je dječak, učenik drugog razreda osnovne škole, tijekom sata vjeronauka pitao časnu sestru može li izaći na WC, ispričala je njegova majka za Slobodnu Dalmaciju.

‘Ona mu nije dala da ide, a malome je bila sila, skoro se popiškio u hlače pa se digao i krenuo izaći. Tad ga je ona ošamarila, povikala mu da sjedne i rekla pred svima da nitko neće ići u WC dok ona ne završi sat. Koliko znam, dosta se djece žalilo da ona viče, da ih psuje, šamara, a ja kao majka tražim da se o svemu očituje i biskup. Sjećam se da je jednom prilikom mene i još jednu majku istjerala kad smo došle djeci dati jakne, a jednom smo ih čekali ispred prostorije pa smo čule kroz vrata kako se dere na njih. Znam da se neki roditelji boje govoriti i nisu se žalili nikome, ali dokle tako? Znam da su djeca mala, ali nekad im treba i vjerovati, zar ne? Ne vjerujem da bi moj to izmislio i lagao, a ni da bi ta djevojčica koja je sve potvrdila lagala’, rekla je iznenađena majka ovog učenika.



Časna sestra: ‘Sve je namještaljka…’

Kad je doznala što se dogodilo, uputila se do te časne sestre koja je ošamarila njezinog sina, no ona ju je otjerala. Obratila se i župniku Pavlu Baniću, koji je potvrdio da se više ljudi žalilo na tu sestru, no novinarima Slobodne Dalmacije ispričao je da prvi put čuje za takvo ponašanje. Smatra da bi već znao za probleme da oni postoje.

Na upit novinara dotičnoj časnoj sestri, ona je odgovorila da ‘želi znati ime te majke kako bi s njom osobno porazgovarala’ te tvrdi da nikad ne bi udarila dijete.

‘Ne znam da sam to napravila, sigurna sam da nisam. Bože sačuvaj da bih udarila dijete. Znaju oni tako se šetati uokolo kad im je dosadno, pa podviknem, ali nikad nikoga nisam udarila. Imam 75 djece i ne mogu točno znati što sam kome rekla i kad. Želim razgovarati s tom majkom, ja igram otvorenih karata i voljela bih da se ovo raščisti. A čula sam i da je ista priča došla i do generalnog vikara iz nekog drugog izvora. Ako gospođa ne želi imenom u novine, meni to sve miriše na neku namještaljku. Ne znam zašto se boji reći svoje ime i prezime’, kaže časna sestra.