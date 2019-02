NEUOBIČAJEN ULOV NAŠE CARINE: Uzeli mu stari avion JNA ( kakvim leti i Travolta)

To je kao mercedes među autima, letjeti njime jednom ljepše je nego stoput letjeti Cessnom. Jedan primjerak takvog zrakoplova čak ima i John Travolta – kaže nam Zvonko K. (67) o zrakoplovu Soko Galeb G-2, kojeg mu je prije tri tjedna zapečatila carina.

C carinici su mu privremeno oduzeli avion zbog nepoštivanja Konvencije o privremenom uvozu. Zvonko K. zrakoplov je, kupio u Srbiji u prosincu prošle godine, ali, kako kaže, mislio je da ima pola godine da riješi dokumentaciju i plati troškove carine.

– Sad sam to napokon riješio. Platio sam kaznu od ukupno 33.000 kuna i carinski dug od pedesetak tisuća kuna. Nije mi to baš trebalo, ali što je, tu je – iskren je Zvonko K. Nakon toga je otpečačen njegov dvosjed, koji datira još iz 1968. No u svojoj “mašini” smije uživati samo pogledom. Da bi letio Galebom G-2 u Hrvatskoj, mora odslušati još 500 sati teorije i odraditi satove letenja kako bi dobio dozvolu za takvu vrstu zrakoplova, prenosi Večernji list.

Večernji.hr/Danas.hr