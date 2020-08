CAPPELLI KAŽE DA NIJE UVRIJEĐEN ŠTO VIŠE NIJE U VLADI: Ipak, najviše žali što nije za vrijeme mandata napravio jednu stvar

Činjenica da više nije ministar u Vladi Andreja Plenkovića, Cappelliju nije ostavilo gorak okus u ustima jer nije uvrijeđen pa kaže kako ‘sve dolazi u svoje vrijeme’ i zato je počašćen što će sjediti u Saboru

Bivši ministar turizma Gari Cappelli svoj rad u tom sektoru smatra “životnim pozivom”, a kako on doživljava turizam dok boravi na Iloviku ispričao je za Novi list.

“Ovdje se jako dobro osjećam, među svojima sam, prijateljima iz djetinjstva. Gledam turistička događanja, odmaram se, čitam… Neki na Lošinj dolaze na godišnji, a ja s Lošinja na godišnji bježim na Ilovik. Raduje me turistička situacija na Iloviku. Već danima nema jednog slobodnog veza, na otočiću na kojem živi 50-tak stanovnika, a koji ima čak pet vrhunskih restorana, navečer ne možete naći slobodno mjesto. Svakodnevno je na vezu 150 brodova, a sve je to dokaz da je posjećenost dobra”, započeo je bivši ministar razgovor s Novim listom.

Nije uvrijeđen što više nije ministar

Činjenica da više nije ministar u Vladi Andreja Plenkovića, Cappelliju nije ostavilo gorak okus u ustima. Nije uvrijeđen, kaže kako “sve dolazi u svoje vrijeme” i zato je počašćen što će sjediti u Saboru te biti na čelu Odbora za vanjsku politiku. Navodi da će se i dalje baviti važnim pitanjima kao što su izbjeglička kriza i imenovanje članova u diplomaciji te drugim svjetskim problemima.

“S obzirom na moj budući izazov, činjenicu da ću predsjedavati Odborom za vanjsku politiku, počeo sam sada na Iloviku čitati knjigu Henryja Kissingera ‘Svjetski poredak’. Nadam se da će mi ova knjiga donekle pomoći da uđem u taj svijet koji za mene nije potpuno nepoznat jer sam nekada davno bio u diplomaciji – bio konzul u Italiji. U svakom slučaju, ovo je jedna nova stepenica prije političke mirovine. Međutim, turizam će i dalje biti moja najveća ljubav. Član sam i Odbora za turizam u Saboru, tako da ću još uvijek biti aktivan i u toj sferi, imat ću prilike pokretati neke aktualne teme, posebno onda kada se bude radila nova Strategija razvoja održivog turizma.

Moj cilj bio je promijeniti većinu zakona koji se nisu mijenjali više od 20 godina, onog o boravišnoj pristojbi, turističkoj članarini, sustavu turističkih zajednica, ali i pokrenuti investicijske programe. To smo i učinili, sve polako dolazi na svoje. Godinama se govori o prevelikom broju lokalnih turističkih ureda, a danas smo svjedoci prvih objedinjavanja turističkih zajednica, što se događa u Gorskom kotaru. Fužine više nemaju TZ, ali ostvaruju fantastične turističke rezultate. Imotska krajina je napravila jedan TZ, a ranije ih je bilo 8-9, Crikvenička rivijera je potpisala suradnju svih TZ-a tog područja, Opatijska rivijera sprema nešto slično…”, veli Cappelli.

Na što je Cappeli ponosan kada je u pitanju njegov mandat?

“Posebno sam ponosan što smo uspjeli donijeti Zakon o turističkom zemljištu, mislim da bih mogao reći da je to bio jedan od najvećih uspjeha. Tri milijarde eura investicija stoje u tom zemljištu, kampovima. Sve je bilo potpuno blokirano, radile su se investicije na tuđem zemljištu, bilo je tu brdo problema. Valja reći da smo u mandatu ove Vlade povećali investicije u turizmu za 55 posto.

Podigli smo i fizički i financijski turistički promet za oko 30 posto u četiri godine. Te brojke ne trebaju biti cilj, to potvrđuje i turizam sada u koroni, kada je fizički broj dolazaka i noćenja manji, ali se postižu kvalitetni rezultati. U aviopromet uložili smo milijune kuna, produžili sezonu letenja s tri na šest mjeseci i na koncu digli aviopromet za 25 posto – nabrojio je Cappelli čime mjeri svoje zadovoljstvo”, govori bivši ministar turizma.

Cappelli žali što nije napravio Strategiju održivog razvoja

Postoji nešto što bivši ministar turizma nije uspio napraviti do kraja svog mandata, a o tome otvoreno i govori. Riječ je o Strategiji održivog razvoja turizma. Natječaj za izradu te Strategije trebao bi biti pokrenut do kraja ove kalendarske godine. Cappelli kaže da mu je to “bila velika želja”.

“To mi je bila velika želja. Još na početku mandata govorio sam kako su najbitniji segmenti našeg turizma zdravstveni i nautički turizam, to su niše koja Hrvatska u budućnosti mora raditi i koje zahtijevaju velike investicije, ali i daju dodatnu vrijednost jer konačno nećemo prodavati samo uslugu, već i znanje – što je u zdravstvenom turizmu izraženo. Ova korona je to i potvrdila. Budemo li išli tim smjerom, zaustavit ćemo i odlazak medicinskih djelatnika.

Treba znati da su procjene da će 2030. godine u Europi biti preko 50 posto ljudi starijih od 60 godina. Takvi ljudi na putovanjima traže zdravstvene usluge. Hrvatska zbog blizine, kvalitetne povezanosti i svega ostalog ovdje ima prednost. Imamo gotovo najjači charter u Europi, sprema se novi zakon o lukama, i zato treba dati jači obol nautičkom turizmu. Vidimo i u ovoj situaciji korona krize koliko je važan taj proizvod. Čak 10 od 20 svjetskih top mega yahti ovo ljeto, do kraja sezone ploviti će hrvatskim dijelom Jadrana. Hrvatska ima pripremljene objekte ulaganja u zdravstveni turizam vrijedne preko 350 milijuna eura u ovom trenutku, zato smo i u tom dijelu zakonodavstvo mijenjali pa se naše bolnice mogu baviti zdravstvenim turizmom”, naglašava Cappelli.

‘Turizam i korona moraju pronaći način kako mogu zajedno’

Što se tiče pandemije koronavirusa i turizma, Cappelli smatra da se “mora pronaći način kako mogu zajedno” pa ističe da “s koronom moramo živjeti”. Navodi da je u budućnosti glavna zadaća Ministarstva turizma stvoriti opcije života i rada s Covidom do pronalaska cjepiva kao i kako će sve funkcionirati nakon pronalaska cjepiva. Bivši ministar turizma misli da se hrvatski turizam tijekom pandemije dobro snašao.

“Jedni od prvih u Europi smo dali mjere za spas radnih mjesta, prvi smo predložili zdravstvene protokole za prelazak granice, pravovremeno otvarali granice… Kritizirali su nas da zašto ne radimo marketing kao Grčka, a oni su do nedavno imali 10-12 posto turističkog prometa u odnosu na lani, a mi smo na razini Hrvatske gotovo došli na 45 do 50 posto, a u PGŽ-u i Istri smo na nekih 85 posto. Mislim da smo vodili sjajnu diplomatsku politiku na čelu s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem po pitanju otvaranja granica, što nam je stvorilo vodeću stratešku poziciju u Europi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji stožera, zdravstva, Vladinih mjera i discipline građana Hrvatske, sada možemo po rezultatima zaključiti da smo turistički lideri na Mediteranu. Mislim da smo u ovom trenutku pristupačna i sigurna zemlja. Mislim da smo planski sve dobro odradili i vjerujem da će i rujan biti vrlo turistički solidan”, ispričao je Gari Cappelli za Novi list.

