CAPPELLI KAŽE DA NEMA OTKAZIVANJA REZERVACIJA ZA SRPANJ, KOLOVOZ I RUJAN: ‘Što se tiče cijena, one su stvar tržišta’

Za sada u hrvatskom turizmu nema otkazivanja rezervacija za srpanj, kolovoz i rujan, što se odražava i na to da nema generalnog snižavanja cijena, koje su stvar tržišta, izjavio je u četvrtak ministar turizma Gari Cappelli uoči sjednice Vlade.

Cappelli je to izjavio odgovarajući na pitanja novinara hoće li biti snižavanja cijena apartmana, hotela i drugog u turizmu s obzirom na korona krizu, te mogu li domaći turisti spasiti sezonu i ima li kakva strategija za domaće tržište.

MAISTRA IMA OTVORENA TRI SVOJA HOTELA, A USKORO ĆE OTVORITI I OSTALE: Ako ste se nadali nižim cijenama, razočarat ćete se

“Logično je da se u ovakvim kriznim situacijama razmišlja i o cijenama, no one su stvar tržišta, ponude i potražnje, pri čemu neki procjenjuju da će smanjivanjem cijena nešto dobiti, dok neki jednostavno zadržavaju cijene smatrajući da imaju ponudu kojoj ne treba smanjivati cijene. Bit će situacija da će last minute buking pokazati jesu li ponuditelji usluga procijenili da su zbilja došli do toga da moraju snižavati cijene ili ne”, kazao je novinarima Cappelli.

Domaći turisti uvijek dobro došli

Za domaće turiste poručio je da su uvijek dobrodošli i da za njih imaju strategiju, pa i kroz cro karticu, i neke buduće projekte.

“Planiramo i dodatnim popustima koji će se nuditi na cro kartici poticati domaće turiste, ali tu treba znati i da naravno domaći turisti u ukupnom prometu sudjeluju s udjelom od 12 do 13 posto, što je i oko milijardu i pol eura prihoda u najboljim godinama, i taj se dio prihoda moguće i sada može računati ako se nastavi dobra epidemiološka situacija”, najavio je Cappelli ne otkrivajući koji će to dodatni popusti biti ni kada će taj model u praksu.

Na pitanje slaže li se s procjenama iz Europske komisije da će kriteriji za dolazak turista možda biti i stabilnost te snaga zdravstvenog sustava u nekoj zemlji, a ne samo cijene i lokacija, ministar je odgovorio da je “naš kredit koji smo dobili u turizmu upravo sjajna epidemiloška situacija i upravo pravovremena reakcija, te sad to dobivamo nazad”.

“Prepoznati smo kao najefikasniji i najkvalitetniji u borbi s koronavirusom, a javno zdravstvo je dokazalo da je itekako spremno i važno u toj borbi. To nam je dobar marketing”, rekao je Cappelli.