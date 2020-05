CAPELLI OTKRIO KAKO ĆE IZGLEDATI TURISTIČKA SEZONA: ‘Ne vjerujem da je problem 15, 20, 30 posto spustiti cijenu

‘Ovo je jedan fleksibilan model otvaranja, ukoliko dođe do rasta broja oboljelih, to ne znači da se Hrvatska cijela mora zatvoriti’

Ministar turizma Gari Capelli dostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao pan Europske unije oko nadolazeće turističke sezone.

“Kako smo zemlja predsjedavatelj, normalno je da smo s nekim podacima bili upoznati i za vrijeme priprema, ništa posebno više nije. Htjeli smo dokazati da su mjere koje smo mi predstavljali prije integrirane u sve to skupa i da smo mi dobro i kvalitetno promišljali i prije nego su te mjere donesene na razini EU. Najbitnije je da se na neki način dopušta da tamo gdje postoje identične epidemiološke situacije, da možemo razgovarati bilateralno”, rekao je Cappelli.

Turisti neće moći samo tako ući

Ministar kaže kako je na granice bio ogroman pritisak.

“Prvenstveno je bila namjera da otvorimo za one koji zbilja moraju ući u Hrvatsku i tu je na neki način da prioritet ljudima koji su vlasnici kućica, plovila… Ogroman je pritisak bio. Onaj koji ima rezervaciju može ući u Hrvatsku, mora imati nekakav dokaz. No dok god se ne riješi i jedna i druga strana, nama je jasno da ima problem na povratku. Ovo nije klasnično turističko otvaranje, nego gospodarski dio, da se pokrene, s dozom opreza i da se zna tko ide, gdje i kako. Mora dobiti neki vaučer, neki dokaz, bez toga se neće moći ući. No to nije bila intencija. Ovo sve je generalna proba pred ono bitno što će se dogoditi, a to ide u smjeru dogovora, naročito sa slovenskim kolegama i prijateljima. Intenzivirali su se razgovori, mislim da ćemo sredinom sljedećeg tjedna imati jedan kvalitetan dogovor gdje će se onda konkretnije razgovarati o onom pravom turističkom ulazu”, kazao je Cappelli.

Ministar očekuje mnogo turista iz Slovenije.

“Ja gledam cjelinu, vidjeli ste da se Estonija otvorila, gore tamo zemlje otvorile su balon i omogućile kretanje međusobno. Europska unija je rekla danas da se mora dozvoliti međusobno komuniciranje tamo gdje je to moguće. Ako mi dokažemo da je epidemiološka situacija slična, a je, ne vidim tu problem. Turisti će imati sve informacije, bit će jasno upoznati što, kako i gdje, imat ćemo sve moguće aplikacije, imat ćemo na stranicama sve, dat ćemo na sve moguće jezike. Ali to će biti praktički identitčne mjere na razini cjele Europe”, rekao je Cappelli.

Fleksibilan model otvaranja

Mnoge brine porast broja zaraženih, što će se tada dogoditi? “Nikad nisam htio nazvati Hrvatsku corona-free destinacijom, nego jednom odgovornom destinacijom koja se na vrijeme znala organizirati. Ovo je jedan fleksibilan model otvaranja, ukoliko dođe do rasta broja oboljelih, to ne znači da se Hrvatska cijela mora zatvoriti, ako se to dogodi u određenim regijama, onda ćemo se zajednički dogovoriti da se taj dio ograniči. Strani gosti će u toj situaciji imati objašnjen cijeli protokol”, rekao je Cappelli.

Na pitanje o cijenama, ministar kaže kako je uvjeren da “tržište uvijek odradi svoje”.

“Koliko vidim, svi se žale i jedva čekaju da turisti dođu. Ne vjerujem da je onda problem 15, 20, 30 posto spustiti cijenu”, kazao je.

Očekuje 20 do 30 posto planiranih prihoda u turizmu’

Dodao je kako su u petom mjesecu otkazane gotovo sve rezervacije, no situacija za srpanj i kolovoz nije tako dramatična. “Jučer sam razgovarao s jednim hotelom u Zagrebu, rekli su da im iz dana u dan pomaloraste broj dolazaka. Ako dobro odradimo sve, držimo odgovornost u epidemiološkom smislu… Premijer dnevno komunicira s pre mijerima u našem okruženju, ići ćemo i na neke druge države tipa Izrael, da napravimo te, da tako kažem, paket aranžmane. Optimizam definitivno postoji, ima šanse da to oživi”, rekao je Capelli koji i dalje smatra kako ćemo ostvariti oko 25 do 30 posto planiranih prihoda u turizmu.

No, u Dnevniku N1 televizije gostovao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić koji ne misli da će turisti iz Njemačke i Francuske doći u Hrvatsku ako moraju potom ići u karantenu. Ipak mili da je Hrvatska dokazala da se može nositi s neplaniranim negativnim situacijama koje utječu i na društvo i turizam. I on očekuje da će RH od turizma ostvariti 25 do 30 posto planiranih prihoda, prenosi N1.

